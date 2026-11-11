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#dzīvesstils #slavenības #šovi #tv

"Viņa nekad nevienu mēbeli nepārdos!" Dzintars vairs nespēj izturēt Lindenblates aizraušanos

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 11. novembris, 19:30
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2026. gada 11. novembris, 19:30
Kristīne Lindenblate un Dzintars.
Kristīne Lindenblate un Dzintars.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV/Slavenības. Bez filtra

360TV šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniecei Kristīnei Lindenblatei ir kāda aizraušanās, kas Dzintaram kļuvusi par īstu pacietības pārbaudījumu — vecu mēbeļu restaurēšana. Viņa nepārtraukti meklē jaunus atradumus, ko atjaunot un vēlāk pārdot, taču mājas garāža jau sen sākusi līdzināties mēbeļu noliktavai.

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Dzintars neslēpj neapmierinātību, jo, kamēr garāžā krājas krēsli, galdi un dažādi citi priekšmeti, viņu automašīnām vieta jāmeklē pagalmā. Viņš pārmet Kristīnei, ka iepriekšējie projekti vēl nav pabeigti, bet viņa jau vēlas iegādāties nākamos atradumus.

"Viņa nekad nevienu mēbeli nepārdos," sašutis nosaka Dzintars.

Kristīne gan negrasās tik viegli padoties un uzstāj, ka viņai nepieciešami vēl vairāki krēsli un citas mēbeles. Viņa ir pārliecināta, ka savulaik par niecīgu cenu iegādātās lietas pēc restaurācijas varēs pārdot ar peļņu. Vai Kristīnei izdosies pierādīt, ka viņas aizraušanās patiešām ir ienesīgs bizness, vai arī Dzintara pacietība beidzot būs galā?

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#dzīvesstils #slavenības #šovi #tv
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360TV šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniecei Kristīnei Lindenblatei ir kāda aizraušanās, kas Dzintaram kļuvusi par īstu pacietības pārbaudījumu — vecu mēbeļu restaurēšana. Viņa nepārtraukti meklē jaunus atradumus, ko atjaunot un vēlāk pārdot, taču mājas garāža jau sen sākusi līdzināties mēbeļu noliktavai.

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Dzintars neslēpj neapmierinātību, jo, kamēr garāžā krājas krēsli, galdi un dažādi citi priekšmeti, viņu automašīnām vieta jāmeklē pagalmā. Viņš pārmet Kristīnei, ka iepriekšējie projekti vēl nav pabeigti, bet viņa jau vēlas iegādāties nākamos atradumus.

"Viņa nekad nevienu mēbeli nepārdos," sašutis nosaka Dzintars.

Kristīne gan negrasās tik viegli padoties un uzstāj, ka viņai nepieciešami vēl vairāki krēsli un citas mēbeles. Viņa ir pārliecināta, ka savulaik par niecīgu cenu iegādātās lietas pēc restaurācijas varēs pārdot ar peļņu. Vai Kristīnei izdosies pierādīt, ka viņas aizraušanās patiešām ir ienesīgs bizness, vai arī Dzintara pacietība beidzot būs galā?

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Tēmturi
#dzīvesstils #slavenības #šovi #tv
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