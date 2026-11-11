Kenediju ģimene lūdz tiesu bloķēt Trampa arkas būvniecību

ASV bijušā prezidenta Džona Kenedija ģimene otrdien lūdza tiesu bloķēt prezidenta Donalda Trampa iecerētās milzīgās triumfa arkas būvniecību, teikts tiesas dokumentos.
Iecerētā 76 metrus augstā arka būtu lielākā šāda veida būve pasaulē. Tā ir viens no vairākiem būvniecības projektiem, ko ASV prezidents virza, lai galvaspilsētas tēlā atstātu par sevi piemiņu.
Kenediju ģimene otrdien iesniegtajos dokumentos norādīja, ka arka aizsegtu skatu uz bijušā prezidenta un viņa radinieku kapavietām, "iznīcinot būtisku kapavietu veidola elementu".
Ģimene arī norādīja, ka arkas novietojums aizsegtu tiešo redzes līniju starp Linkolna memoriālu un Ārlingtonas Nacionālo kapsētu, "kas tika projektēta, lai simbolizētu nācijas vienotību pēc Pilsoņu kara".
Trampa administrācijas veselības ministrs Roberts Kenedijs juniors šajā lietā nav deviņu prasītāju vidū.
Bijušais prezidents Džons Kenedijs, viņa sieva Žaklīna un divi viņu bērni ir apglabāti Ārlingtonā. Tur atdusas viņa brāļi Roberts Kenedijs un Edvards Kenedijs, bijušie senatori.
Novembra sākumā ASV tiesnesis uz divām nedēļām apturēja arkas celtniecību, lai dotu laiku izskatīt pret projektu vērstos juridiskos iebildumus. Arkas būvniecība vēl nav sākta.
2025. gada beigās Tramps pievienoja savu vārdu arī Vašingtonas Kenedija centram - nozīmīgai galvaspilsētas kultūras iestādei, kas nosaukta par godu 1963. gadā noslepkavotajam demokrātu prezidentam.
Uz mākslas centra fasādes vairāk nekā sešus mēnešus atradās vārdi "Donald J. Trump", līdz jaunais nosaukums tika atzīts par nelikumīgu un nomainīts.
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ASV bijušā prezidenta Džona Kenedija ģimene otrdien lūdza tiesu bloķēt prezidenta Donalda Trampa iecerētās milzīgās triumfa arkas būvniecību, teikts tiesas dokumentos.
Iecerētā 76 metrus augstā arka būtu lielākā šāda veida būve pasaulē. Tā ir viens no vairākiem būvniecības projektiem, ko ASV prezidents virza, lai galvaspilsētas tēlā atstātu par sevi piemiņu.
Kenediju ģimene otrdien iesniegtajos dokumentos norādīja, ka arka aizsegtu skatu uz bijušā prezidenta un viņa radinieku kapavietām, "iznīcinot būtisku kapavietu veidola elementu".
Ģimene arī norādīja, ka arkas novietojums aizsegtu tiešo redzes līniju starp Linkolna memoriālu un Ārlingtonas Nacionālo kapsētu, "kas tika projektēta, lai simbolizētu nācijas vienotību pēc Pilsoņu kara".
Trampa administrācijas veselības ministrs Roberts Kenedijs juniors šajā lietā nav deviņu prasītāju vidū.
Bijušais prezidents Džons Kenedijs, viņa sieva Žaklīna un divi viņu bērni ir apglabāti Ārlingtonā. Tur atdusas viņa brāļi Roberts Kenedijs un Edvards Kenedijs, bijušie senatori.
Novembra sākumā ASV tiesnesis uz divām nedēļām apturēja arkas celtniecību, lai dotu laiku izskatīt pret projektu vērstos juridiskos iebildumus. Arkas būvniecība vēl nav sākta.
2025. gada beigās Tramps pievienoja savu vārdu arī Vašingtonas Kenedija centram - nozīmīgai galvaspilsētas kultūras iestādei, kas nosaukta par godu 1963. gadā noslepkavotajam demokrātu prezidentam.
Uz mākslas centra fasādes vairāk nekā sešus mēnešus atradās vārdi "Donald J. Trump", līdz jaunais nosaukums tika atzīts par nelikumīgu un nomainīts.
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