"airBaltic" vēlas atteikties no vēl trim lidmašīnām, tostarp gaisa kuģa Latvijas karoga krāsās

Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" vēlas atteikties no vēl trīs "Airbus A220-300" lidmašīnu nomas līgumiem, tostarp lidmašīnas Latvijas karoga krāsās, jo attiecīgās lidmašīnas vairs nav nepieciešamas uzņēmuma darbībai un to nomas izmaksas pārsniedz pašreizējās tirgus likmes, liecina ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesā iesniegtais aviokompānijas pieteikums.
"airBaltic" 6. novembrī iesniegtajā pieteikumā lūdz tiesu atļaut atteikties no triju lidmašīnu nomas līgumu turpmākas izpildes, nosakot atteikšanās spēkā stāšanos no 25. novembra.
Pieteikums attiecas uz lidmašīnām ar reģistrācijas numuriem YL-CSN, YL-CSL un YL-CSM.
Lidmašīnu YL-CSN "airBaltic" saņēma 2018. gada septembra beigās, un tā bija 12. "Airbus A220-300" lidmašīna "airBaltic" flotē, lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-CSL aviokompānija saņēma 2018. gada novembrī, un tā par godu Latvijas simtgadei tika nokrāsota Latvijas karoga krāsās, bet lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-CSM aviokompānija saņēma 2018. gada decembra sākumā, un tā bija 14. lidmašīna "airBaltic" flotē.
"airBaltic" pārstāvji norādīja, ka Latvijas karoga krāsojumam uz "airBaltic" lidmašīnām ir īpaša simboliska nozīme, jo tas atspoguļo lidsabiedrības ciešo saikni ar Latviju un tās lomu valsts pārstāvēšanā pasaulē. "airBaltic" apzinās šo lidmašīnu nozīmi arī Latvijas sabiedrībai.
Uzņēmumā skaidro, ka patlaban "airBaltic" flotē ir divas lidmašīnas Latvijas karoga krāsās (arī YL-ABN), kā arī lidmašīna ar visu trīs Baltijas valstu simboliku un Latvijas karoga krāsojumu (YL-ABX). Vienlaikus uz visām "airBaltic" lidmašīnām līdzās reģistrācijas numuram ir attēloti Latvijas un Eiropas Savienības (ES) karogi.
Konkrētās lidmašīnas nomas līguma izbeigšana ir daļa no plašākas flotes pārskatīšanas, un šis lēmums nav saistīts ar tās īpašo krāsojumu. Flotes izvērtēšana turpinās, un lēmumi par konkrētām lidmašīnām tiek pieņemti, ņemot vērā uzņēmuma turpmākās darbības vajadzības un ekonomiskos apsvērumus, min kompānijā.
Pieteikuma izskatīšana paredzēta 9. decembrī plkst. 10 pēc Ņujorkas laika jeb plkst. 17 pēc Latvijas laika, tādēļ uzņēmums lūdz apstiprinājumu ar agrāku spēkā stāšanās datumu. Iebildumi jāiesniedz līdz 2. decembra plkst. 16 pēc Ņujorkas laika jeb plkst. 23 pēc Latvijas laika.
Lidmašīnas YL-CSN iznomātājs ir Īrijā reģistrētais uzņēmums "MACH AOE 2 Designated Activity Company", savukārt pārējo divu lidmašīnu iznomātājs ir "EOS Aviation 18 (Ireland) Limited".
Saskaņā ar pieteikuma pielikumu visu triju lidmašīnu korpusi atrodas Rīgas lidostā. Pa vienam YL-CSN un YL-CSM dzinējam atrodas "Collins Aerospace" objektā Tulūzā, Francijā.
Aviokompānijā norāda, ka, izvērtējot ilgtermiņa flotes vajadzības, secināts, ka šīs lidmašīnas vairs nav iekļautas uzņēmuma turpmākajā flotes un biznesa plānā. Turklāt attiecīgo nomas līgumu izmaksas pārsniedz pašreizējās tirgus likmes par salīdzināmām lidmašīnām.
"airBaltic" restrukturizācijas konsultanta "Seabury Global Advisors" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Maikls Kokss tiesai iesniegtajā deklarācijā norāda, ka
lieko lidmašīnu saglabāšana radītu uzņēmumam nevajadzīgas izmaksas, nedodot atbilstošu ekonomisku labumu.
Vienlaikus aviokompānija paredz turpināt flotes samazināšanu, tostarp atdodot papildu nomātās lidmašīnas un liekos rezerves dzinējus. Uzņēmuma ilgtermiņa flotes vajadzību izvērtēšana joprojām turpinās.
Saskaņā ar tiesai iesniegto informāciju "airBaltic" flotē ir 54 "Airbus A220-300" lidmašīnas, no kurām 46 tiek nomātas, bet astoņas pieder uzņēmumam. Tāpat aviokompānijai pieder septiņi rezerves dzinēji, četri tiek nomāti saskaņā ar operatīvās nomas līgumiem, bet vēl trīs - saskaņā ar finanšu nomas līgumiem.
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Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" vēlas atteikties no vēl trīs "Airbus A220-300" lidmašīnu nomas līgumiem, tostarp lidmašīnas Latvijas karoga krāsās, jo attiecīgās lidmašīnas vairs nav nepieciešamas uzņēmuma darbībai un to nomas izmaksas pārsniedz pašreizējās tirgus likmes, liecina ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesā iesniegtais aviokompānijas pieteikums.
"airBaltic" 6. novembrī iesniegtajā pieteikumā lūdz tiesu atļaut atteikties no triju lidmašīnu nomas līgumu turpmākas izpildes, nosakot atteikšanās spēkā stāšanos no 25. novembra.
Pieteikums attiecas uz lidmašīnām ar reģistrācijas numuriem YL-CSN, YL-CSL un YL-CSM.
Lidmašīnu YL-CSN "airBaltic" saņēma 2018. gada septembra beigās, un tā bija 12. "Airbus A220-300" lidmašīna "airBaltic" flotē, lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-CSL aviokompānija saņēma 2018. gada novembrī, un tā par godu Latvijas simtgadei tika nokrāsota Latvijas karoga krāsās, bet lidmašīnu ar reģistrācijas numuru YL-CSM aviokompānija saņēma 2018. gada decembra sākumā, un tā bija 14. lidmašīna "airBaltic" flotē.
"airBaltic" pārstāvji norādīja, ka Latvijas karoga krāsojumam uz "airBaltic" lidmašīnām ir īpaša simboliska nozīme, jo tas atspoguļo lidsabiedrības ciešo saikni ar Latviju un tās lomu valsts pārstāvēšanā pasaulē. "airBaltic" apzinās šo lidmašīnu nozīmi arī Latvijas sabiedrībai.
Uzņēmumā skaidro, ka patlaban "airBaltic" flotē ir divas lidmašīnas Latvijas karoga krāsās (arī YL-ABN), kā arī lidmašīna ar visu trīs Baltijas valstu simboliku un Latvijas karoga krāsojumu (YL-ABX). Vienlaikus uz visām "airBaltic" lidmašīnām līdzās reģistrācijas numuram ir attēloti Latvijas un Eiropas Savienības (ES) karogi.
Konkrētās lidmašīnas nomas līguma izbeigšana ir daļa no plašākas flotes pārskatīšanas, un šis lēmums nav saistīts ar tās īpašo krāsojumu. Flotes izvērtēšana turpinās, un lēmumi par konkrētām lidmašīnām tiek pieņemti, ņemot vērā uzņēmuma turpmākās darbības vajadzības un ekonomiskos apsvērumus, min kompānijā.
Pieteikuma izskatīšana paredzēta 9. decembrī plkst. 10 pēc Ņujorkas laika jeb plkst. 17 pēc Latvijas laika, tādēļ uzņēmums lūdz apstiprinājumu ar agrāku spēkā stāšanās datumu. Iebildumi jāiesniedz līdz 2. decembra plkst. 16 pēc Ņujorkas laika jeb plkst. 23 pēc Latvijas laika.
Lidmašīnas YL-CSN iznomātājs ir Īrijā reģistrētais uzņēmums "MACH AOE 2 Designated Activity Company", savukārt pārējo divu lidmašīnu iznomātājs ir "EOS Aviation 18 (Ireland) Limited".
Saskaņā ar pieteikuma pielikumu visu triju lidmašīnu korpusi atrodas Rīgas lidostā. Pa vienam YL-CSN un YL-CSM dzinējam atrodas "Collins Aerospace" objektā Tulūzā, Francijā.
Aviokompānijā norāda, ka, izvērtējot ilgtermiņa flotes vajadzības, secināts, ka šīs lidmašīnas vairs nav iekļautas uzņēmuma turpmākajā flotes un biznesa plānā. Turklāt attiecīgo nomas līgumu izmaksas pārsniedz pašreizējās tirgus likmes par salīdzināmām lidmašīnām.
"airBaltic" restrukturizācijas konsultanta "Seabury Global Advisors" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Maikls Kokss tiesai iesniegtajā deklarācijā norāda, ka
lieko lidmašīnu saglabāšana radītu uzņēmumam nevajadzīgas izmaksas, nedodot atbilstošu ekonomisku labumu.
Vienlaikus aviokompānija paredz turpināt flotes samazināšanu, tostarp atdodot papildu nomātās lidmašīnas un liekos rezerves dzinējus. Uzņēmuma ilgtermiņa flotes vajadzību izvērtēšana joprojām turpinās.
Saskaņā ar tiesai iesniegto informāciju "airBaltic" flotē ir 54 "Airbus A220-300" lidmašīnas, no kurām 46 tiek nomātas, bet astoņas pieder uzņēmumam. Tāpat aviokompānijai pieder septiņi rezerves dzinēji, četri tiek nomāti saskaņā ar operatīvās nomas līgumiem, bet vēl trīs - saskaņā ar finanšu nomas līgumiem.
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