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#basketbolisti #futbolisti #mma #slavenības #sportisti

"Porziņģis nav izņēmums": 10 pasaulslaveni sportisti, kuri karjeru beiguši pāragri

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 14. novembris, 00:00
Ešlija Bārtija, Habibs Nurmagomedovs, Jao Mins.
Latvijas sporta pasauli nupat satricinājusi ziņa par Porziņģa "paiešanu malā" no basketbola. Daudzi līdzjutēji šo ziņu tulko kā 31 gadu vecā sportista karjeras beigas. Tikmēr par profesionālās sportistes karjeras noslēgšanu pirmdien paziņoja arī vien 22 gadus vecā Latvijas skrējēja Agate Caune. Vēsturē ir gana piemēru, kad augsta līmeņa sportisti karjeru izvēlējušies beigt pāragri, ar to pārsteidzot fanu pulkus. Apskati šādus 10 skaļus gadījumus!
Ešlija Bārtija, Habibs Nurmagomedovs, Jao Mins.
Foto: Ekrānuzņēmums no "Youtube"/mākslīgais intelekts
1/10
Rokijs Marčāno

Maikls Džordans

Maikls Džordans.
Maikls Džordans.
Foto: Ekrānuzņēmums no "YouTube" profila @nonstop

Daudzuprāt visu laiku izcilākais basketbola spēlētājs Maikls Džordans 1993. gadā šokēja sporta pasauli ar ziņu par karjeras beigām. Viņa pārstāvētā Čikāgas "Bulls" vienība no 1991. līdz 1993. gadam izcīnīja trīs NBA čempiona titulus, visās no šīm reizēm atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju, kā arī divās no šīm sezonām tika atzīts par līgas sezonas vērtīgāko spēlētāju.

Kā karjeras beigu iemeslus Džordans minēja intereses zudumu par basketbolu un sava tēva slepkavību, kas bija notikusi tā paša gada sākumā.

1/10
Rokijs Marčāno

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Tēma
Basketbols Teniss Futbols Bokss MMA cīņa
Tēmturi
#basketbolisti #futbolisti #mma #slavenības #sportisti
Turpini lasīt
1/10
Rokijs Marčāno

Maikls Džordans

Maikls Džordans.
Maikls Džordans.
Foto: Ekrānuzņēmums no "YouTube" profila @nonstop

Daudzuprāt visu laiku izcilākais basketbola spēlētājs Maikls Džordans 1993. gadā šokēja sporta pasauli ar ziņu par karjeras beigām. Viņa pārstāvētā Čikāgas "Bulls" vienība no 1991. līdz 1993. gadam izcīnīja trīs NBA čempiona titulus, visās no šīm reizēm atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju, kā arī divās no šīm sezonām tika atzīts par līgas sezonas vērtīgāko spēlētāju.

Kā karjeras beigu iemeslus Džordans minēja intereses zudumu par basketbolu un sava tēva slepkavību, kas bija notikusi tā paša gada sākumā.

1/10
Rokijs Marčāno

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Ieteiktie raksti
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Tēma
Basketbols Teniss Futbols Bokss MMA cīņa
Tēmturi
#basketbolisti #futbolisti #mma #slavenības #sportisti
Turpini lasīt
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PAR SVARĪGO
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