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#ģeopolitika #krievija

Krievija paziņo, ka vēl nav piekritusi Eiropas dalībai sarunās ar Ukrainu

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 13. novembris, 18:00
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2026. gada 13. novembris, 18:00
ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, Donalda Trampa znots Džareds Kušners un Kirils Dmitrijevs, gaidot tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Kremlī, Maskavā, 2026. gada 5. septembrī.
ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, Donalda Trampa znots Džareds Kušners un Kirils Dmitrijevs, gaidot tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Kremlī, Maskavā, 2026. gada 5. septembrī.
Foto: @kadmitriev/X

Krievija piektdien paziņoja, ka vēl nav piekritusi atļaut eiropiešiem pievienoties ASV vadītajām sarunām par kara izbeigšanu Ukrainā.

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Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV sūtnis Džareds Kušners iepriekš paziņoja, ka Eiropa piedalīsies nākamajā sarunu kārtā.

Jau ziņots, ka šonedēļ Abū Dabī notikušo sarunu laikā Eiropas pārstāvji rīkoja atsevišķas tikšanās ar Ukrainas delegāciju, taču nepiedalījās ASV vadītajās sanāksmēs starp Kijivas un Maskavas pārstāvjiem.

Krievijas delegācija piedalās ASV vadītajās trīspusējās sarunās ar Ukrainu Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos, 2026. gada 10. novembrī.
Krievijas delegācija piedalās ASV vadītajās trīspusējās sarunās ar Ukrainu Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos, 2026. gada 10. novembrī.
Foto: EPA/Scanpix

Pēc apspriedes ar ASV sūtņiem Zelenskis teica, ka eiropieši piedalīsies nākamajās sarunās, savukārt Kušners norādīja, ka miera vienošanos nevar noslēgt, "ja eiropieši neatrodas pie sarunu galda".

Taču Kremlis paziņoja, ka tam vēl nav piekritis, apgalvojot, ka vēl neizprot eiropiešu "patiesos nodomus un gatavību piedalīties miera procesā".

"Ja eiropiešiem patiešām ir kāds, kurš vismaz kādā mērā ir pilnvarots risināt sarunas, un ja eiropiešiem patiešām ir vēlēšanās to darīt, tad, protams, mēs būsim gatavi ar viņiem runāt," teica Peskovs.

Krievijas delegācijas vadītājs sarunās Abū Dabī Vladimirs Medinskis pēc pēdējās trīspusējās sanāksmes teica, ka Maskava "nav saņēmusi nevienu miera iniciatīvu vai konkrētu miera priekšlikumu no Eiropas valstīm".

Viņš piebilda, ka "nav skaidrs, par ko vispār būtu jārunā" ar Eiropu.

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Krievija piektdien paziņoja, ka vēl nav piekritusi atļaut eiropiešiem pievienoties ASV vadītajām sarunām par kara izbeigšanu Ukrainā.

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Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV sūtnis Džareds Kušners iepriekš paziņoja, ka Eiropa piedalīsies nākamajā sarunu kārtā.

Jau ziņots, ka šonedēļ Abū Dabī notikušo sarunu laikā Eiropas pārstāvji rīkoja atsevišķas tikšanās ar Ukrainas delegāciju, taču nepiedalījās ASV vadītajās sanāksmēs starp Kijivas un Maskavas pārstāvjiem.

Krievijas delegācija piedalās ASV vadītajās trīspusējās sarunās ar Ukrainu Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos, 2026. gada 10. novembrī.
Krievijas delegācija piedalās ASV vadītajās trīspusējās sarunās ar Ukrainu Abū Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos, 2026. gada 10. novembrī.
Foto: EPA/Scanpix

Pēc apspriedes ar ASV sūtņiem Zelenskis teica, ka eiropieši piedalīsies nākamajās sarunās, savukārt Kušners norādīja, ka miera vienošanos nevar noslēgt, "ja eiropieši neatrodas pie sarunu galda".

Taču Kremlis paziņoja, ka tam vēl nav piekritis, apgalvojot, ka vēl neizprot eiropiešu "patiesos nodomus un gatavību piedalīties miera procesā".

"Ja eiropiešiem patiešām ir kāds, kurš vismaz kādā mērā ir pilnvarots risināt sarunas, un ja eiropiešiem patiešām ir vēlēšanās to darīt, tad, protams, mēs būsim gatavi ar viņiem runāt," teica Peskovs.

Krievijas delegācijas vadītājs sarunās Abū Dabī Vladimirs Medinskis pēc pēdējās trīspusējās sanāksmes teica, ka Maskava "nav saņēmusi nevienu miera iniciatīvu vai konkrētu miera priekšlikumu no Eiropas valstīm".

Viņš piebilda, ka "nav skaidrs, par ko vispār būtu jārunā" ar Eiropu.

Aptauja

Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?

 


 

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