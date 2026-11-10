Grupa "Juuk" izdod jaunu dziesmu "Kaili zem drēbēm" un tās videoklipu

Dusmošanās ir modē, tādēļ "Juuk" kā alternatīvās mūzikas grupai ir gluži dabīgi radīt nemodernu dziesmu par to, kā dusmas atstāt pie ratiem, lai pārdomā dzīvi un netrako.
"Kaili zem drēbēm" ir citāts no rakstnieka Jāņa Joņeva ieraksta Draugiem.lv dienasgrāmatā — jā, tieši tik ilgi šos vārdus galvā staipīja Edgars Šubrovskis, pirms tie kļuva par dziesmu.
Dziesmas autors stāsta: "Pie video tikām, kādā koncertā no skatuves aicinot pieteikties filmētājus — un, skat, pēc laiciņa pieteicās režisore Rasa Droiska ar komandu, kuri brida pa nātrēm, taisīja maskas un pārcilāja ekipējuma tonnas, lai kopā ar mūziku radītu psihedēliskas vasaras sajūtu. Ceram, ka novērtēsiet!"
Dziesma ierakstīta Ingus Baušķenieka studijā. Mūzikas un teksta autors ir Edgars Šubrovskis.
Jau 11. novembrī plkst. 19.00 "Juuk" uzstāsies Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā "Rīga, mūžības skartā" Uzvaras parkā, bet pēcāk dosies tematiskā Ziemassvētku laikam piemērotā tūrē — 4.12. kultūrvieta "Kurte" Talsos, 11.12. "Melno Cepurīšu Balerija" Jelgavā, 12.12. kultūras nams "Wiktorija" Liepājā.
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Dusmošanās ir modē, tādēļ "Juuk" kā alternatīvās mūzikas grupai ir gluži dabīgi radīt nemodernu dziesmu par to, kā dusmas atstāt pie ratiem, lai pārdomā dzīvi un netrako.
"Kaili zem drēbēm" ir citāts no rakstnieka Jāņa Joņeva ieraksta Draugiem.lv dienasgrāmatā — jā, tieši tik ilgi šos vārdus galvā staipīja Edgars Šubrovskis, pirms tie kļuva par dziesmu.
Dziesmas autors stāsta: "Pie video tikām, kādā koncertā no skatuves aicinot pieteikties filmētājus — un, skat, pēc laiciņa pieteicās režisore Rasa Droiska ar komandu, kuri brida pa nātrēm, taisīja maskas un pārcilāja ekipējuma tonnas, lai kopā ar mūziku radītu psihedēliskas vasaras sajūtu. Ceram, ka novērtēsiet!"
Dziesma ierakstīta Ingus Baušķenieka studijā. Mūzikas un teksta autors ir Edgars Šubrovskis.
Jau 11. novembrī plkst. 19.00 "Juuk" uzstāsies Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā "Rīga, mūžības skartā" Uzvaras parkā, bet pēcāk dosies tematiskā Ziemassvētku laikam piemērotā tūrē — 4.12. kultūrvieta "Kurte" Talsos, 11.12. "Melno Cepurīšu Balerija" Jelgavā, 12.12. kultūras nams "Wiktorija" Liepājā.
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