"Porziņģis nav izņēmums": 10 pasaulslaveni sportisti, kuri karjeru beiguši pāragri

Maikls Džordans
Daudzuprāt visu laiku izcilākais basketbola spēlētājs Maikls Džordans 1993. gadā šokēja sporta pasauli ar ziņu par karjeras beigām. Viņa pārstāvētā Čikāgas "Bulls" vienība no 1991. līdz 1993. gadam izcīnīja trīs NBA čempiona titulus, visās no šīm reizēm atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju, kā arī divās no šīm sezonām tika atzīts par līgas sezonas vērtīgāko spēlētāju.
Kā karjeras beigu iemeslus Džordans minēja intereses zudumu par basketbolu un sava tēva slepkavību, kas bija notikusi tā paša gada sākumā.
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Maikls Džordans
Daudzuprāt visu laiku izcilākais basketbola spēlētājs Maikls Džordans 1993. gadā šokēja sporta pasauli ar ziņu par karjeras beigām. Viņa pārstāvētā Čikāgas "Bulls" vienība no 1991. līdz 1993. gadam izcīnīja trīs NBA čempiona titulus, visās no šīm reizēm atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju, kā arī divās no šīm sezonām tika atzīts par līgas sezonas vērtīgāko spēlētāju.
Kā karjeras beigu iemeslus Džordans minēja intereses zudumu par basketbolu un sava tēva slepkavību, kas bija notikusi tā paša gada sākumā.
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- Gata Šļūkas karikatūru
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