Audzē marihuānu? Arvis Zēmanis apjūk, ieraugot Ata Zviedra dārzu

360TV šova "Gandrīz ideālās vakariņas" viesi šoreiz pulcējās pie rokoperas "Lāčplēsis" galvenās lomas atveidotāja, dziedātāja Ata Zviedra, kurš ciemiņus uzņēma savas mammas mājās. Kamēr namatēvs rosījās virtuvē, pārējie nolēma izpētīt apkārtni un doties nelielā pastaigā pa dārzu.
Arvis Zēmanis, kuram pašam ļoti patīk dārzi un to izpēte, drīz vien pamanīja ko neparastu — dobē auga kaņepes. Atklājums viņā raisīja pamatīgu izbrīnu, un Arvis nekavējās izteikt aizdomas par saimnieka nodarbošanos. "Ej tu nost! Narkomāni!" viņš iesaucās, pieļaujot, ka dārzā varētu būt paslēpta pavisam cita veida plantācija.
Tikmēr Atis vēlāk steidza izskaidrot, ka aizdomīgais atradums patiesībā bijis paredzēts pavisam nevainīgam mērķim — viņa ģimene kaņepes audzē, lai no sēkliņām gatavotu kaņepju sviestu. Taču ar to stāsts nebeidzās. Atis atklāja, ka kādā rītā ģimene piedzīvojusi nepatīkamu pārsteigumu — visas kaņepes bija nogrieztas, un neviens tā arī nebija sapratis, kurš un kāpēc tās aizvācis.
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360TV šova "Gandrīz ideālās vakariņas" viesi šoreiz pulcējās pie rokoperas "Lāčplēsis" galvenās lomas atveidotāja, dziedātāja Ata Zviedra, kurš ciemiņus uzņēma savas mammas mājās. Kamēr namatēvs rosījās virtuvē, pārējie nolēma izpētīt apkārtni un doties nelielā pastaigā pa dārzu.
Arvis Zēmanis, kuram pašam ļoti patīk dārzi un to izpēte, drīz vien pamanīja ko neparastu — dobē auga kaņepes. Atklājums viņā raisīja pamatīgu izbrīnu, un Arvis nekavējās izteikt aizdomas par saimnieka nodarbošanos. "Ej tu nost! Narkomāni!" viņš iesaucās, pieļaujot, ka dārzā varētu būt paslēpta pavisam cita veida plantācija.
Tikmēr Atis vēlāk steidza izskaidrot, ka aizdomīgais atradums patiesībā bijis paredzēts pavisam nevainīgam mērķim — viņa ģimene kaņepes audzē, lai no sēkliņām gatavotu kaņepju sviestu. Taču ar to stāsts nebeidzās. Atis atklāja, ka kādā rītā ģimene piedzīvojusi nepatīkamu pārsteigumu — visas kaņepes bija nogrieztas, un neviens tā arī nebija sapratis, kurš un kāpēc tās aizvācis.
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