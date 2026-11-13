Par dārzeņu izbēršanu pie Rīgas domes policija sākusi divus pārkāpuma procesus

Rīgas pašvaldības policija (RPP) sākusi divus administratīvā pārkāpuma procesus par "Zemnieku saeimas" rīkoto protestu, izberot dārzeņus pie Rīgas domes ieejas, informē RPP komunikācijas speciāliste Ērika Verze.
Administratīvā pārkāpuma procesus RPP sākusi par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu un braukšanu pa kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu.
Biedrība "Zemnieku saeima" ceturtdien pie Rīgas domes izbēra vairākas tonnas Latvijā audzētu dārzeņu, protestējot pret pašvaldības organizētajiem pārtikas un skolēnu ēdinašanas iepirkumiem mācību iestādēs.
Biedrības valdes loceklis Mārtiņš Trons atzīmē, ka novembris ir patriotisma, vienotības un pateicības mēnesis, tāpēc ar šo akciju lauksaimnieki vēlas Rīgas domes deputātiem atgādināt, ka īstens patriotisms ir jāpierāda ar reāliem darbiem.
Lai gan publiski politiķi deklarē, ka jārūpējas par to, lai bērni vairāk ēstu vietējo pārtiku un tiktu atbalstīti Latvijas zemnieki un ražotāji, arvien vairāk pieaug bažas, ka jau tuvākajā nākotnē skolās un bērnudārzos vēl lielāku vietu ēdināšanā varētu ieņemt produkti, kas audzēti kaimiņvalstīs un trešajās valstīs.
Tostarp "Zemnieku saeimā" min, ka Rīgas pašvaldība šogad izsludināja 26,8 miljonus eiro vērtu ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu 27 izglītības iestādēm. Iepirkuma nolikumā noteikts, ka atsevišķu produktu piegādes attālums drīkst sasniegt 300 kilometru no Rīgas robežas. Šāds rādiuss aptver plašas kaimiņvalstu teritorijas, kur Latvijas uzraugošo iestāžu iespējas pārbaudīt produktu patieso izcelsmi, kvalitāti un atbilstību ir ierobežotas.
Uz vairākkārtējiem biedrības aicinājumiem iepirkumu pārtraukt Rīgas dome nav reaģējusi, tāpēc biedrība nolēmusi šādā veidā pievērst sabiedrības uzmanību pašvaldības rīkotajiem iepirkumiem. Turklāt šim iepirkumam vēl sekos iepirkums par ēdināšanu 101 izglītības iestādē.
"Rīgas dome pārtikas iepirkumu jomā Latvijas lauksaimniekiem ir izdarījusi "lāča pakalpojumu". No vienas puses, tiek solīts atbalsts vietējiem ražotājiem un kvalitatīva pārtika bērniem, bet, no otras puses, iepirkumu sistēma nenodrošina, ka Latvijas zemnieku izaudzētais patiešām nonāk skolu ēdnīcās.
300 kilometru attālums no Rīgas robežas nozīmē, ka pirmsskolas un skolas bērnu šķīvjos var nonākt gan kaimiņvalstu, gan arī trešajās valstīs audzēta un ražota pārtika,"
pauž Trons.
Viņš arī atzīmē, ka ir skumji to apzināties, zinot, ka vienlaikus kaimiņvalstis ir uz "desmit atslēgām aizslēguši durvis" Latvijas zemniekiem savos ēdināšanas iepirkumos, tādējādi atbalstot savējos.
Trons uzsver, ka Rīgai būtu jārāda piemērs visai valstij, nodrošinot Latvijas lauksaimniekiem reālas iespējas iesaistīties skolu ēdināšanas piegādēs.
Savukārt pašvaldības izpilddirektors Jānis Lange sola, ka Rīgas pašvaldība nākamajā skolēnu ēdināšanas iepirkuma sagatavošanā ciešāk sadarboties ar lauksaimniekiem un pārtikas ražotāju organizācijām.
Attiecībā uz pašreizējo skolu ēdināšanas iepirkumu pašvaldība papildu izmaiņas neplāno, jo iepirkuma process jau tuvojas noslēgumam.
Vienlaikus pašvaldība strādā pie nākamā skolu ēdināšanas iepirkuma sagatavošanas, ir piesaistīts neatkarīgs eksperts, kā arī plānota ciešāka sadarbība ar lauksaimnieku un pārtikas ražotāju organizācijām, lai iepirkuma izstrādē ņemtu vērā nozares ieteikumus, sola izpilddirektors.
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Rīgas pašvaldības policija (RPP) sākusi divus administratīvā pārkāpuma procesus par "Zemnieku saeimas" rīkoto protestu, izberot dārzeņus pie Rīgas domes ieejas, informē RPP komunikācijas speciāliste Ērika Verze.
Administratīvā pārkāpuma procesus RPP sākusi par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu un braukšanu pa kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu.
Biedrība "Zemnieku saeima" ceturtdien pie Rīgas domes izbēra vairākas tonnas Latvijā audzētu dārzeņu, protestējot pret pašvaldības organizētajiem pārtikas un skolēnu ēdinašanas iepirkumiem mācību iestādēs.
Biedrības valdes loceklis Mārtiņš Trons atzīmē, ka novembris ir patriotisma, vienotības un pateicības mēnesis, tāpēc ar šo akciju lauksaimnieki vēlas Rīgas domes deputātiem atgādināt, ka īstens patriotisms ir jāpierāda ar reāliem darbiem.
Lai gan publiski politiķi deklarē, ka jārūpējas par to, lai bērni vairāk ēstu vietējo pārtiku un tiktu atbalstīti Latvijas zemnieki un ražotāji, arvien vairāk pieaug bažas, ka jau tuvākajā nākotnē skolās un bērnudārzos vēl lielāku vietu ēdināšanā varētu ieņemt produkti, kas audzēti kaimiņvalstīs un trešajās valstīs.
Tostarp "Zemnieku saeimā" min, ka Rīgas pašvaldība šogad izsludināja 26,8 miljonus eiro vērtu ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu 27 izglītības iestādēm. Iepirkuma nolikumā noteikts, ka atsevišķu produktu piegādes attālums drīkst sasniegt 300 kilometru no Rīgas robežas. Šāds rādiuss aptver plašas kaimiņvalstu teritorijas, kur Latvijas uzraugošo iestāžu iespējas pārbaudīt produktu patieso izcelsmi, kvalitāti un atbilstību ir ierobežotas.
Uz vairākkārtējiem biedrības aicinājumiem iepirkumu pārtraukt Rīgas dome nav reaģējusi, tāpēc biedrība nolēmusi šādā veidā pievērst sabiedrības uzmanību pašvaldības rīkotajiem iepirkumiem. Turklāt šim iepirkumam vēl sekos iepirkums par ēdināšanu 101 izglītības iestādē.
"Rīgas dome pārtikas iepirkumu jomā Latvijas lauksaimniekiem ir izdarījusi "lāča pakalpojumu". No vienas puses, tiek solīts atbalsts vietējiem ražotājiem un kvalitatīva pārtika bērniem, bet, no otras puses, iepirkumu sistēma nenodrošina, ka Latvijas zemnieku izaudzētais patiešām nonāk skolu ēdnīcās.
300 kilometru attālums no Rīgas robežas nozīmē, ka pirmsskolas un skolas bērnu šķīvjos var nonākt gan kaimiņvalstu, gan arī trešajās valstīs audzēta un ražota pārtika,"
pauž Trons.
Viņš arī atzīmē, ka ir skumji to apzināties, zinot, ka vienlaikus kaimiņvalstis ir uz "desmit atslēgām aizslēguši durvis" Latvijas zemniekiem savos ēdināšanas iepirkumos, tādējādi atbalstot savējos.
Trons uzsver, ka Rīgai būtu jārāda piemērs visai valstij, nodrošinot Latvijas lauksaimniekiem reālas iespējas iesaistīties skolu ēdināšanas piegādēs.
Savukārt pašvaldības izpilddirektors Jānis Lange sola, ka Rīgas pašvaldība nākamajā skolēnu ēdināšanas iepirkuma sagatavošanā ciešāk sadarboties ar lauksaimniekiem un pārtikas ražotāju organizācijām.
Attiecībā uz pašreizējo skolu ēdināšanas iepirkumu pašvaldība papildu izmaiņas neplāno, jo iepirkuma process jau tuvojas noslēgumam.
Vienlaikus pašvaldība strādā pie nākamā skolu ēdināšanas iepirkuma sagatavošanas, ir piesaistīts neatkarīgs eksperts, kā arī plānota ciešāka sadarbība ar lauksaimnieku un pārtikas ražotāju organizācijām, lai iepirkuma izstrādē ņemtu vērā nozares ieteikumus, sola izpilddirektors.
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