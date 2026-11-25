Krievijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka nevarēs turpināt izmaksāt pensijas Latvijā dzīvojošajiem militārajiem pensionāriem, ja pēc vietējo varasiestāžu pieprasījuma tiks slēgta sociālās apgādes nodaļa pie Krievijas vēstniecības konsulārās nodaļas.
Šajā sakarā Krievijas Ārlietu ministrija pirmdien izsaukusi Latvijas pagaidu pilnvaroto lietvedi Ramonu Krasovsku.
"Oficiālajai Rīgai izteikts aicinājums izvērtēt tās pieprasītā soļa humanitārās sekas, ņemot vērā to, ka daudziem saņēmējiem pensija ir vienīgais ienākumu avots," teikts Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā.
Par to, ka Latvija pieprasījusi atlaist visus sociālās apgādes nodaļas darbiniekus, Krievijas Ārlietu ministrija paziņoja sestdien.
Latvijas varasiestādes šo paziņojumu nav komentējušas.
Krievija maksā pensijas militārajiem pensionāriem un to ģimenes locekļiem saskaņā ar 1994. gada starpvalstu līgumu.
Saskaņā ar Krievijas Ārlietu ministrijas datiem tas attiecas uz nepilniem 6000 cilvēku, kuru vidū ir gan Krievijas, gan Latvijas pilsoņi.
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Kādai jābūt minimālajai ikmēneša pensijai Latvijā, lai pensionārs varētu izdzīvot?
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Krievijas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka nevarēs turpināt izmaksāt pensijas Latvijā dzīvojošajiem militārajiem pensionāriem, ja pēc vietējo varasiestāžu pieprasījuma tiks slēgta sociālās apgādes nodaļa pie Krievijas vēstniecības konsulārās nodaļas.
Šajā sakarā Krievijas Ārlietu ministrija pirmdien izsaukusi Latvijas pagaidu pilnvaroto lietvedi Ramonu Krasovsku.
"Oficiālajai Rīgai izteikts aicinājums izvērtēt tās pieprasītā soļa humanitārās sekas, ņemot vērā to, ka daudziem saņēmējiem pensija ir vienīgais ienākumu avots," teikts Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojumā.
Par to, ka Latvija pieprasījusi atlaist visus sociālās apgādes nodaļas darbiniekus, Krievijas Ārlietu ministrija paziņoja sestdien.
Latvijas varasiestādes šo paziņojumu nav komentējušas.
Krievija maksā pensijas militārajiem pensionāriem un to ģimenes locekļiem saskaņā ar 1994. gada starpvalstu līgumu.
Saskaņā ar Krievijas Ārlietu ministrijas datiem tas attiecas uz nepilniem 6000 cilvēku, kuru vidū ir gan Krievijas, gan Latvijas pilsoņi.
Aptauja
Kādai jābūt minimālajai ikmēneša pensijai Latvijā, lai pensionārs varētu izdzīvot?
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