"Ja vajadzēs, varu strādāt par kasieri, mājkalpotāju" — operdziedātājai Reisonei neziņa par nākotni

Pēc daudziem ārstu apmeklējumiem latviešu operdziedātāja Brigita Reisone esot nonākusi gan pie savu kaišu cēloņiem, gan sekām, viņa raksta sociālajos medijos.
"Tur ir ļoti daudz loģisku izskaidrojumu, bet tikpat daudz jautājumu uz kuriem es nevaru atbildēt," viņa vēsta savā ierakstā.
Galvenais jautājums ir par to vai Reisone varēs turpināt dziedāšanu, bet tas pašlaik nav zināms. "Šobrīd man ir spazmas vidējā un arī diemžēl augšējā reģistrā, jo mans ķermenis gadu gaitā, pēc psiholoģiskajiem pārdzīvojumiem, pēc manām n-tajām neveiksmēm ir iemācījies, ka tas ir bīstami un uzlicis STOP. Un tas ir iegājis jau neiroloģiskā pakāpē — šobrīd manas smadzenes dod signālu ķermenim, ka šis ir bīstami. Un es to nevaru ar "labām domām" izmainīt," apgalvo operdziedātāja.
Līdzcilvēku un atbalstītāju uzdotie jautājumi un iedrošinājumi bieži nostrādāja ar pretēju efektu. Piemēram, tādas frāzes kā "Saņemies, kas Tev ir?", "Nevari saņemties?", "Vārgule esi?", "Mīkstā esi?", "Cik vari dramatizēt un rakstīt savus depresīvos ierakstus?", ko viņa arī uzdeva pati sev, problēmu saasināja un spazmas kļuva nopietnākas.
Reisone uzskata, ka šīm nebūšanām nav viena konkrēta iemesla. Viņa pieļauj, ka pie vainas varētu būt gadiem ilgais stress un daudzās piedzīvotās neveiksmes.
Tomēr viņa turpina cīnīties un nepadodas. Viņa dodas gan uz grupas, gan individuālajām terapijas sesijām, mācās regulēt emocijas, iet uz ārstnieciskajām masāžām, lieto medikamentus un citas metodes, lai uzlabotu savu stāvokli. "Šobrīd man iet ļoti labi, esmu strauji progresējusi," atzīst mūziķe.
Gadījumā, ja gala secinājums būs tāds, ka Reisone tiešām nekad vairs nevarēs dziedāt, viņa nezina, ko darīs. Viņai pašlaik patīk strādāt ar bērniem, bet tas noteikti nav viņas sapnis. "Bet es arī esmu domājusi, ka, ja vajadzēs, es varu strādāt arī par kasieri, mājkalpotāju… nu es pielaikoju daudz profesijas pēdējā gada laikā. Ir baigi grūti, bet nu tieši ko darīt? Uz ielas taču nepalikšu. Kaut kas būs jādara. Nezinu. Mani pašu biedē šis jautājums," pārdomās dalās dziedātāja.
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Pēc daudziem ārstu apmeklējumiem latviešu operdziedātāja Brigita Reisone esot nonākusi gan pie savu kaišu cēloņiem, gan sekām, viņa raksta sociālajos medijos.
"Tur ir ļoti daudz loģisku izskaidrojumu, bet tikpat daudz jautājumu uz kuriem es nevaru atbildēt," viņa vēsta savā ierakstā.
Galvenais jautājums ir par to vai Reisone varēs turpināt dziedāšanu, bet tas pašlaik nav zināms. "Šobrīd man ir spazmas vidējā un arī diemžēl augšējā reģistrā, jo mans ķermenis gadu gaitā, pēc psiholoģiskajiem pārdzīvojumiem, pēc manām n-tajām neveiksmēm ir iemācījies, ka tas ir bīstami un uzlicis STOP. Un tas ir iegājis jau neiroloģiskā pakāpē — šobrīd manas smadzenes dod signālu ķermenim, ka šis ir bīstami. Un es to nevaru ar "labām domām" izmainīt," apgalvo operdziedātāja.
Līdzcilvēku un atbalstītāju uzdotie jautājumi un iedrošinājumi bieži nostrādāja ar pretēju efektu. Piemēram, tādas frāzes kā "Saņemies, kas Tev ir?", "Nevari saņemties?", "Vārgule esi?", "Mīkstā esi?", "Cik vari dramatizēt un rakstīt savus depresīvos ierakstus?", ko viņa arī uzdeva pati sev, problēmu saasināja un spazmas kļuva nopietnākas.
Reisone uzskata, ka šīm nebūšanām nav viena konkrēta iemesla. Viņa pieļauj, ka pie vainas varētu būt gadiem ilgais stress un daudzās piedzīvotās neveiksmes.
Tomēr viņa turpina cīnīties un nepadodas. Viņa dodas gan uz grupas, gan individuālajām terapijas sesijām, mācās regulēt emocijas, iet uz ārstnieciskajām masāžām, lieto medikamentus un citas metodes, lai uzlabotu savu stāvokli. "Šobrīd man iet ļoti labi, esmu strauji progresējusi," atzīst mūziķe.
Gadījumā, ja gala secinājums būs tāds, ka Reisone tiešām nekad vairs nevarēs dziedāt, viņa nezina, ko darīs. Viņai pašlaik patīk strādāt ar bērniem, bet tas noteikti nav viņas sapnis. "Bet es arī esmu domājusi, ka, ja vajadzēs, es varu strādāt arī par kasieri, mājkalpotāju… nu es pielaikoju daudz profesijas pēdējā gada laikā. Ir baigi grūti, bet nu tieši ko darīt? Uz ielas taču nepalikšu. Kaut kas būs jādara. Nezinu. Mani pašu biedē šis jautājums," pārdomās dalās dziedātāja.
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