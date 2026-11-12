Eksperiments: kas notiek, ja stingri ievēro atļauto ātrumu?

Vai autovadītāji patiešām spēj paciest braukšanu aiz automašīnas, kas ievēro atļauto ātrumu? Lai to noskaidrotu, 360TV raidījums "Sadursme 360" komanda devās eksperimentā pa trim šosejām, braucot atbilstoši atļautajam ātrumam un vērojot citu šoferu reakcijas.
Pirmais pārbaudījums bija Liepājas šoseja, kur remontdarbu dēļ atļautais ātrums samazināts līdz 70 kilometriem stundā. Ilgi nebija jāgaida, līdz kāds smagās automašīnas vadītājs sāka nepacietīgi mirkšķināt ar tālajām gaismām un signalizēt. Garām devās arī vairākas vieglās automašīnas. Savukārt Tukuma šosejā apdzīšanas manevru bija mazāk, bet uz Ventspils šosejas komanda pieredzēja pat bīstamas situācijas — vairāki šoferi apdzina, lai gan pretī brauca transportlīdzekļi.
Kopumā trīs šoseju posmos eksperimenta automašīnu apdzina deviņi spēkrati, bet viens vadītājs savu neapmierinātību pauda ar tālajām gaismām un skaļu taurēšanu.
Taču vai šie riskantie manevri autovadītājiem patiešām ļāva ietaupīt laiku? Smago ceļu satiksmes negadījumu eksperts Oskars Irbītis uzsver, ka ieguvums ir niecīgs, toties degvielas patēriņš un riski pieaug.
"Ko tu vari iegūt, apdzenot? Minūti? Vairāk nesanāks. Toties degvielu nodedzināsi krietni vairāk," skaidro eksperts. Viņa vēstījums autovadītājiem ir vienkāršs — ceļā svarīgākais ir galamērķī nonākt sveikiem, veseliem un mierīgiem, nevis nervoziem pēc nepārtrauktas steigas.
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Vai autovadītāji patiešām spēj paciest braukšanu aiz automašīnas, kas ievēro atļauto ātrumu? Lai to noskaidrotu, 360TV raidījums "Sadursme 360" komanda devās eksperimentā pa trim šosejām, braucot atbilstoši atļautajam ātrumam un vērojot citu šoferu reakcijas.
Pirmais pārbaudījums bija Liepājas šoseja, kur remontdarbu dēļ atļautais ātrums samazināts līdz 70 kilometriem stundā. Ilgi nebija jāgaida, līdz kāds smagās automašīnas vadītājs sāka nepacietīgi mirkšķināt ar tālajām gaismām un signalizēt. Garām devās arī vairākas vieglās automašīnas. Savukārt Tukuma šosejā apdzīšanas manevru bija mazāk, bet uz Ventspils šosejas komanda pieredzēja pat bīstamas situācijas — vairāki šoferi apdzina, lai gan pretī brauca transportlīdzekļi.
Kopumā trīs šoseju posmos eksperimenta automašīnu apdzina deviņi spēkrati, bet viens vadītājs savu neapmierinātību pauda ar tālajām gaismām un skaļu taurēšanu.
Taču vai šie riskantie manevri autovadītājiem patiešām ļāva ietaupīt laiku? Smago ceļu satiksmes negadījumu eksperts Oskars Irbītis uzsver, ka ieguvums ir niecīgs, toties degvielas patēriņš un riski pieaug.
"Ko tu vari iegūt, apdzenot? Minūti? Vairāk nesanāks. Toties degvielu nodedzināsi krietni vairāk," skaidro eksperts. Viņa vēstījums autovadītājiem ir vienkāršs — ceļā svarīgākais ir galamērķī nonākt sveikiem, veseliem un mierīgiem, nevis nervoziem pēc nepārtrauktas steigas.
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