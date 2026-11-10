Trauksmes signāls skan, bet rīkojas tikai 9%: aptauja atklāj bīstamu tendenci šūnapraides brīdinājumu uztverē

Kas ir šūnapraide un kādam nolūkam tā paredzēta — to lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju zina. Taču, saņemot brīdinājumu telefonā, tūlītēji rīkoties nesteidz gandrīz neviens. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) un pētījumu uzņēmuma "Norstat" jaunākie dati rāda skarbu ainu: tikai 9% iedzīvotāju brīdinājumus uztver nopietni un nekavējoties seko norādēm, vēsta 360TV Ziņas.
Latvijas sabiedrības zināšanas par šūnapraidi ir pietiekamas, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iegūtie aptaujas dati. Absolūtais vairākums šādu paziņojumu ir saņēmuši, turklāt lielākā daļa zina, kādi ir šūnapraides brīdinājumu līmeņi. Taču zināšanas ne vienmēr pārtop rīcībā.
Tikai 9% iedzīvotāju pēc brīdinājuma saņemšanas rīkojas nekavējoties — kamēr 42% cilvēku pirms jebkādas rīcības vispirms mēģina pārbaudīt informāciju citos avotos, 36% paziņojumam seko vien daļēji, bet 9% trauksmes ziņas pilnībā ignorē.
VUGD priekšnieks Mārtiņš Baltmanis uzsver, ka lieka laika tērēšana pārbaudēm krīzes brīdī var maksāt pārāk dārgi:
"Nav arī slikti tas, ka vairāk nekā 40% bija tie, kas uztver nopietni, bet to rīcību īsteno tikai tad, kad pārbauda šo informāciju. Mūsu uzdevums ir maksimāli, lai no tiem 40% vairāk pietuvotos automātiskai rīcībai, bez pārbaudēm, tādējādi laiku ietaupītu savai drošībai."
VUGD atgādina, ka šūnapraides brīdinājumi nekad netiek sūtīti nejauši — katram paziņojumam pamatā ir detalizēta analīze un agrīnās brīdināšanas sensoru dati no atbildīgajām institūcijām.
Īpaši satraucoša situācija izveidojusies Latgalē, kur pēdējā gada laikā šūnapraides trauksmes atskanējušas visbiežāk. Tur nekavējoties rīkojas vien 6% iedzīvotāju, kamēr teju piektdaļa (18%) brīdinājumus pilnībā ignorē.
Kā skaidro klīniskā psiholoģe Diāna Zande, sabiedrībā strauji iestājas tā dēvētais "briesmu nogurums":
"Ja cilvēkam ir diezgan regulāri šie brīdinājumi, bet nekas nenotiek, viņš pierod. Mēs pierodam. Arī Ukrainā tas ir redzams — daudzi cilvēki pierod un vairs neiet uz patvertnēm. Tā kā tāds briesmu nogurums rodas. Te ir noteikti jāsaka, ka pie šī nevajag pierast."
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Kas ir šūnapraide un kādam nolūkam tā paredzēta — to lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju zina. Taču, saņemot brīdinājumu telefonā, tūlītēji rīkoties nesteidz gandrīz neviens. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) un pētījumu uzņēmuma "Norstat" jaunākie dati rāda skarbu ainu: tikai 9% iedzīvotāju brīdinājumus uztver nopietni un nekavējoties seko norādēm, vēsta 360TV Ziņas.
Latvijas sabiedrības zināšanas par šūnapraidi ir pietiekamas, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iegūtie aptaujas dati. Absolūtais vairākums šādu paziņojumu ir saņēmuši, turklāt lielākā daļa zina, kādi ir šūnapraides brīdinājumu līmeņi. Taču zināšanas ne vienmēr pārtop rīcībā.
Tikai 9% iedzīvotāju pēc brīdinājuma saņemšanas rīkojas nekavējoties — kamēr 42% cilvēku pirms jebkādas rīcības vispirms mēģina pārbaudīt informāciju citos avotos, 36% paziņojumam seko vien daļēji, bet 9% trauksmes ziņas pilnībā ignorē.
VUGD priekšnieks Mārtiņš Baltmanis uzsver, ka lieka laika tērēšana pārbaudēm krīzes brīdī var maksāt pārāk dārgi:
"Nav arī slikti tas, ka vairāk nekā 40% bija tie, kas uztver nopietni, bet to rīcību īsteno tikai tad, kad pārbauda šo informāciju. Mūsu uzdevums ir maksimāli, lai no tiem 40% vairāk pietuvotos automātiskai rīcībai, bez pārbaudēm, tādējādi laiku ietaupītu savai drošībai."
VUGD atgādina, ka šūnapraides brīdinājumi nekad netiek sūtīti nejauši — katram paziņojumam pamatā ir detalizēta analīze un agrīnās brīdināšanas sensoru dati no atbildīgajām institūcijām.
Īpaši satraucoša situācija izveidojusies Latgalē, kur pēdējā gada laikā šūnapraides trauksmes atskanējušas visbiežāk. Tur nekavējoties rīkojas vien 6% iedzīvotāju, kamēr teju piektdaļa (18%) brīdinājumus pilnībā ignorē.
Kā skaidro klīniskā psiholoģe Diāna Zande, sabiedrībā strauji iestājas tā dēvētais "briesmu nogurums":
"Ja cilvēkam ir diezgan regulāri šie brīdinājumi, bet nekas nenotiek, viņš pierod. Mēs pierodam. Arī Ukrainā tas ir redzams — daudzi cilvēki pierod un vairs neiet uz patvertnēm. Tā kā tāds briesmu nogurums rodas. Te ir noteikti jāsaka, ka pie šī nevajag pierast."
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