Roberto Meloni asprātīgie komentāri un negaidītas pārvērtības "Izklausies redzēts" sestajā raidījumā

360TV muzikālā lielšova "Izklausies redzēts" sestajā raidījumā netrūka humora — pastāvīgajiem žūrijas locekļiem pievienojās itāļu dziedātājs, TV personība un pasākumu vadītājs Roberto Meloni. Tikmēr dalībnieki iejutās spilgtu un muzikāli ļoti atšķirīgu personību tēlos — no Merilina Mensona un Teilores Sviftas līdz Ilmāram Dzenim un grupas "Muse" solistam Metjū Belamijam.
Raidījuma dalībnieki — aktrise Lelde Dreimane, dziedātāja Ieva Sutugova, mūziķi Ralfs Eilands un Elīna Fūrmane jeb DJ Ella, dziedātājs Andris Ērglis, hiphopa māksliniece Krisy un aktieris Maksims Busels — turpina pārsteigt ar pārtapšanām par Latvijā un pasaulē zināmiem mūziķiem.
Sestajā raidījumā Jānim Šipkēvicam un Mārtiņam Eglienam pievienojās itāļu dziedātājs Roberto Meloni, kurš ar savu klātbūtni piešķīra vērtējumam īpašu odziņu.
Spilgtas un pat šokējošas pārvērtības
Sesto raidījumu atklāja mūziķe Elīna Fūrmane, kurai nācās pārtapt par austrāliešu dziedātāju Kailiju Minogu un izpildīt hitu "Can't Get You Out of My Head". Priekšnesums izpelnījās īpaši atzinīgus žūrijas komentārus — Mārtiņš Egliens Ellu nodēvēja par viņas līdz šim redzēto precīzāko kopiju, Roberto Meloni jokoja par izrotāto ķengurieni, savukārt Jānis Šipkēvics Ellu raksturoja kā "pieskārienu princesi".
Ieva Sutugova savukārt atkal atvadījās no savas sievišķās puses, tomēr šoreiz, pārejot uz tumsu! Dziedātāju sagaidīja īpašs uzdevums pārtapt par Merlinu Mensonu un nodziedāt "Sweet Dreams". Sutugovai šī pārvērtība sagādājusi ne vien vizuālu, bet arī vokālu izaicinājumu — īpaši grūti bijis atdarināt Mensona raksturīgo balss tembru. Turklāt pēc šāda priekšnesuma dziedātājai jādomā arī par to, kā saudzēt pašai savu balsi.
Jau pirmajā raidījumā kāds no žūrijas locekļiem bija ievērojis, ka Andris Ērglis atgādina Ilmāru Dzeni. Šķiet, pārvērtību poga šo piezīmi ņēmusi vērā, jo šoreiz dziedātājam būs jāiejūtas Latvijas estrādes leģendas tēlā un jāizpilda viņa dziesma "Es tik lādē!". Andris atklāja, ka abiem ir arī kāda kopīga īpašība — koncertos patīk kārtīgi "vārīties". Tāpēc vismaz šajā ziņā viņam nekas jauns nebūs jāapgūst!
Augstas notis, drosmīgi tēli un dziesmu vārdu maratons
Pat itālis palika bez vārdiem! Džeimsa Bonda mūzikas noskaņas raidījumā ieviesa Ralfs Eilands, kurš pārtapa par grupas "Muse" solistu Metjū Belamiju. Vizuālā pārtapšana šoreiz nesagādāja grūtības, taču vokāla izaicinājums, izpildot skaņdarbu "Supremacy", bija krietns.
"Ja es būtu apslimis, šo dziesmu nevarētu nodziedāt. Es to varu nodziedāt, kad visas zvaigznes ir sastājušās pareizajās pozīcijās, un es esmu izkāpis ārā ar pareizo kāju no gultas," par priekšnesumu stāsta Ralfs Eilands.
Dejotāju pulks, īpašā cepure un neērtie zābaki! Krisy pārtapa amerikāņu dziedātājā Gvenā Stefani un izpildīja viņas enerģisko hitu "Hollaback Girl". Lai pārliecinoši atveidotu mākslinieci, bija nepieciešams ne vien liels fiziskais spēks un precizitāte, bet arī īpaša pašpārliecinātība. Tieši pēdējais Krisy izrādījās lielākais izaicinājums, jo Gvenas Stefani tēls pieprasa nešaubīgu pārliecību par sevi un savu vietu uz skatuves.
Maksimam Buselam šoreiz bija jāiejūtas britu dziedātāja Džordža Maikla tēlā un jāizpilda viņa leģendārā dziesma "Careless Whisper". Aktieris neslēpa, ka viņam patīk izaicinājumi, un šoreiz tādu netrūka — dziesma prasīja plašu vokālo diapazonu un spēju izstāstīt emocionāli sarežģītu stāstu. Lai gan melodija bija jutekliska, tās pamatā bija skumjas un nožēla par zaudētu mīlestību. Maksimam bija jāatrod īstais līdzsvars starp dziesmas jutekliskumu un tās emocionālo smeldzi.
Lelde Dreimane pārtapa par amerikāņu popzvaigzni Teilori Sviftu un izpildīja dziesmu "Blank Space". Maija Sējāne uzskatīja, ka šo tēlu Leldei nebūs grūti atveidot, tomēr galvenais izaicinājums slēpās dziesmas tekstā. Tā apjoms bija iespaidīgs — veselas trīs A4 lapas, tāpēc aktrisei bija jāiegaumē ne mazums vārdu. Turklāt priekšnesumā bija paredzēts arī īpašs skatuviskais elements — uzstāšanās uz galda.
Kas guva labdarības balvu šoreiz?
Arī šoreiz žūrijas vērtējumi un viedokļi bija atšķirīgi, tomēr pirmo vietu izcīnīja Elīna Fūrmane, kura šajā raidījumā atveidoja Kailiju Minogu. Par uzvaru viņa saņēma 500 eiro balvu no "XCredit", ko varēs izmantot labdarības mērķa īstenošanai. Otro vietu ieguva Ieva Sutugova, bet trešajā ierindojās Ralfs Eilands.
"Izklausies redzēts" ir "Banijay Entertainment" formāts, ko radījusi "Gestmusic" — producentu kompānija, kas ietilpst "Banijay Iberia" sastāvā. Šovu Latvijā veido producentu grupa "Onair Studios".
Balso par mīļākajiem tēliem "XCredit" mājaslapā un jūti līdzi dalībnieku muzikālajām pārvērtībām lielšovā "Izklausies redzēts", kurš skatāms katru piektdienu plkst. 20.45 kanālā 360. Bet īpašajās "Izklausies redzēts. Lielās pārvērtības" epizodēs izklaides platformā Tet+ ielūkojies arī aizkulisēs un uzzini, kā tapa iespaidīgie šova tēli! Vairāk par aizkulisēm lasi portālā 1188.lv.
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360TV muzikālā lielšova "Izklausies redzēts" sestajā raidījumā netrūka humora — pastāvīgajiem žūrijas locekļiem pievienojās itāļu dziedātājs, TV personība un pasākumu vadītājs Roberto Meloni. Tikmēr dalībnieki iejutās spilgtu un muzikāli ļoti atšķirīgu personību tēlos — no Merilina Mensona un Teilores Sviftas līdz Ilmāram Dzenim un grupas "Muse" solistam Metjū Belamijam.
Raidījuma dalībnieki — aktrise Lelde Dreimane, dziedātāja Ieva Sutugova, mūziķi Ralfs Eilands un Elīna Fūrmane jeb DJ Ella, dziedātājs Andris Ērglis, hiphopa māksliniece Krisy un aktieris Maksims Busels — turpina pārsteigt ar pārtapšanām par Latvijā un pasaulē zināmiem mūziķiem.
Sestajā raidījumā Jānim Šipkēvicam un Mārtiņam Eglienam pievienojās itāļu dziedātājs Roberto Meloni, kurš ar savu klātbūtni piešķīra vērtējumam īpašu odziņu.
Spilgtas un pat šokējošas pārvērtības
Sesto raidījumu atklāja mūziķe Elīna Fūrmane, kurai nācās pārtapt par austrāliešu dziedātāju Kailiju Minogu un izpildīt hitu "Can't Get You Out of My Head". Priekšnesums izpelnījās īpaši atzinīgus žūrijas komentārus — Mārtiņš Egliens Ellu nodēvēja par viņas līdz šim redzēto precīzāko kopiju, Roberto Meloni jokoja par izrotāto ķengurieni, savukārt Jānis Šipkēvics Ellu raksturoja kā "pieskārienu princesi".
Ieva Sutugova savukārt atkal atvadījās no savas sievišķās puses, tomēr šoreiz, pārejot uz tumsu! Dziedātāju sagaidīja īpašs uzdevums pārtapt par Merlinu Mensonu un nodziedāt "Sweet Dreams". Sutugovai šī pārvērtība sagādājusi ne vien vizuālu, bet arī vokālu izaicinājumu — īpaši grūti bijis atdarināt Mensona raksturīgo balss tembru. Turklāt pēc šāda priekšnesuma dziedātājai jādomā arī par to, kā saudzēt pašai savu balsi.
Jau pirmajā raidījumā kāds no žūrijas locekļiem bija ievērojis, ka Andris Ērglis atgādina Ilmāru Dzeni. Šķiet, pārvērtību poga šo piezīmi ņēmusi vērā, jo šoreiz dziedātājam būs jāiejūtas Latvijas estrādes leģendas tēlā un jāizpilda viņa dziesma "Es tik lādē!". Andris atklāja, ka abiem ir arī kāda kopīga īpašība — koncertos patīk kārtīgi "vārīties". Tāpēc vismaz šajā ziņā viņam nekas jauns nebūs jāapgūst!
Augstas notis, drosmīgi tēli un dziesmu vārdu maratons
Pat itālis palika bez vārdiem! Džeimsa Bonda mūzikas noskaņas raidījumā ieviesa Ralfs Eilands, kurš pārtapa par grupas "Muse" solistu Metjū Belamiju. Vizuālā pārtapšana šoreiz nesagādāja grūtības, taču vokāla izaicinājums, izpildot skaņdarbu "Supremacy", bija krietns.
"Ja es būtu apslimis, šo dziesmu nevarētu nodziedāt. Es to varu nodziedāt, kad visas zvaigznes ir sastājušās pareizajās pozīcijās, un es esmu izkāpis ārā ar pareizo kāju no gultas," par priekšnesumu stāsta Ralfs Eilands.
Dejotāju pulks, īpašā cepure un neērtie zābaki! Krisy pārtapa amerikāņu dziedātājā Gvenā Stefani un izpildīja viņas enerģisko hitu "Hollaback Girl". Lai pārliecinoši atveidotu mākslinieci, bija nepieciešams ne vien liels fiziskais spēks un precizitāte, bet arī īpaša pašpārliecinātība. Tieši pēdējais Krisy izrādījās lielākais izaicinājums, jo Gvenas Stefani tēls pieprasa nešaubīgu pārliecību par sevi un savu vietu uz skatuves.
Maksimam Buselam šoreiz bija jāiejūtas britu dziedātāja Džordža Maikla tēlā un jāizpilda viņa leģendārā dziesma "Careless Whisper". Aktieris neslēpa, ka viņam patīk izaicinājumi, un šoreiz tādu netrūka — dziesma prasīja plašu vokālo diapazonu un spēju izstāstīt emocionāli sarežģītu stāstu. Lai gan melodija bija jutekliska, tās pamatā bija skumjas un nožēla par zaudētu mīlestību. Maksimam bija jāatrod īstais līdzsvars starp dziesmas jutekliskumu un tās emocionālo smeldzi.
Lelde Dreimane pārtapa par amerikāņu popzvaigzni Teilori Sviftu un izpildīja dziesmu "Blank Space". Maija Sējāne uzskatīja, ka šo tēlu Leldei nebūs grūti atveidot, tomēr galvenais izaicinājums slēpās dziesmas tekstā. Tā apjoms bija iespaidīgs — veselas trīs A4 lapas, tāpēc aktrisei bija jāiegaumē ne mazums vārdu. Turklāt priekšnesumā bija paredzēts arī īpašs skatuviskais elements — uzstāšanās uz galda.
Kas guva labdarības balvu šoreiz?
Arī šoreiz žūrijas vērtējumi un viedokļi bija atšķirīgi, tomēr pirmo vietu izcīnīja Elīna Fūrmane, kura šajā raidījumā atveidoja Kailiju Minogu. Par uzvaru viņa saņēma 500 eiro balvu no "XCredit", ko varēs izmantot labdarības mērķa īstenošanai. Otro vietu ieguva Ieva Sutugova, bet trešajā ierindojās Ralfs Eilands.
"Izklausies redzēts" ir "Banijay Entertainment" formāts, ko radījusi "Gestmusic" — producentu kompānija, kas ietilpst "Banijay Iberia" sastāvā. Šovu Latvijā veido producentu grupa "Onair Studios".
Balso par mīļākajiem tēliem "XCredit" mājaslapā un jūti līdzi dalībnieku muzikālajām pārvērtībām lielšovā "Izklausies redzēts", kurš skatāms katru piektdienu plkst. 20.45 kanālā 360. Bet īpašajās "Izklausies redzēts. Lielās pārvērtības" epizodēs izklaides platformā Tet+ ielūkojies arī aizkulisēs un uzzini, kā tapa iespaidīgie šova tēli! Vairāk par aizkulisēm lasi portālā 1188.lv.
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