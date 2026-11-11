Kazāks aicina samazināt darbinieku skaitu sabiedriskajā sektorā

Latvijā ir nepieciešams samazināt darbinieku skaitu sabiedriskajā sektorā, trešdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Viņš atzīmēja, ka valsts sektors pēdējo gadu laikā ir būtiski audzis pret ekonomiku kopumā — nodarbināto skaits sabiedriskajā sektorā kopumā ir saglabājies nemainīgs, kamēr privātajā sektorā tas ir būtiski samazinājies.
"Līdz ar to būtu nepieciešams, ka mazina arī darbinieku skaitu sabiedriskajā sektorā, bet, lai tas nebūtu ļoti traumatiski, protams, ir nepieciešams palīdzēt šai pārejai notikt," teica Kazāks.
Tostarp viņš pauda, lai cilvēki no sabiedriskā sektora varētu pāriet uz privāto sektoru, ir nepieciešamas dažādas prasmes, tāpēc pieaugs Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) loma, jo tai būs jāpalīdz šo pāreju padarīt vienkāršāku.
Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2026. gada otrajā ceturksnī Latvijā bija aizņemti kopumā 904 200 darbavietu, tostarp privātajā sektorā aizņemto darbavietu skaits bija 612 100, bet sabiedriskajā sektorā — 292 100.
Salīdzinājumā ar 2025. gada otro ceturksni Latvijā aizņemto darbavietu skaits kopumā palielinājās par 12 800 jeb 1,4%, tostarp privātajā sektorā — par 8400 jeb 1,4%, bet sabiedriskajā sektorā — par 4400 jeb 1,5%.
Vienlaikus Latvijā šogad otrajā ceturksnī bija vidēji gandrīz 19 700 brīvu darbavietu, kas ir par nepilniem 400 jeb 1,8% mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā. Tostarp privātajā sektorā bija gandrīz 10 500 brīvu darbavietu, bet sabiedriskajā sektorā — vairāk nekā 9200.
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Latvijā ir nepieciešams samazināt darbinieku skaitu sabiedriskajā sektorā, trešdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Viņš atzīmēja, ka valsts sektors pēdējo gadu laikā ir būtiski audzis pret ekonomiku kopumā — nodarbināto skaits sabiedriskajā sektorā kopumā ir saglabājies nemainīgs, kamēr privātajā sektorā tas ir būtiski samazinājies.
"Līdz ar to būtu nepieciešams, ka mazina arī darbinieku skaitu sabiedriskajā sektorā, bet, lai tas nebūtu ļoti traumatiski, protams, ir nepieciešams palīdzēt šai pārejai notikt," teica Kazāks.
Tostarp viņš pauda, lai cilvēki no sabiedriskā sektora varētu pāriet uz privāto sektoru, ir nepieciešamas dažādas prasmes, tāpēc pieaugs Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) loma, jo tai būs jāpalīdz šo pāreju padarīt vienkāršāku.
Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2026. gada otrajā ceturksnī Latvijā bija aizņemti kopumā 904 200 darbavietu, tostarp privātajā sektorā aizņemto darbavietu skaits bija 612 100, bet sabiedriskajā sektorā — 292 100.
Salīdzinājumā ar 2025. gada otro ceturksni Latvijā aizņemto darbavietu skaits kopumā palielinājās par 12 800 jeb 1,4%, tostarp privātajā sektorā — par 8400 jeb 1,4%, bet sabiedriskajā sektorā — par 4400 jeb 1,5%.
Vienlaikus Latvijā šogad otrajā ceturksnī bija vidēji gandrīz 19 700 brīvu darbavietu, kas ir par nepilniem 400 jeb 1,8% mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā. Tostarp privātajā sektorā bija gandrīz 10 500 brīvu darbavietu, bet sabiedriskajā sektorā — vairāk nekā 9200.
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