Vai atpazīsti DJ Ellu? Elīna Fūrmane šovā pārvēršas par Verku Serdjučku

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā Elīna Fūrmane jeb DJ Ella uz skatuves piedzīvoja vienas no savām līdz šim košākajām pārvērtībām — viņa iejutās ekstravagantās ukraiņu skatuves personības Verkas Serdjučkas tēlā un izpildīja leģendāro Eirovīzijas hitu "Dancing Lasha Tumbai".
Verka Serdjučka, kuru atveido ukraiņu mākslinieks Andrijs Danilko, plašu starptautisku atpazīstamību ieguva 2007. gada Eirovīzijā, kur ar šo dziesmu izcīnīja otro vietu. Priekšnesums kļuva slavens ar savu absurda humoru, sudraboto skatuves tērpu un milzīgo zvaigzni galvā, kas kļuva par vienu no mākslinieka atpazīstamākajām pazīmēm.
Arī Elīnas pārvērtībās netrūka Verkas Serdjučkas raksturīgā spožuma un pārspīlētās teatralitātes. Dziedātājai bija jāiejūtas tēlā, kurā tikpat svarīga kā dziedāšana bija komiskā aktierspēle, enerģiskas kustības un spēja pārvērst uzstāšanos īstā ballītē.
Šoreiz Elīnai bija iespēja parādīt ne tikai savas vokālās prasmes, bet arī pavisam citu — humoristisku un pašironisku — skatuves personības pusi. Vai viņai izdevās atkārtot Verkas Serdjučkas neaizmirstamo Eirovīzijas trakumu?
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā Elīna Fūrmane jeb DJ Ella uz skatuves piedzīvoja vienas no savām līdz šim košākajām pārvērtībām — viņa iejutās ekstravagantās ukraiņu skatuves personības Verkas Serdjučkas tēlā un izpildīja leģendāro Eirovīzijas hitu "Dancing Lasha Tumbai".
Verka Serdjučka, kuru atveido ukraiņu mākslinieks Andrijs Danilko, plašu starptautisku atpazīstamību ieguva 2007. gada Eirovīzijā, kur ar šo dziesmu izcīnīja otro vietu. Priekšnesums kļuva slavens ar savu absurda humoru, sudraboto skatuves tērpu un milzīgo zvaigzni galvā, kas kļuva par vienu no mākslinieka atpazīstamākajām pazīmēm.
Arī Elīnas pārvērtībās netrūka Verkas Serdjučkas raksturīgā spožuma un pārspīlētās teatralitātes. Dziedātājai bija jāiejūtas tēlā, kurā tikpat svarīga kā dziedāšana bija komiskā aktierspēle, enerģiskas kustības un spēja pārvērst uzstāšanos īstā ballītē.
Šoreiz Elīnai bija iespēja parādīt ne tikai savas vokālās prasmes, bet arī pavisam citu — humoristisku un pašironisku — skatuves personības pusi. Vai viņai izdevās atkārtot Verkas Serdjučkas neaizmirstamo Eirovīzijas trakumu?
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