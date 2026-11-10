Kolosova vairs nav viena? Jauns vīrietis izrāda īpašu uzmanību

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Margarita Kolosova kopā ar draudzeni Jolantu dodas uz Rēzekni pēc jaunām sporta kurpēm, taču brauciens izvēršas arī par iespēju padalīties ar kādu personīgu jaunumu. Izrādās, Margaritas dzīvē parādījies kāds īpašs cilvēks, ar kuru viņa iepazinusies internetā.
Abi jau kādu laiku uztur ciešu kontaktu — sarakstās, sazvanās un pat katru rītu kopīgi bauda kafiju videozvanā. Jaunais paziņa interesējas par Margaritas ikdienu, jautā, vai viņa ir paēdusi, kā jūtas un vai nav pārāk nogurusi pēc sportošanas.
Margarita neslēpj, ka šāda uzmanība ir patīkama, lai gan viņu attālinātajā komunikācijā netrūkst arī amizantu brīžu. Kamēr viņa cenšas ievērot sabalansētu uzturu, jaunais draugs videozvanos kārdina ar gardām vācu štrūdelēm. Vai internetā uzplaukusī simpātija kļūs par ko vairāk?
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" Margarita Kolosova kopā ar draudzeni Jolantu dodas uz Rēzekni pēc jaunām sporta kurpēm, taču brauciens izvēršas arī par iespēju padalīties ar kādu personīgu jaunumu. Izrādās, Margaritas dzīvē parādījies kāds īpašs cilvēks, ar kuru viņa iepazinusies internetā.
Abi jau kādu laiku uztur ciešu kontaktu — sarakstās, sazvanās un pat katru rītu kopīgi bauda kafiju videozvanā. Jaunais paziņa interesējas par Margaritas ikdienu, jautā, vai viņa ir paēdusi, kā jūtas un vai nav pārāk nogurusi pēc sportošanas.
Margarita neslēpj, ka šāda uzmanība ir patīkama, lai gan viņu attālinātajā komunikācijā netrūkst arī amizantu brīžu. Kamēr viņa cenšas ievērot sabalansētu uzturu, jaunais draugs videozvanos kārdina ar gardām vācu štrūdelēm. Vai internetā uzplaukusī simpātija kļūs par ko vairāk?
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- Gata Šļūkas karikatūru
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