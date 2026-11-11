Noslēpumains grupējums sola cīnīties par bijušās Somijas teritorijas — Karēlijas neatkarību

Nezināma grupa, kas dēvējas par “Pohjoinen Veljeskunta” (Ziemeļu brālība – somu val.) nākusi internetā klajā ar paziņojumu, ka ir gatava bruņotai cīņai par Karēlijas neatkarību no Krievijas. Video redzami cilvēki maskās un ar ieročiem.
Par savu simboliku viņi izmanto Karēlijas vēsturisko nacionālo karogu ar Skandināvijas krustu, kuru 1920. gadā izveidoja somu mākslinieks Akseli Gallens-Kallela.
Mīklainais grupējums Krievijas politiku raksturo kā neoboļševismu, sola aizstāvēt dzimto zemi, tradīcijas, senču kultūras mantojumu, apgalvo, ka viņiem ir piekritēji, kas gatavi pagrīdes darbībai. Reāli gan nekas par šādu “Ziemeļu brālību” zināms nav, vai tie ir simti vai desmiti reālu cīnītāju, vai tikai pāris runātāju video.
Grupējums apgalvo, ka ir jau veicis operācijas pret Krievijas transporta un rūpniecības infrastruktūru, piemēram, diversiju uz dzelzceļa Murmanskas virzienā 2023. gada novembrī.
Somija zaudēja ievērojamu daļu Karēlijas pēc PSRS agresijas 1939.–1940. gadā un Otrā pasaules kara laikā 1944. gadā.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
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Nezināma grupa, kas dēvējas par “Pohjoinen Veljeskunta” (Ziemeļu brālība – somu val.) nākusi internetā klajā ar paziņojumu, ka ir gatava bruņotai cīņai par Karēlijas neatkarību no Krievijas. Video redzami cilvēki maskās un ar ieročiem.
Par savu simboliku viņi izmanto Karēlijas vēsturisko nacionālo karogu ar Skandināvijas krustu, kuru 1920. gadā izveidoja somu mākslinieks Akseli Gallens-Kallela.
Mīklainais grupējums Krievijas politiku raksturo kā neoboļševismu, sola aizstāvēt dzimto zemi, tradīcijas, senču kultūras mantojumu, apgalvo, ka viņiem ir piekritēji, kas gatavi pagrīdes darbībai. Reāli gan nekas par šādu “Ziemeļu brālību” zināms nav, vai tie ir simti vai desmiti reālu cīnītāju, vai tikai pāris runātāju video.
Grupējums apgalvo, ka ir jau veicis operācijas pret Krievijas transporta un rūpniecības infrastruktūru, piemēram, diversiju uz dzelzceļa Murmanskas virzienā 2023. gada novembrī.
Somija zaudēja ievērojamu daļu Karēlijas pēc PSRS agresijas 1939.–1940. gadā un Otrā pasaules kara laikā 1944. gadā.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
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