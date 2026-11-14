Pirms brauciena uz Oslo Dzintars pievēršas Kristīnes Lindenblates dekoltē — seko pikanta diskusija

360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" pirms došanās uz Oslo Dzintars pamanās izteikt piezīmes par Kristīnes Lindenblates apģērbu — viņaprāt, mīļotā pārāk slēpj savas auguma aprises. Vīrietis neslēpj, ka labprāt redzētu izteiksmīgāku dekoltē, taču Kristīne nesaprot, kāpēc viņai savi dotumi būtu jāizrāda apkārtējiem.
"Kāpēc man jārāda citiem savi pupi?" neizpratnē jautā Kristīne. Viņa piebilst, ka Dzintaram taču ir iespēja tos redzēt arī bez publiskas demonstrēšanas, liekot noprast, ka mīļotā vēlme redzēt atklātāku tērpu viņai šķiet visai absurda.
Pēc pikantās vārdu apmaiņas abi dodas ceļā uz Oslo, taču arī brauciens neiztiek bez domstarpībām. Dzintars cerējis svētdienu pavadīt mierīgi, spēlējot videospēles un atpūšoties, bet Kristīnei atkal radušies plāni, kas saistīti ar mēbeļu restaurēšanu.
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" pirms došanās uz Oslo Dzintars pamanās izteikt piezīmes par Kristīnes Lindenblates apģērbu — viņaprāt, mīļotā pārāk slēpj savas auguma aprises. Vīrietis neslēpj, ka labprāt redzētu izteiksmīgāku dekoltē, taču Kristīne nesaprot, kāpēc viņai savi dotumi būtu jāizrāda apkārtējiem.
"Kāpēc man jārāda citiem savi pupi?" neizpratnē jautā Kristīne. Viņa piebilst, ka Dzintaram taču ir iespēja tos redzēt arī bez publiskas demonstrēšanas, liekot noprast, ka mīļotā vēlme redzēt atklātāku tērpu viņai šķiet visai absurda.
Pēc pikantās vārdu apmaiņas abi dodas ceļā uz Oslo, taču arī brauciens neiztiek bez domstarpībām. Dzintars cerējis svētdienu pavadīt mierīgi, spēlējot videospēles un atpūšoties, bet Kristīnei atkal radušies plāni, kas saistīti ar mēbeļu restaurēšanu.
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- Gata Šļūkas karikatūru
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