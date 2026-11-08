Skatuves māksliniekam Aināram Ančevskim piecdesmit gadu jubileja, un tieši pusi no sava mūža jeb gadsimta ceturksni kā tūlīt pēc augstskolas beigšanas sācis, tā arī aizvadījis Nacionālajā teātrī.
Satikt Aināru Ančevski Rīgā nemaz nav tik viegls uzdevums, jo nu jau vairākus gadus aktieris no iedzimta rīdzinieka kļuvis par sīkzemnieku Zemgalē, kurš ierodas noteiktā laikā uz izrādēm un tūlīt pēc tam sēžas automobilī mājupceļam uz savām “Bekām” Vecumniekos. Teātris tik un tā ir viņa lielā kaislība un arī maizes darbs.