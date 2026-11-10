Uzbrauc gājējam, bet pēc tam pašu notriec cita automašīna

Uz šosejas Rīga-Ventspils Mārupes novada Salas pagastā notikusi traģiska avārija. Automašīnas "Citroën Berlingo" vadītājs uzbrauca gājējam, kurš notikuma vietā gāja bojā. Pēc uzbraukuma vadītājs izkāpa no sava spēkrata, bet uz ceļa viņu notrieca cita automašīna — "Toyota Avensis", vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
"Diemžēl tumsa un intensīva satiksme ir paņēmušas kārtējo upuri. Gājējs bijis pilnīgi tumšās drēbēs, bez atstarojošiem elementiem. Jūrmalas apvedceļš nav tā vieta, kur ir vērts riskēt, jo satiksme ir tik intensīva, ka tevi var vienkārši nepamanīt," skaidro ceļu satiksmes negadījumu eksperts Oskars Irbītis.
Pēc sadursmes ceļu klāja stiklu lauskas un automašīnu detaļas, bet uz brauktuves palikušās pēdas var palīdzēt rekonstruēt negadījuma gaitu un noskaidrot, vai no sadursmes vispār bija iespējams izvairīties.
Eksperts uzsver, ka šoreiz "Toyota" vadītājai paveicies, jo tik intensīvas satiksmes apstākļos nokļūšana pretējā joslā varēja izraisīt vēl vienu traģisku sadursmi.
Skatītāja neoficiālā informācija liecina, ka "Toyota" vadītāja nogādāta slimnīcā — sadursmes laikā viņai sejā trāpījušas stikla lauskas. Savukārt "Citroën Berlingo" vadītājam, iespējams, nav bijusi derīga vadītāja apliecība. Šos apstākļus vēl nepieciešams oficiāli apstiprināt.
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Uz šosejas Rīga-Ventspils Mārupes novada Salas pagastā notikusi traģiska avārija. Automašīnas "Citroën Berlingo" vadītājs uzbrauca gājējam, kurš notikuma vietā gāja bojā. Pēc uzbraukuma vadītājs izkāpa no sava spēkrata, bet uz ceļa viņu notrieca cita automašīna — "Toyota Avensis", vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
"Diemžēl tumsa un intensīva satiksme ir paņēmušas kārtējo upuri. Gājējs bijis pilnīgi tumšās drēbēs, bez atstarojošiem elementiem. Jūrmalas apvedceļš nav tā vieta, kur ir vērts riskēt, jo satiksme ir tik intensīva, ka tevi var vienkārši nepamanīt," skaidro ceļu satiksmes negadījumu eksperts Oskars Irbītis.
Pēc sadursmes ceļu klāja stiklu lauskas un automašīnu detaļas, bet uz brauktuves palikušās pēdas var palīdzēt rekonstruēt negadījuma gaitu un noskaidrot, vai no sadursmes vispār bija iespējams izvairīties.
Eksperts uzsver, ka šoreiz "Toyota" vadītājai paveicies, jo tik intensīvas satiksmes apstākļos nokļūšana pretējā joslā varēja izraisīt vēl vienu traģisku sadursmi.
Skatītāja neoficiālā informācija liecina, ka "Toyota" vadītāja nogādāta slimnīcā — sadursmes laikā viņai sejā trāpījušas stikla lauskas. Savukārt "Citroën Berlingo" vadītājam, iespējams, nav bijusi derīga vadītāja apliecība. Šos apstākļus vēl nepieciešams oficiāli apstiprināt.
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