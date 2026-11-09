Dzīve laukos prasa zināšanas, prasmes un nemitīgu mācīšanos, taču vienlaikus sniedz iespēju īstenot dažādas ieceres. Par to pārliecinājušies Jānis Kodoliņš un Ginta Zaumane, kuri Smārdes pagasta zemnieku saimniecībā "Vecmāmas" audzē gaļas liellopus, zirgus un nodarbojas ar keramiku.
Šovasar saimnieki pievērsušies arī lauku tūrismam, aicinot ciemoties Pie Vecmāmas un dodot iespēju ikvienam sajusties kā laukos pie savas paša vecmāmiņas. Tur var doties ganībās iepazīt dzīvniekus, pat paglaudīt bulli, kā arī piedalīties māla trauku veidošanā, bet melleņu laikā – ogu pašlasīšanā.