VIDEO: Satricinājums MMA pasaulē: Dagestānas cīkstoņi uzbrukuši gruzīnam Merabam Dvališvili

Abū Dabī viesnīcā pirms cīņas sporta sacensībām izcēlies kautiņš, kurā bijušajam UFC čempionam no Gruzijas Merabam Dvališvili uzbruka Krievijas cīkstonis Usmans Nurmagomedovs un viņa līdzgaitnieki. Pēc incidenta Dvališvili sociālajos medijos publicēja video ar asiņainu seju un apgalvoja, ka viņam un draugam uzbrukusi vairāku cilvēku grupa, vēsta ārvalstu sporta mediji.
Sociālajos medijos izplatītajos incidenta video redzams, kā Nurmagomedovs pienāk Dvališvili no aizmugures un iesit viņam pļauku. Dvališvili mēģina doties viņam pakaļ, bet, viņam esot apjukušam, kāds no uzbrucēju puses iespēra ar kāju. Tūlīt izceļas kautiņš, kurā iesaistās vairāki Nurmagomedova pavadoņi un Dvališvili draugs.
Dvališvili stāstīja, ka tobrīd viesnīcas vestibilā sniedzis interviju sacensību rīkotājiem. Pēc viņa teiktā, uzbrucēji situši gan viņam, gan draugam, bet apsardze viņu aizturējusi. Sportists arī apgalvoja, ka abi saņēmuši spērienus, atrodoties uz zemes.
Sociālajos medijos parādās ziņas, ka ar Merabu kopā bija 21 gadu vecais reslinga sportists Saba Lazišvili, kurš ir viņa draugs. Viņš izpelnījies uzmanību ar to, ka nokdaunēja divus no uzbrucēju grupas.
"Ja gribat runāt un cīnīties, darīsim to godīgi," vēlāk publicētā video sacīja Dvališvili. Viņš vēlāk apliecināja, ka jūtas labi un līdzjutējiem un ģimenei neesot pamata uztraukties.
Sportista draugs, bijušais UFC čempions, superzvaigzne Iļja Topurija, publiski nosodīja notikušo un paziņoja, ka Nurmagomedovs esot aizturēts.
Notikušo komentējis pašlaik redzamākais Dagestānas cīkstonis Islams Mahačevs. Viņš nostājas savu komandas biedru pusē, viņu rīcību pamatojot ar līdzīgu konfliktu iepriekš.
Nurmagomedova rīcību nosodījuši vairāki lieli UFC vārdi, piemēram, Šons Striklends, Izraēls Adesanja, Paulo Kosta. Atbalstu Dvališvili pauduši vēl vairāki citi sportisti.
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Abū Dabī viesnīcā pirms cīņas sporta sacensībām izcēlies kautiņš, kurā bijušajam UFC čempionam no Gruzijas Merabam Dvališvili uzbruka Krievijas cīkstonis Usmans Nurmagomedovs un viņa līdzgaitnieki. Pēc incidenta Dvališvili sociālajos medijos publicēja video ar asiņainu seju un apgalvoja, ka viņam un draugam uzbrukusi vairāku cilvēku grupa, vēsta ārvalstu sporta mediji.
Sociālajos medijos izplatītajos incidenta video redzams, kā Nurmagomedovs pienāk Dvališvili no aizmugures un iesit viņam pļauku. Dvališvili mēģina doties viņam pakaļ, bet, viņam esot apjukušam, kāds no uzbrucēju puses iespēra ar kāju. Tūlīt izceļas kautiņš, kurā iesaistās vairāki Nurmagomedova pavadoņi un Dvališvili draugs.
Dvališvili stāstīja, ka tobrīd viesnīcas vestibilā sniedzis interviju sacensību rīkotājiem. Pēc viņa teiktā, uzbrucēji situši gan viņam, gan draugam, bet apsardze viņu aizturējusi. Sportists arī apgalvoja, ka abi saņēmuši spērienus, atrodoties uz zemes.
Sociālajos medijos parādās ziņas, ka ar Merabu kopā bija 21 gadu vecais reslinga sportists Saba Lazišvili, kurš ir viņa draugs. Viņš izpelnījies uzmanību ar to, ka nokdaunēja divus no uzbrucēju grupas.
"Ja gribat runāt un cīnīties, darīsim to godīgi," vēlāk publicētā video sacīja Dvališvili. Viņš vēlāk apliecināja, ka jūtas labi un līdzjutējiem un ģimenei neesot pamata uztraukties.
Sportista draugs, bijušais UFC čempions, superzvaigzne Iļja Topurija, publiski nosodīja notikušo un paziņoja, ka Nurmagomedovs esot aizturēts.
Notikušo komentējis pašlaik redzamākais Dagestānas cīkstonis Islams Mahačevs. Viņš nostājas savu komandas biedru pusē, viņu rīcību pamatojot ar līdzīgu konfliktu iepriekš.
Nurmagomedova rīcību nosodījuši vairāki lieli UFC vārdi, piemēram, Šons Striklends, Izraēls Adesanja, Paulo Kosta. Atbalstu Dvališvili pauduši vēl vairāki citi sportisti.
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