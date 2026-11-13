Krievija paziņo, ka vēl nav piekritusi Eiropas dalībai sarunās ar Ukrainu

Krievija piektdien paziņoja, ka vēl nav piekritusi atļaut eiropiešiem pievienoties ASV vadītajām sarunām par kara izbeigšanu Ukrainā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV sūtnis Džareds Kušners iepriekš paziņoja, ka Eiropa piedalīsies nākamajā sarunu kārtā.
Jau ziņots, ka šonedēļ Abū Dabī notikušo sarunu laikā Eiropas pārstāvji rīkoja atsevišķas tikšanās ar Ukrainas delegāciju, taču nepiedalījās ASV vadītajās sanāksmēs starp Kijivas un Maskavas pārstāvjiem.
Pēc apspriedes ar ASV sūtņiem Zelenskis teica, ka eiropieši piedalīsies nākamajās sarunās, savukārt Kušners norādīja, ka miera vienošanos nevar noslēgt, "ja eiropieši neatrodas pie sarunu galda".
Taču Kremlis paziņoja, ka tam vēl nav piekritis, apgalvojot, ka vēl neizprot eiropiešu "patiesos nodomus un gatavību piedalīties miera procesā".
"Ja eiropiešiem patiešām ir kāds, kurš vismaz kādā mērā ir pilnvarots risināt sarunas, un ja eiropiešiem patiešām ir vēlēšanās to darīt, tad, protams, mēs būsim gatavi ar viņiem runāt," teica Peskovs.
Krievijas delegācijas vadītājs sarunās Abū Dabī Vladimirs Medinskis pēc pēdējās trīspusējās sanāksmes teica, ka Maskava "nav saņēmusi nevienu miera iniciatīvu vai konkrētu miera priekšlikumu no Eiropas valstīm".
Viņš piebilda, ka "nav skaidrs, par ko vispār būtu jārunā" ar Eiropu.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Krievija piektdien paziņoja, ka vēl nav piekritusi atļaut eiropiešiem pievienoties ASV vadītajām sarunām par kara izbeigšanu Ukrainā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un ASV sūtnis Džareds Kušners iepriekš paziņoja, ka Eiropa piedalīsies nākamajā sarunu kārtā.
Jau ziņots, ka šonedēļ Abū Dabī notikušo sarunu laikā Eiropas pārstāvji rīkoja atsevišķas tikšanās ar Ukrainas delegāciju, taču nepiedalījās ASV vadītajās sanāksmēs starp Kijivas un Maskavas pārstāvjiem.
Pēc apspriedes ar ASV sūtņiem Zelenskis teica, ka eiropieši piedalīsies nākamajās sarunās, savukārt Kušners norādīja, ka miera vienošanos nevar noslēgt, "ja eiropieši neatrodas pie sarunu galda".
Taču Kremlis paziņoja, ka tam vēl nav piekritis, apgalvojot, ka vēl neizprot eiropiešu "patiesos nodomus un gatavību piedalīties miera procesā".
"Ja eiropiešiem patiešām ir kāds, kurš vismaz kādā mērā ir pilnvarots risināt sarunas, un ja eiropiešiem patiešām ir vēlēšanās to darīt, tad, protams, mēs būsim gatavi ar viņiem runāt," teica Peskovs.
Krievijas delegācijas vadītājs sarunās Abū Dabī Vladimirs Medinskis pēc pēdējās trīspusējās sanāksmes teica, ka Maskava "nav saņēmusi nevienu miera iniciatīvu vai konkrētu miera priekšlikumu no Eiropas valstīm".
Viņš piebilda, ka "nav skaidrs, par ko vispār būtu jārunā" ar Eiropu.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu