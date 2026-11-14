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#fotoreportāža

Atvērta Karla Agtes atmiņu grāmata par Rīgu pirms Pirmā pasaules kara

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 14. novembris, 11:47
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2026. gada 14. novembris, 11:47
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Foto: Jūlija Dibovska

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 12. novembrī atvērta Karla Agtes “Attēlu atmiņu grāmata”, kas pirmo reizi latviešu valodā ļauj iepazīt vācbaltieša atmiņas par bērnību un jaunību Rīgā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Izdevums tapis muzeja un izdevniecības “Latvijas Mediji” sadarbībā. Aplūko foto no pasākuma!

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Grāmatas pamatā ir muzeja krājumā glabātais Karla Agtes (1886–1974) sešu sējumu manuskripts, kuru autora pēcteči muzejam uzdāvināja 2015. gadā. Jaunajā izdevumā publicēti pirmie trīs sējumi, kuros Agte stāsta par savu ģimeni, bērnību, skolas gadiem un jaunību Rīgā līdz 1914. gadam.

+21 foto
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana
12. novembrī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notika grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
1 / 21
Foto: Jūlija Dibovska

Īpaša vieta atmiņās atvēlēta autora tēvam – Rīgas pilsētas galvenajam inženierim Ādolfam Agtem, kura profesionālā darbība bija nozīmīga pilsētas modernizācijā. Līdzās ģimenes pieredzei grāmata atklāj arī tālaika pilsētas dzīvi un vācbaltiešu sabiedrību.

Atmiņas papildina ģimenes fotogrāfijas, dokumenti, iespieddarbu attēli un autora brāļa Gustava Agtes zīmējumi. Savukārt tulkojumam pievienotie komentāri palīdz izprast aprakstīto notikumu vēsturisko kontekstu un kritiski izvērtēt autora skatījumu uz savu laikmetu.

Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Foto: Jūlija Dibovska

KONTEKSTS

Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.

Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit

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Tēma
Izdevniecība "Latvijas Mediji"
Tēmturi
#fotoreportāža
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Turpini lasīt

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 12. novembrī atvērta Karla Agtes “Attēlu atmiņu grāmata”, kas pirmo reizi latviešu valodā ļauj iepazīt vācbaltieša atmiņas par bērnību un jaunību Rīgā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Izdevums tapis muzeja un izdevniecības “Latvijas Mediji” sadarbībā. Aplūko foto no pasākuma!

Reklāma

Grāmatas pamatā ir muzeja krājumā glabātais Karla Agtes (1886–1974) sešu sējumu manuskripts, kuru autora pēcteči muzejam uzdāvināja 2015. gadā. Jaunajā izdevumā publicēti pirmie trīs sējumi, kuros Agte stāsta par savu ģimeni, bērnību, skolas gadiem un jaunību Rīgā līdz 1914. gadam.

+21 foto
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana
12. novembrī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā notika grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršanas pasākums.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
1 / 21
Foto: Jūlija Dibovska

Īpaša vieta atmiņās atvēlēta autora tēvam – Rīgas pilsētas galvenajam inženierim Ādolfam Agtem, kura profesionālā darbība bija nozīmīga pilsētas modernizācijā. Līdzās ģimenes pieredzei grāmata atklāj arī tālaika pilsētas dzīvi un vācbaltiešu sabiedrību.

Atmiņas papildina ģimenes fotogrāfijas, dokumenti, iespieddarbu attēli un autora brāļa Gustava Agtes zīmējumi. Savukārt tulkojumam pievienotie komentāri palīdz izprast aprakstīto notikumu vēsturisko kontekstu un kritiski izvērtēt autora skatījumu uz savu laikmetu.

Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Grāmatas "Atmiņu grāmata attēlos" atvēršana.
Foto: Jūlija Dibovska

KONTEKSTS

Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.

Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Tēma
Izdevniecība "Latvijas Mediji"
Tēmturi
#fotoreportāža
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Turpini lasīt
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PAR SVARĪGO
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