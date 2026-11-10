Elektrības cenas kāpj — pārsniedz pat 60 centus par megavatstundu

"Šodien ir labs iemesls dedzināt sveces un neko nedarīt — ne ēst taisīt, ne veļu mazgāt." Kā vēsta 360TV Ziņas, šādi un līdzīgi ieraksti pārpludinājuši sociālos medijus, reaģējot uz pēdējo dienu elektrības cenām biržā. Cenu rekordi daudziem raisa jautājumu — vai vēsture atkārtosies un mūs gaida kas līdzīgs 2022. gada enerģētiskajai krīzei?
Cenu šoks nenāk no degvielas tirgus vien. Pēdējās dienās biržā daudzkāršojusies elektrības cena. Tas liek uzdot jautājumu par to, vai Latviju šoziem negaida pilvērtīga enerģetiskā krīze.
2022. gada krīzes laikā vidējā elektrības cena biržā sasniedza gandrīz 230 eiro par megavatstundu, kamēr svētdien biržas rādītāji šo robežu pārsniedza pat divkārt.
Elektrības cenu iespaido naftas un gāzes cenas kāpums pasaules tirgū. Gāzes krājumi Eiropā ir zemāki nekā ierasts, un sašķidrinātās gāzes piegādes no Tuvajiem Austrumiem ir ierobežotas. Tāpat energoresursu cenu palielina bezvējš, nepietiekama Daugavas ūdens pietece un sezonalitāte. Ziemā elektrības cena ir dārgāka nekā vasarā, jo patēriņš ir vismaz par ceturto daļu augstāks nekā vasaras sezonā. Situāciju vēl vairāk sarežģī ierobežotās elektroenerģijas pārvades iespējas.
Vai situācija tiešām draud izvērsties pilnvērtīgā enerģētiskajā krīzē? Nozares eksperti aicina panikai nepadoties.
"Šobrīd šo faktoru lineāri trendi nozīmētu, ka šajā ziemas sezonā vidējā cena nebūtu tik augsta kā 2022. un 2023. gadu ziemas sezonā. Tas ir pie šī brīža cenas situācijas," norāda "Latvenergo" tirdzniecības direktors Guntis Lūsis.
Līdzīgās domās ir arī Klimata un enerģētikas ministrijas Enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis:
"Enerģijas krīze tā noteikti nebūs, jo ziemas periodā vērosim jau lielāku termoelektrostaciju klātbūtni. Papildus tam pastiprināsies vēja intensitāte, un uz februāra otro pusi atgriezīsies arī saules enerģija."
Šādos cenu "amerikāņu kalniņos" izšķirošs izrādās noslēgtā līguma veids. Kaut arī biržas tarifu lietotājiem šādas dienas nozīmē krasu izmaksu lēcienu, tuvu pie 90% mājsaimniecību izmanto fiksētas cenas līgumus, kurus atsevišķu dienu rekordi tiešā veidā neietekmē.
Tomēr ģeopolitiskie riski, tirgus svārstības un ziemas laikapstākļi liecina, ka nepastāvība biržā saglabāsies visu gaidāmo sezonu.
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"Šodien ir labs iemesls dedzināt sveces un neko nedarīt — ne ēst taisīt, ne veļu mazgāt." Kā vēsta 360TV Ziņas, šādi un līdzīgi ieraksti pārpludinājuši sociālos medijus, reaģējot uz pēdējo dienu elektrības cenām biržā. Cenu rekordi daudziem raisa jautājumu — vai vēsture atkārtosies un mūs gaida kas līdzīgs 2022. gada enerģētiskajai krīzei?
Cenu šoks nenāk no degvielas tirgus vien. Pēdējās dienās biržā daudzkāršojusies elektrības cena. Tas liek uzdot jautājumu par to, vai Latviju šoziem negaida pilvērtīga enerģetiskā krīze.
2022. gada krīzes laikā vidējā elektrības cena biržā sasniedza gandrīz 230 eiro par megavatstundu, kamēr svētdien biržas rādītāji šo robežu pārsniedza pat divkārt.
Elektrības cenu iespaido naftas un gāzes cenas kāpums pasaules tirgū. Gāzes krājumi Eiropā ir zemāki nekā ierasts, un sašķidrinātās gāzes piegādes no Tuvajiem Austrumiem ir ierobežotas. Tāpat energoresursu cenu palielina bezvējš, nepietiekama Daugavas ūdens pietece un sezonalitāte. Ziemā elektrības cena ir dārgāka nekā vasarā, jo patēriņš ir vismaz par ceturto daļu augstāks nekā vasaras sezonā. Situāciju vēl vairāk sarežģī ierobežotās elektroenerģijas pārvades iespējas.
Vai situācija tiešām draud izvērsties pilnvērtīgā enerģētiskajā krīzē? Nozares eksperti aicina panikai nepadoties.
"Šobrīd šo faktoru lineāri trendi nozīmētu, ka šajā ziemas sezonā vidējā cena nebūtu tik augsta kā 2022. un 2023. gadu ziemas sezonā. Tas ir pie šī brīža cenas situācijas," norāda "Latvenergo" tirdzniecības direktors Guntis Lūsis.
Līdzīgās domās ir arī Klimata un enerģētikas ministrijas Enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis:
"Enerģijas krīze tā noteikti nebūs, jo ziemas periodā vērosim jau lielāku termoelektrostaciju klātbūtni. Papildus tam pastiprināsies vēja intensitāte, un uz februāra otro pusi atgriezīsies arī saules enerģija."
Šādos cenu "amerikāņu kalniņos" izšķirošs izrādās noslēgtā līguma veids. Kaut arī biržas tarifu lietotājiem šādas dienas nozīmē krasu izmaksu lēcienu, tuvu pie 90% mājsaimniecību izmanto fiksētas cenas līgumus, kurus atsevišķu dienu rekordi tiešā veidā neietekmē.
Tomēr ģeopolitiskie riski, tirgus svārstības un ziemas laikapstākļi liecina, ka nepastāvība biržā saglabāsies visu gaidāmo sezonu.
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