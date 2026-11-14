Atvērta Karla Agtes atmiņu grāmata par Rīgu pirms Pirmā pasaules kara

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 12. novembrī atvērta Karla Agtes “Attēlu atmiņu grāmata”, kas pirmo reizi latviešu valodā ļauj iepazīt vācbaltieša atmiņas par bērnību un jaunību Rīgā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Izdevums tapis muzeja un izdevniecības “Latvijas Mediji” sadarbībā. Aplūko foto no pasākuma!
Grāmatas pamatā ir muzeja krājumā glabātais Karla Agtes (1886–1974) sešu sējumu manuskripts, kuru autora pēcteči muzejam uzdāvināja 2015. gadā. Jaunajā izdevumā publicēti pirmie trīs sējumi, kuros Agte stāsta par savu ģimeni, bērnību, skolas gadiem un jaunību Rīgā līdz 1914. gadam.
Īpaša vieta atmiņās atvēlēta autora tēvam – Rīgas pilsētas galvenajam inženierim Ādolfam Agtem, kura profesionālā darbība bija nozīmīga pilsētas modernizācijā. Līdzās ģimenes pieredzei grāmata atklāj arī tālaika pilsētas dzīvi un vācbaltiešu sabiedrību.
Atmiņas papildina ģimenes fotogrāfijas, dokumenti, iespieddarbu attēli un autora brāļa Gustava Agtes zīmējumi. Savukārt tulkojumam pievienotie komentāri palīdz izprast aprakstīto notikumu vēsturisko kontekstu un kritiski izvērtēt autora skatījumu uz savu laikmetu.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
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Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 12. novembrī atvērta Karla Agtes “Attēlu atmiņu grāmata”, kas pirmo reizi latviešu valodā ļauj iepazīt vācbaltieša atmiņas par bērnību un jaunību Rīgā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Izdevums tapis muzeja un izdevniecības “Latvijas Mediji” sadarbībā. Aplūko foto no pasākuma!
Grāmatas pamatā ir muzeja krājumā glabātais Karla Agtes (1886–1974) sešu sējumu manuskripts, kuru autora pēcteči muzejam uzdāvināja 2015. gadā. Jaunajā izdevumā publicēti pirmie trīs sējumi, kuros Agte stāsta par savu ģimeni, bērnību, skolas gadiem un jaunību Rīgā līdz 1914. gadam.
Īpaša vieta atmiņās atvēlēta autora tēvam – Rīgas pilsētas galvenajam inženierim Ādolfam Agtem, kura profesionālā darbība bija nozīmīga pilsētas modernizācijā. Līdzās ģimenes pieredzei grāmata atklāj arī tālaika pilsētas dzīvi un vācbaltiešu sabiedrību.
Atmiņas papildina ģimenes fotogrāfijas, dokumenti, iespieddarbu attēli un autora brāļa Gustava Agtes zīmējumi. Savukārt tulkojumam pievienotie komentāri palīdz izprast aprakstīto notikumu vēsturisko kontekstu un kritiski izvērtēt autora skatījumu uz savu laikmetu.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
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