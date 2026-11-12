Kamēr Latvijas mazpilsētās grāmatnīcu skaits turpina sarukt, Aizputē atvērta jauna grāmatnīca "Burts un draugi". To ceturtdien, 12. novembrī, atklāj vietā, kur jau simts gadu ir pastāvējusi grāmatnīca, bet kuru aizslēdza šā gada vasarā. Īpašniece Marta Gaile ir pārliecināta, ka tai vēsturiskajā vietā ir jāpaliek un arī mazpilsētās grāmatnīcām ir jāpastāv.
Lielajā Dienvidkurzemes novadā, kurā ir ap 33 tūkstošiem iedzīvotāju un kurā ir piecas pilsētas (Grobiņa, Aizpute, Priekule, Pāvilosta un Durbe) un 26 pagasti, Aizputes grāmatnīca būs vienīgā, ja neskaita Liepājā esošās grāmatnīcas.
Grāmatnīcas "Burts un draugi" koncepts būs nedaudz citāds, nekā ierasts grāmatu veikalā. Te var iegādāties ne tikai grāmatas un kancelejas preces. "Šobrīd jau var nopirkt vinila skaņuplates, bet pēc atklāšanas varēs iedzert kafiju, apēst kūciņu, nopirkt šokolādi. Nākotnē iecerētas arī tikšanās ar autoriem, grāmatu atvēršanas svētki un nelieli radoši pasākumi. Grāmatu veikals tikai ar grāmatām vairs nav ideja, kas mazpilsētā varētu pastāvēt," atzīst Marta Gaile. Statistika liecina – pirms simt gadiem Latvijā bija 488 grāmatnīcas, bet tagad to skaits, lai gan stabils, sarucis līdz 115 veikaliem. Tomēr Martai likās negodīgi, ka Aizputes vēsturiskais mantojums paliek tukšs vai ka šajā ēkā atvērtu citu tirgotavu.
No Rīgas uz Aizputi