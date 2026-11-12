"Nvidia" izpilddirektors Džensens Huans atkāpjas no amata

ASV mikroshēmu un programmatūras ražotāja "Nvidia" izpilddirektors Džensens Huans ceturtdien atkāpās no amata saistībā ar skandālu, ka viņam bijušas attiecības ar sievieti, kura, pēc ASV amatpersonu teiktā, strādā Ķīnas specdienestu labā.
"Nvidia" paziņojumā par demisiju nav minēts Huana atkāpšanās iemesls.
Par izpilddirektora pienākumu izpildītāju iecelta finanšu direktore Kolete Kresa. Viņa vadīs "Nvidia", līdz tiks atrasts jauns izpilddirektors.
63 gadus vecais Huans, kas ir "Nvidia" līdzdibinātājs, vadīja uzņēmumu 33 gadus.
Laikraksts "The New York Times" pagājušajā mēnesī ziņoja, ka ASV izlūkdienestu amatpersonas konstatējušas, ka kāda ar Singapūrā bāzēta datu centru uzņēmumu "Megaspeed" saistīta sieviete piegādā informāciju Pekinai.
Avīze vēstīja, ka šī sieviete, kuras vārds ir Alise Huana, bet kurai nav nekādu radniecīgu attiecību ar Džensenu Huanu, izveidojusi ciešas attiecības ar "Nvidia" izpilddirektoru.
Svētdien paziņojumā uzņēmuma darbiniekiem Huans atzina, ka bijis neuzticīgs sievai, un atvainojās savai ģimenei un darbiniekiem.
Huans ir nozīmīga persona mākslīgā intelekta revolūcijā un tuvs neformāls padomdevējs ASV prezidentam Donaldam Trampam, kurš vairākkārt izteicies pret nozares regulēšanu, lai neļautu Ķīnai gūt pārsvaru mākslīgā intelekta attīstības sacensībā.
"The New York Times" rakstīja, ka Huanas attiecības ar "Nvidia" vadītāju varēja viņai sniegt ieskatu Trampa uzskatos par mākslīgo intelektu. Gaidāms, ka mākslīgais intelekts būs viena no apspriežamajām tēmām, kad Tramps šomēnes tiksies ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samita laikā Šeņdžeņā.
"Nvidia" direktoru padome svētdien paziņoja, ka ir uzsākusi neatkarīgu izmeklēšanu, "ņemot vērā nesenās ziņas, ka kompānijas dibinātājs un izpilddirektors Džensens Huans ir bijis ārvalstu izlūkdienestu centienu mērķis".
Laikraksts arī ziņoja, ka izlūkdienesti Trampu par Huana attiecībām ar šo sievieti bija informējuši aptuveni pirms gada, taču viņš izlēmis nekādi nerīkoties.
"The New York Times" trešdien vēstīja, ka Huanam bijušas vēl vienas ārlaulības attiecības - ar vienu no "Nvidia" viceprezidentēm Kimberliju Pauelu.
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ASV mikroshēmu un programmatūras ražotāja "Nvidia" izpilddirektors Džensens Huans ceturtdien atkāpās no amata saistībā ar skandālu, ka viņam bijušas attiecības ar sievieti, kura, pēc ASV amatpersonu teiktā, strādā Ķīnas specdienestu labā.
"Nvidia" paziņojumā par demisiju nav minēts Huana atkāpšanās iemesls.
Par izpilddirektora pienākumu izpildītāju iecelta finanšu direktore Kolete Kresa. Viņa vadīs "Nvidia", līdz tiks atrasts jauns izpilddirektors.
63 gadus vecais Huans, kas ir "Nvidia" līdzdibinātājs, vadīja uzņēmumu 33 gadus.
Laikraksts "The New York Times" pagājušajā mēnesī ziņoja, ka ASV izlūkdienestu amatpersonas konstatējušas, ka kāda ar Singapūrā bāzēta datu centru uzņēmumu "Megaspeed" saistīta sieviete piegādā informāciju Pekinai.
Avīze vēstīja, ka šī sieviete, kuras vārds ir Alise Huana, bet kurai nav nekādu radniecīgu attiecību ar Džensenu Huanu, izveidojusi ciešas attiecības ar "Nvidia" izpilddirektoru.
Svētdien paziņojumā uzņēmuma darbiniekiem Huans atzina, ka bijis neuzticīgs sievai, un atvainojās savai ģimenei un darbiniekiem.
Huans ir nozīmīga persona mākslīgā intelekta revolūcijā un tuvs neformāls padomdevējs ASV prezidentam Donaldam Trampam, kurš vairākkārt izteicies pret nozares regulēšanu, lai neļautu Ķīnai gūt pārsvaru mākslīgā intelekta attīstības sacensībā.
"The New York Times" rakstīja, ka Huanas attiecības ar "Nvidia" vadītāju varēja viņai sniegt ieskatu Trampa uzskatos par mākslīgo intelektu. Gaidāms, ka mākslīgais intelekts būs viena no apspriežamajām tēmām, kad Tramps šomēnes tiksies ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samita laikā Šeņdžeņā.
"Nvidia" direktoru padome svētdien paziņoja, ka ir uzsākusi neatkarīgu izmeklēšanu, "ņemot vērā nesenās ziņas, ka kompānijas dibinātājs un izpilddirektors Džensens Huans ir bijis ārvalstu izlūkdienestu centienu mērķis".
Laikraksts arī ziņoja, ka izlūkdienesti Trampu par Huana attiecībām ar šo sievieti bija informējuši aptuveni pirms gada, taču viņš izlēmis nekādi nerīkoties.
"The New York Times" trešdien vēstīja, ka Huanam bijušas vēl vienas ārlaulības attiecības - ar vienu no "Nvidia" viceprezidentēm Kimberliju Pauelu.
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