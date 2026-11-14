Edgars Rinkēvičs atklāj, kādu Latviju piedzīvojis savos pusaudža gados

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra", rubrikā "Ekskluzīvi. Bez filtra", Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs no aktiera Andra Buļa saņēma neparastu jautājumu — ko viņš teiktu, ja uz ielas sastaptu sevi 20 gadu vecumā? Prezidents atzina, ka jaunībā bijis ļoti kautrīgs un, visticamāk, nemaz neuzdrošinātos uzrunāt pats sevi.
Edgars Rinkēvičs dalījās arī atmiņās par Atmodas laiku, kad viņš bija jaunietis. Prezidents atcerējās barikāžu laiku un deviņdesmito gadu pārmaiņas, kas vienlaikus nesa gan grūtības, gan jaunas iespējas Latvijas valstij.
Sarunā atklājās arī kāda interesanta saikne ar bijušo Valsts prezidentu Gunti Ulmani — izrādās, abi savulaik mācījušies vienā skolā, kas šobrīd pazīstama kā Pumpuru vidusskola.
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra", rubrikā "Ekskluzīvi. Bez filtra", Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs no aktiera Andra Buļa saņēma neparastu jautājumu — ko viņš teiktu, ja uz ielas sastaptu sevi 20 gadu vecumā? Prezidents atzina, ka jaunībā bijis ļoti kautrīgs un, visticamāk, nemaz neuzdrošinātos uzrunāt pats sevi.
Edgars Rinkēvičs dalījās arī atmiņās par Atmodas laiku, kad viņš bija jaunietis. Prezidents atcerējās barikāžu laiku un deviņdesmito gadu pārmaiņas, kas vienlaikus nesa gan grūtības, gan jaunas iespējas Latvijas valstij.
Sarunā atklājās arī kāda interesanta saikne ar bijušo Valsts prezidentu Gunti Ulmani — izrādās, abi savulaik mācījušies vienā skolā, kas šobrīd pazīstama kā Pumpuru vidusskola.
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