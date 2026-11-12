Rēzeknē aiztur trīs vīriešus aizdomās par 850 litru dīzeļdegvielas zādzībām

Policija Rēzeknē par sērijveida degvielas zādzībām aizturējusi trīs vīriešus, kuri nozaguši 850 litrus dīzeļdegvielas, informē Valsts policijā.
22. oktobra naktī Rēzeknē vairākas personas, uzlaužot kādam uzņēmumam piederošas tehnikas degvielas tvertni, nozaga ne mazāk kā 40 litrus dīzeļdegvielas. Valsts policijas amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju, uzreiz pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas aizturēja trīs personas — 1987. gadā dzimušu vīrieti un divus 2001. gadā dzimušus vīriešus.
Turpinot izmeklēšanu sāktajā kriminālprocesā, likumsargi ir ieguvuši pierādījumus, kas liecina, ka aizturētās personas varētu būt saistītas arī ar citām degvielas zādzības epizodēm, kas reģistrētas laika posmā no šā gada septembra līdz oktobrim. Kopumā nozagti aptuveni 850 litri dīzeļdegvielas, tādējādi radot finansiālus zaudējumus vairākiem uzņēmumiem.
Degviela zagta no ekskavatoriem, traktora, šķeldas sijātāja un citām tehnikas vienībām.
Aizturētajām personām piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Valsts policijā sākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Lai mazinātu tehnikas un degvielas zādzību risku, kā arī veicinātu tehnikas drošu uzglabāšanu un savlaicīgu iespējamo apdraudējumu konstatēšanu, policija iesaka novietot tehniku drošā vietā.
Tāpat policija iesaka izmantot videonovērošanu savā saimniecībā.
Tāpat vēlams izmantot aizslēdzamus degvielas tvertņu vāciņus, lai tos nevar atvērt bez atslēgas vai piekļūt tvertnes saturam nepiederošas personas, aicina likumsargi.
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Policija Rēzeknē par sērijveida degvielas zādzībām aizturējusi trīs vīriešus, kuri nozaguši 850 litrus dīzeļdegvielas, informē Valsts policijā.
22. oktobra naktī Rēzeknē vairākas personas, uzlaužot kādam uzņēmumam piederošas tehnikas degvielas tvertni, nozaga ne mazāk kā 40 litrus dīzeļdegvielas. Valsts policijas amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju, uzreiz pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas aizturēja trīs personas — 1987. gadā dzimušu vīrieti un divus 2001. gadā dzimušus vīriešus.
Turpinot izmeklēšanu sāktajā kriminālprocesā, likumsargi ir ieguvuši pierādījumus, kas liecina, ka aizturētās personas varētu būt saistītas arī ar citām degvielas zādzības epizodēm, kas reģistrētas laika posmā no šā gada septembra līdz oktobrim. Kopumā nozagti aptuveni 850 litri dīzeļdegvielas, tādējādi radot finansiālus zaudējumus vairākiem uzņēmumiem.
Degviela zagta no ekskavatoriem, traktora, šķeldas sijātāja un citām tehnikas vienībām.
Aizturētajām personām piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Valsts policijā sākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas, proti, par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Lai mazinātu tehnikas un degvielas zādzību risku, kā arī veicinātu tehnikas drošu uzglabāšanu un savlaicīgu iespējamo apdraudējumu konstatēšanu, policija iesaka novietot tehniku drošā vietā.
Tāpat policija iesaka izmantot videonovērošanu savā saimniecībā.
Tāpat vēlams izmantot aizslēdzamus degvielas tvertņu vāciņus, lai tos nevar atvērt bez atslēgas vai piekļūt tvertnes saturam nepiederošas personas, aicina likumsargi.
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