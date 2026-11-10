Nepilngadīga motosportista pārstāvji vērsušies VP par sacensībās Liepājā gūtajiem miesas bojājumiem

Valsts policijā ir saņemts iesniegums no viena nepilngadīga motosportista pārstāvja par gūtajiem miesas un motocikla bojājumiem 24. oktobra sacensībās bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā, informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova.
Policija vērtē iesniegumā norādītos faktus un lems par tālāko rīcību.
Jau ziņots, ka analīzēs apstiprināta izteikti sārmaina vide sporta sacensību norises vietā bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā, kur 24. oktobrī septiņi motosportisti guva ķīmiskus apdegumus.
Pēc sacensībām bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā Valsts vides dienests paņēma augsnes paraugus, lai laboratoriski pārbaudītu kaļķa klātbūtni un tā koncentrāciju augsnē.
Saņemtie testēšanas pārskati apstiprina, ka
atsevišķās sacensību norises vietās bija izveidojusies izteikti sārmaina vide.
Konstatētās vērtības apliecina ievērojamu kalcija savienojumu klātbūtni un augstu sārmainības pakāpi, kas būtiski atšķiras no dabiskajiem vides apstākļiem.
Valsts policija par notikušo sāka administratīvā pārkāpuma procesu par miesas bojājumiem, kas iegūti motokrosa sacensību laikā bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā.
Latvijas Motosporta federācijas Enduro komisijas pārstāvis Kaspars Ērkulis iepriekš pauda, ka četri sportisti, kuriem bija smagāki apdegumi, ir vērsušies Valsts apdegumu centrā, lai pārbaudītu savu veselību.
Ērkulis pastāstīja, ka Latvijas Motosporta federācija bija saņēmusi visus saskaņojumus sacensību organizēšanai, sacensības un sportisti bija apdrošināti.
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Valsts policijā ir saņemts iesniegums no viena nepilngadīga motosportista pārstāvja par gūtajiem miesas un motocikla bojājumiem 24. oktobra sacensībās bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā, informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova.
Policija vērtē iesniegumā norādītos faktus un lems par tālāko rīcību.
Jau ziņots, ka analīzēs apstiprināta izteikti sārmaina vide sporta sacensību norises vietā bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā, kur 24. oktobrī septiņi motosportisti guva ķīmiskus apdegumus.
Pēc sacensībām bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā Valsts vides dienests paņēma augsnes paraugus, lai laboratoriski pārbaudītu kaļķa klātbūtni un tā koncentrāciju augsnē.
Saņemtie testēšanas pārskati apstiprina, ka
atsevišķās sacensību norises vietās bija izveidojusies izteikti sārmaina vide.
Konstatētās vērtības apliecina ievērojamu kalcija savienojumu klātbūtni un augstu sārmainības pakāpi, kas būtiski atšķiras no dabiskajiem vides apstākļiem.
Valsts policija par notikušo sāka administratīvā pārkāpuma procesu par miesas bojājumiem, kas iegūti motokrosa sacensību laikā bijušās "Liepājas metalurga" rūpnīcas teritorijā.
Latvijas Motosporta federācijas Enduro komisijas pārstāvis Kaspars Ērkulis iepriekš pauda, ka četri sportisti, kuriem bija smagāki apdegumi, ir vērsušies Valsts apdegumu centrā, lai pārbaudītu savu veselību.
Ērkulis pastāstīja, ka Latvijas Motosporta federācija bija saņēmusi visus saskaņojumus sacensību organizēšanai, sacensības un sportisti bija apdrošināti.
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