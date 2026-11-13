Vairāk nekā 240 Latvijas uzņēmumu ražo preces aizsardzības vajadzībām

Kā vēsta 360TV Ziņas, strauji attīstoties aizsardzības industrijai un pieaugot pieprasījumam pēc dažādiem drošības risinājumiem, Latvijā patlaban darbojas vismaz 240 uzņēmumu, kas ražo militāras vai divējāda lietojuma preces. Viens no tiem atrodas Aizkraukles novada Sērenē, kur līdztekus ikdienas darbam top produkti Latvijas armijas vajadzībām.
Betona izstrādājumu rūpnīcā "Salenieku bloks" līdz šim saražoti un uz austrumu pierobežu nogādāti jau vairāk nekā 10 tūkstoši pretmobilitātes šķēršļu jeb "pūķa zobu". Līdztekus bruģa un apmaļu ražošanai uzņēmums tos valsts iepirkumos gatavo jau trešo gadu, turklāt angārā, kur notiek ražošana, drošības apsvērumu dēļ filmēt ir aizliegts.
"Uzskatu sevi par Latvijas patriotu, un man prieks, ka varam saražot pietiekami kvalitatīvus produktus, ar kuriem varam palīdzēt stiprināt austrumu robežu," uzsver "Salenieku bloks" valdes priekšsēdētājs Jānis Skroderis.
Atšķirībā no parastās produkcijas, kur lielāko daļu darba paveic automatizētas iekārtas, "pūķa zobu" tapšana ir roku darbs. Viens šāds elements sver vairāk nekā pusotru tonnu, bet betona bloks — vairāk nekā divas tonnas.
"Ir speciāli uztaisītas metāla formas, kurās ir ielikta armatūra, nostiprinot speciālu cauruli. "Pūķa zobus" izvieto trijās rindās un tad caur tiem caurumiem kopā sasien visus, lai pretinieks nevar viņus viegli nobīdīt nost," ražošanas nianses atklāj Skroderis.
Jaunais virziens Sērenes rūpnīcā teju dubultojis darbinieku skaitu un devis stabilitāti reģionā. Papildus pierobežai uzņēmums betona šķēršļus piegādā arī Ādažu poligonam, NBS aviācijas bāzei Lielvārdē un Sēlijas poligonam, pierādot, ka aizsardzības pasūtījumi kļūst par nozīmīgu balstu vietējai ekonomikai.
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Kā vēsta 360TV Ziņas, strauji attīstoties aizsardzības industrijai un pieaugot pieprasījumam pēc dažādiem drošības risinājumiem, Latvijā patlaban darbojas vismaz 240 uzņēmumu, kas ražo militāras vai divējāda lietojuma preces. Viens no tiem atrodas Aizkraukles novada Sērenē, kur līdztekus ikdienas darbam top produkti Latvijas armijas vajadzībām.
Betona izstrādājumu rūpnīcā "Salenieku bloks" līdz šim saražoti un uz austrumu pierobežu nogādāti jau vairāk nekā 10 tūkstoši pretmobilitātes šķēršļu jeb "pūķa zobu". Līdztekus bruģa un apmaļu ražošanai uzņēmums tos valsts iepirkumos gatavo jau trešo gadu, turklāt angārā, kur notiek ražošana, drošības apsvērumu dēļ filmēt ir aizliegts.
"Uzskatu sevi par Latvijas patriotu, un man prieks, ka varam saražot pietiekami kvalitatīvus produktus, ar kuriem varam palīdzēt stiprināt austrumu robežu," uzsver "Salenieku bloks" valdes priekšsēdētājs Jānis Skroderis.
Atšķirībā no parastās produkcijas, kur lielāko daļu darba paveic automatizētas iekārtas, "pūķa zobu" tapšana ir roku darbs. Viens šāds elements sver vairāk nekā pusotru tonnu, bet betona bloks — vairāk nekā divas tonnas.
"Ir speciāli uztaisītas metāla formas, kurās ir ielikta armatūra, nostiprinot speciālu cauruli. "Pūķa zobus" izvieto trijās rindās un tad caur tiem caurumiem kopā sasien visus, lai pretinieks nevar viņus viegli nobīdīt nost," ražošanas nianses atklāj Skroderis.
Jaunais virziens Sērenes rūpnīcā teju dubultojis darbinieku skaitu un devis stabilitāti reģionā. Papildus pierobežai uzņēmums betona šķēršļus piegādā arī Ādažu poligonam, NBS aviācijas bāzei Lielvārdē un Sēlijas poligonam, pierādot, ka aizsardzības pasūtījumi kļūst par nozīmīgu balstu vietējai ekonomikai.
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