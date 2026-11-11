Raimonds Bergmanis kļuvis tik slaids, ka nācies mainīt uzvalkus

Saeimas deputāta un bijušā spēkavīra Raimonda Bergmaņa (AS) garderobē tagad vieta jāatrod krietni mazāka izmēra uzvalkiem. Politiķis, kurš jūlijā atzīmēja 60. dzimšanas dienu, ir ievērojami zaudējis svaru. Sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" viņš gan neizklāsta, kā šīs pārmaiņas panācis.
Bergmanis Saeimā ievēlēts jau ceturto reizi, taču līdzās viņa deputāta darbam uzmanību piesaistījušas arī izskata pārmaiņas. Bijušais spēkavīrs kļuvis manāmi slaidāks un atzīst, ka līdzšinējos uzvalkus nācies nomainīt pret ievērojami mazākiem.
Viņš skaidro, ka notievēšana nav bijusi kādas īpašas apņemšanās rezultāts. Bergmaņa teiktajā tas raksturots kā viens no dažādajiem dzīves periodiem — šobrīd viņam vienkārši esot šāds posms.
Vienlaikus viņam joprojām palikusi neīstenota kāda sena iecere, kas saistīta ar sievu Viktoriju. Pirms 27 gadiem, kad ģimenē piedzima pirmais bērns, Bergmanis apsolījis viņu aizvest uz Austrāliju.
Vairāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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Saeimas deputāta un bijušā spēkavīra Raimonda Bergmaņa (AS) garderobē tagad vieta jāatrod krietni mazāka izmēra uzvalkiem. Politiķis, kurš jūlijā atzīmēja 60. dzimšanas dienu, ir ievērojami zaudējis svaru. Sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" viņš gan neizklāsta, kā šīs pārmaiņas panācis.
Bergmanis Saeimā ievēlēts jau ceturto reizi, taču līdzās viņa deputāta darbam uzmanību piesaistījušas arī izskata pārmaiņas. Bijušais spēkavīrs kļuvis manāmi slaidāks un atzīst, ka līdzšinējos uzvalkus nācies nomainīt pret ievērojami mazākiem.
Viņš skaidro, ka notievēšana nav bijusi kādas īpašas apņemšanās rezultāts. Bergmaņa teiktajā tas raksturots kā viens no dažādajiem dzīves periodiem — šobrīd viņam vienkārši esot šāds posms.
Vienlaikus viņam joprojām palikusi neīstenota kāda sena iecere, kas saistīta ar sievu Viktoriju. Pirms 27 gadiem, kad ģimenē piedzima pirmais bērns, Bergmanis apsolījis viņu aizvest uz Austrāliju.
Vairāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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