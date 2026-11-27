Paplašināts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri (ĀCM), liecina grozījumi valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis.
ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 827 mežacūkām 22 novadu un 110 pagastu teritorijās.
Līdzšinējā pieredze Baltijas valstīs un Polijā liecina, ka mežacūkas ir Āfrikas cūku mēra (ĀCM) rezervuārs un izplatītājs.
Būtiskākie slimības izplatīšanās ceļi ir dzīvniekiem kontaktējoties ar inficētiem ķermeņa šķidrumiem, kā arī būtiska loma vīrusa saglabāšanā un izplatīšanā dabā ir mežacūku līķiem.
ĀCM vīruss ir ārkārtīgi izturīgs. Atšķirībā no Klasiskā cūku mēra (KCM), izveidojušās antivielas dzīvniekiem imunitāti neveido un nepasargā no atkārtotas saslimšanas. Šī iemesla dēļ līdz šim vakcīna pret ĀCM nav izstrādātā, kas padara ĀCM apkarošanu meža cūku populācijā ārkārtīgi sarežģītu.
Šī iemesla dēļ vienīgais efektīvais veids kā ierobežot ĀCM izplatību, ir radikāli samazināt mežacūku populāciju. Jo īpaši būtiski tas ir teritorijā, kur slimība vēl nav konstatēta.
Efektīvākais veids kā īsā laikā samazināt mežacūku skaitu, ir mērķtiecīga mežacūku mātīšu medīšana.
Izteikts rīkojuma 2. pielikums “Nomedīto mežacūku obligāti izmeklējamās teritorijas” jaunā redakcijā.
RĪKOJUMS STĀJAS SPĒKĀ RĪT – 28. NOVEMBRĪ!
Augšdaugavas novada Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Dubnas pagasts, Kalupes pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Naujenes pagasts, Vaboles pagasts, Višķu pagasts
Bauskas novada Bārbeles pagasts, Dāviņu pagasts, Iecavas pagasts, Rundāles pagasts, Stelpes pagasts, Svitenes pagasts, Vecsaules pagasts, Vecumnieku pagasts, Viesturu pagasts
Cēsu novada Liepas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu pagasts, Stalbes pagasts
Daugavpils valstspilsēta
Dienvidkurzemes novada Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Dunalkas pagasts, Durbe, Durbes pagasts, Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts, Grobiņas pagasts, Kalētu pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Medzes pagasts, Priekule, Priekules pagasts, Tadaiķu pagasts, Vaiņodes pagasts, Vecpils pagasts, Virgas pagasts
Dobeles novada Annenieku pagasts, Auce, Augstkalnes pagasts, Auru pagasts, Bēnes pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Bukaišu pagasts, Dobele, Dobeles pagasts, Īles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Lielauces pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Tērvetes pagasts, Ukru pagasts, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts, Zebrenes pagasts
Jelgavas novadaCenu pagasts, Glūdas pagasts, Līvbērzes pagasts, Sesavas pagasts, Valgundes pagasts, Zaļenieku pagasts
Jūrmalas valstspilsēta
Krāslavas novada Izvaltas pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts
Kuldīgas novada Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Nīkrāces pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Skrunda, Skrundas pagasts, Snēpeles pagasts, Vārmes pagasts
Ķekavas novada Ķekavas pagasts
Limbažu novada Umurgas pagasts
Ludzas novadaIstras pagasts, Lauderu pagasts, Nirzas pagasts, Pasienes pagasts, Rundēnu pagasts, Zaļesjes pagasts
Mārupes novada Babītes pagasts, Mārupe, Mārupes pagasts
Olaines novada Olaine, Olaines pagasts
Preiļu novadaAglonas pagasts
Rīgas valstspilsēta
Saldus novada Blīdenes pagasts, Brocēni, Cieceres pagasts, Ezeres pagasts, Gaiķu pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Remtes pagasts, Rubas pagasts, Saldus, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts
Smiltenes novada Brantu pagasts, Raunas pagasts
Talsu novada Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Dundagas pagasts, Ģibuļu pagasts, Īves pagasts, Kolkas pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Lubes pagasts, Mērsraga pagasts, Rojas pagasts, Sabile, Stende, Strazdes pagasts, Talsi, Valdemārpils, Valdgales pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts
Tukuma novada Cēres pagasts, Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts, Irlavas pagasts, Jaunpils pagasts, Jaunsātu pagasts, Kandava, Kandavas pagasts, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts, Matkules pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tukums, Tumes pagasts, Vānes pagasts, Viesatu pagasts, Zantes pagasts, Zemītes pagasts, Zentenes pagasts
Valmieras novada Dikļu pagasts, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Kauguru pagasts, Kocēnu pagasts, Ķoņu pagasts, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Rūjiena, Sēļu pagasts, Vaidavas pagasts, Vilpulkas pagasts, Zilākalna pagasts
Ventspils novada Ances pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Vārves pagasts
Ventspils valstspilsēta
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Paplašināts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri (ĀCM), liecina grozījumi valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis.
ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 827 mežacūkām 22 novadu un 110 pagastu teritorijās.
Līdzšinējā pieredze Baltijas valstīs un Polijā liecina, ka mežacūkas ir Āfrikas cūku mēra (ĀCM) rezervuārs un izplatītājs.
Būtiskākie slimības izplatīšanās ceļi ir dzīvniekiem kontaktējoties ar inficētiem ķermeņa šķidrumiem, kā arī būtiska loma vīrusa saglabāšanā un izplatīšanā dabā ir mežacūku līķiem.
ĀCM vīruss ir ārkārtīgi izturīgs. Atšķirībā no Klasiskā cūku mēra (KCM), izveidojušās antivielas dzīvniekiem imunitāti neveido un nepasargā no atkārtotas saslimšanas. Šī iemesla dēļ līdz šim vakcīna pret ĀCM nav izstrādātā, kas padara ĀCM apkarošanu meža cūku populācijā ārkārtīgi sarežģītu.
Šī iemesla dēļ vienīgais efektīvais veids kā ierobežot ĀCM izplatību, ir radikāli samazināt mežacūku populāciju. Jo īpaši būtiski tas ir teritorijā, kur slimība vēl nav konstatēta.
Efektīvākais veids kā īsā laikā samazināt mežacūku skaitu, ir mērķtiecīga mežacūku mātīšu medīšana.
Izteikts rīkojuma 2. pielikums “Nomedīto mežacūku obligāti izmeklējamās teritorijas” jaunā redakcijā.
RĪKOJUMS STĀJAS SPĒKĀ RĪT – 28. NOVEMBRĪ!
Augšdaugavas novada Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Dubnas pagasts, Kalupes pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Naujenes pagasts, Vaboles pagasts, Višķu pagasts
Bauskas novada Bārbeles pagasts, Dāviņu pagasts, Iecavas pagasts, Rundāles pagasts, Stelpes pagasts, Svitenes pagasts, Vecsaules pagasts, Vecumnieku pagasts, Viesturu pagasts
Cēsu novada Liepas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu pagasts, Stalbes pagasts
Daugavpils valstspilsēta
Dienvidkurzemes novada Bārtas pagasts, Bunkas pagasts, Dunalkas pagasts, Durbe, Durbes pagasts, Embūtes pagasts, Gaviezes pagasts, Gramzdas pagasts, Grobiņas pagasts, Kalētu pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Medzes pagasts, Priekule, Priekules pagasts, Tadaiķu pagasts, Vaiņodes pagasts, Vecpils pagasts, Virgas pagasts
Dobeles novada Annenieku pagasts, Auce, Augstkalnes pagasts, Auru pagasts, Bēnes pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Bukaišu pagasts, Dobele, Dobeles pagasts, Īles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Lielauces pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Tērvetes pagasts, Ukru pagasts, Vecauces pagasts, Vītiņu pagasts, Zebrenes pagasts
Jelgavas novadaCenu pagasts, Glūdas pagasts, Līvbērzes pagasts, Sesavas pagasts, Valgundes pagasts, Zaļenieku pagasts
Jūrmalas valstspilsēta
Krāslavas novada Izvaltas pagasts, Šķaunes pagasts, Šķeltovas pagasts
Kuldīgas novada Kabiles pagasts, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Nīkrāces pagasts, Pelču pagasts, Raņķu pagasts, Rendas pagasts, Rudbāržu pagasts, Rumbas pagasts, Skrunda, Skrundas pagasts, Snēpeles pagasts, Vārmes pagasts
Ķekavas novada Ķekavas pagasts
Limbažu novada Umurgas pagasts
Ludzas novadaIstras pagasts, Lauderu pagasts, Nirzas pagasts, Pasienes pagasts, Rundēnu pagasts, Zaļesjes pagasts
Mārupes novada Babītes pagasts, Mārupe, Mārupes pagasts
Olaines novada Olaine, Olaines pagasts
Preiļu novadaAglonas pagasts
Rīgas valstspilsēta
Saldus novada Blīdenes pagasts, Brocēni, Cieceres pagasts, Ezeres pagasts, Gaiķu pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Remtes pagasts, Rubas pagasts, Saldus, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts
Smiltenes novada Brantu pagasts, Raunas pagasts
Talsu novada Abavas pagasts, Ārlavas pagasts, Balgales pagasts, Dundagas pagasts, Ģibuļu pagasts, Īves pagasts, Kolkas pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Lubes pagasts, Mērsraga pagasts, Rojas pagasts, Sabile, Stende, Strazdes pagasts, Talsi, Valdemārpils, Valdgales pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts
Tukuma novada Cēres pagasts, Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Engures pagasts, Irlavas pagasts, Jaunpils pagasts, Jaunsātu pagasts, Kandava, Kandavas pagasts, Lapmežciema pagasts, Lestenes pagasts, Matkules pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Smārdes pagasts, Tukums, Tumes pagasts, Vānes pagasts, Viesatu pagasts, Zantes pagasts, Zemītes pagasts, Zentenes pagasts
Valmieras novada Dikļu pagasts, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Kauguru pagasts, Kocēnu pagasts, Ķoņu pagasts, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Rūjiena, Sēļu pagasts, Vaidavas pagasts, Vilpulkas pagasts, Zilākalna pagasts
Ventspils novada Ances pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Vārves pagasts
Ventspils valstspilsēta
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
- Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu