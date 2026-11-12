"CSCTelecom" novērš nepilnību, kas pieļāva nesankcionētu piekļuvi datubāzei

SIA "CSCTelecom" pēc informācijas saņemšanas par datubāzē konstatētajām drošības nepilnībām tās ir novērsusi un slēgusi attiecīgo piekļuvi, pavēstīja "CSCTelecom".
Kompānija norādīja, ka tika konstatēta piekļuves konfigurācijas nepilnība, kas pieļāva nesankcionētu piekļuvi platformas datubāzei. Par nepilnību informēja izdevuma "Cybernews" pētnieki, kuri bija piekļuvuši datiem. Pēc šīs informācijas saņemšanas nepilnība novērsta un attiecīgā piekļuve slēgta.
Vienlaikus "CSCTelecom" informēja, ka veikta serveru un pieejamās tehniskās informācijas pārbaude. Līdz šim pārbaudē nav konstatēta datu pārveidošana vai dzēšana un nav iegūti pierādījumi par datu ļaunprātīgu izmantošanu. Vienlaikus šie secinājumi neļauj pilnībā izslēgt datu apskati vai kopēšanu ārpus konstatētās pētnieku piekļuves.
Par incidentu ir informēta kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv".
Jau vēstīts, ka no telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja "CSCTelecom" atzara Latvijā datubāzes varētu būt noplūduši 125 miljoni īsziņu no bankām "Swedbank", SEB, ārkārtējo situāciju dienesta līnijas 112 un desmitiem mazumtirgotāju, vēsta tiešsaistes izdevums "Cybernews".
"CSCTelecom" drošības nepilnības dēļ publiski bija pieejama datubāze ar vairāk nekā 125 miljoniem īsziņu. Pieejamie dati ir no 2022. gada oktobra līdz 2026. gada septembrim, un datubāze tika atjaunināta reāllaikā, kas nozīmē, ka uzbrucēji varēja pārtvert autentifikācijas kodus, paroļu atjaunināšanas saites un privāto informāciju vēl pirms to apskatīja īsziņas saņēmējs.
"Cybernews" pētniecības komanda septembra beigās atrada "CSCTelecom" datubāzi "ClickHouse". Tikai septembrī pakalpojums bija nosūtījis vairāk nekā trīs miljonus īsziņu.
Datubāzē bija ziņojumi no lielākajām bankām, medicīnas iestādēm, populārām iepirkšanās vietnēm, valdības organizācijām un Latvijas nacionālās ārkārtējo situāciju palīdzības tālruņa līnijas 112. Lai gan "CSCTelecom" galvenokārt darbojas Latvijā, noplūde ietekmējusi arī uzņēmumus un privātpersonas Lietuvā un Igaunijā.
Datu bāzes drošības nepilnības dēļ publiski bija pieejami "CSCTelecom" klientu uzņēmumu nosaukumi, tālruņu numuri, uz kuriem tika nosūtītas ziņas, pilns īsziņas saturs, piemēram, autentifikācijas kodi, pagaidu paroles, medicīnisko testu rezultāti, rezervācijas informācija, piegādes atjauninājumi ar vārdiem un adresēm, ceļojumu rezervāciju datumi un bankas darījumu paziņojumi, kā arī metadati, piemēram, laika zīmogi, ziņojumu cenas un mobilā tīkla maršrutēšanas informācija, un reāllaika atjauninājumi, kad sistēmā tika nosūtīti jauni ziņojumi.
"Cybernews" norādīja, ka publiski bija pieejamas īsziņas no Latvijas "Swedbank" un SEB, Latvijas apdrošinātājiem "ERGO", "Compensa" un "Artea", 112 ārkārtas situāciju līnijas, mazumtirgotājiem "Porsche" Latvijā un Lietuvā, "CityBee" un "Barbora" Latvijā, "EuroCash" Lietuvā, DEPO Lietuvā un Igaunijā, "Akropolis" Latvijā un Lietuvā, IKI un "PerlasGo" Lietuvā, "Autoplius" Latvijā un Lietuvā, Lietuvas veselības aprūpes uzņēmumiem "Sypsenos akademija" un "Denticija", kā arī Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" visās trīs Baltijas valstīs.
"Swedbank" pārstāve Kristīne Čekstere norādīja, ka, saņemot informāciju par incidentu, banka nekavējoties sāka tā izmeklēšanu un veica visas normatīvajos aktos paredzētās darbības.
Patlaban "Swedbank" ir apturējusi šī pakalpojuma sniedzēja izmantošanu un ir pieprasījusi visu nepieciešamo informāciju, lai pilnībā izvērtētu incidenta apmēru un iespējamo ietekmi uz bankas klientiem.
"Swedbank" turpina apkopot informāciju un sadarbojas ar iesaistītajām pusēm, lai iespējami ātri noskaidrotu visus incidenta apstākļus.
Tikmēr banka aicina klientus saglabāt modrību un neuzticēties aizdomīgām īsziņām, telefona zvaniem vai e-pastiem, kuros tiek prasīti personas dati, paroles, autentifikācijas kodi vai cita sensitīva informācija.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
SIA "CSCTelecom" pēc informācijas saņemšanas par datubāzē konstatētajām drošības nepilnībām tās ir novērsusi un slēgusi attiecīgo piekļuvi, pavēstīja "CSCTelecom".
Kompānija norādīja, ka tika konstatēta piekļuves konfigurācijas nepilnība, kas pieļāva nesankcionētu piekļuvi platformas datubāzei. Par nepilnību informēja izdevuma "Cybernews" pētnieki, kuri bija piekļuvuši datiem. Pēc šīs informācijas saņemšanas nepilnība novērsta un attiecīgā piekļuve slēgta.
Vienlaikus "CSCTelecom" informēja, ka veikta serveru un pieejamās tehniskās informācijas pārbaude. Līdz šim pārbaudē nav konstatēta datu pārveidošana vai dzēšana un nav iegūti pierādījumi par datu ļaunprātīgu izmantošanu. Vienlaikus šie secinājumi neļauj pilnībā izslēgt datu apskati vai kopēšanu ārpus konstatētās pētnieku piekļuves.
Par incidentu ir informēta kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv".
Jau vēstīts, ka no telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja "CSCTelecom" atzara Latvijā datubāzes varētu būt noplūduši 125 miljoni īsziņu no bankām "Swedbank", SEB, ārkārtējo situāciju dienesta līnijas 112 un desmitiem mazumtirgotāju, vēsta tiešsaistes izdevums "Cybernews".
"CSCTelecom" drošības nepilnības dēļ publiski bija pieejama datubāze ar vairāk nekā 125 miljoniem īsziņu. Pieejamie dati ir no 2022. gada oktobra līdz 2026. gada septembrim, un datubāze tika atjaunināta reāllaikā, kas nozīmē, ka uzbrucēji varēja pārtvert autentifikācijas kodus, paroļu atjaunināšanas saites un privāto informāciju vēl pirms to apskatīja īsziņas saņēmējs.
"Cybernews" pētniecības komanda septembra beigās atrada "CSCTelecom" datubāzi "ClickHouse". Tikai septembrī pakalpojums bija nosūtījis vairāk nekā trīs miljonus īsziņu.
Datubāzē bija ziņojumi no lielākajām bankām, medicīnas iestādēm, populārām iepirkšanās vietnēm, valdības organizācijām un Latvijas nacionālās ārkārtējo situāciju palīdzības tālruņa līnijas 112. Lai gan "CSCTelecom" galvenokārt darbojas Latvijā, noplūde ietekmējusi arī uzņēmumus un privātpersonas Lietuvā un Igaunijā.
Datu bāzes drošības nepilnības dēļ publiski bija pieejami "CSCTelecom" klientu uzņēmumu nosaukumi, tālruņu numuri, uz kuriem tika nosūtītas ziņas, pilns īsziņas saturs, piemēram, autentifikācijas kodi, pagaidu paroles, medicīnisko testu rezultāti, rezervācijas informācija, piegādes atjauninājumi ar vārdiem un adresēm, ceļojumu rezervāciju datumi un bankas darījumu paziņojumi, kā arī metadati, piemēram, laika zīmogi, ziņojumu cenas un mobilā tīkla maršrutēšanas informācija, un reāllaika atjauninājumi, kad sistēmā tika nosūtīti jauni ziņojumi.
"Cybernews" norādīja, ka publiski bija pieejamas īsziņas no Latvijas "Swedbank" un SEB, Latvijas apdrošinātājiem "ERGO", "Compensa" un "Artea", 112 ārkārtas situāciju līnijas, mazumtirgotājiem "Porsche" Latvijā un Lietuvā, "CityBee" un "Barbora" Latvijā, "EuroCash" Lietuvā, DEPO Lietuvā un Igaunijā, "Akropolis" Latvijā un Lietuvā, IKI un "PerlasGo" Lietuvā, "Autoplius" Latvijā un Lietuvā, Lietuvas veselības aprūpes uzņēmumiem "Sypsenos akademija" un "Denticija", kā arī Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" visās trīs Baltijas valstīs.
"Swedbank" pārstāve Kristīne Čekstere norādīja, ka, saņemot informāciju par incidentu, banka nekavējoties sāka tā izmeklēšanu un veica visas normatīvajos aktos paredzētās darbības.
Patlaban "Swedbank" ir apturējusi šī pakalpojuma sniedzēja izmantošanu un ir pieprasījusi visu nepieciešamo informāciju, lai pilnībā izvērtētu incidenta apmēru un iespējamo ietekmi uz bankas klientiem.
"Swedbank" turpina apkopot informāciju un sadarbojas ar iesaistītajām pusēm, lai iespējami ātri noskaidrotu visus incidenta apstākļus.
Tikmēr banka aicina klientus saglabāt modrību un neuzticēties aizdomīgām īsziņām, telefona zvaniem vai e-pastiem, kuros tiek prasīti personas dati, paroles, autentifikācijas kodi vai cita sensitīva informācija.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu