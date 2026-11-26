Lebrons Džeimss trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar "triple-double" un palīdzēja Filadelfijas "76ers" tikt pie uzvaras NBA kausa ieskaitē.
"76ers" mājās ar 111:104 (29:32, 33:21, 28:28, 21:23) pārspēja Maiami "Heat", kuras rindās Džeimss savulaik pavadīja četras sezonas un izcīnīja divus NBA čempiontitulus.
Džeimss maču noslēdza ar 25 punktiem, 12 rezultatīvām piespēlēm un desmit atlēkušajām bumbām, 41 gada vecumā kļūstot par visu laiku vecāko spēlētāju, kurš NBA spēlē iekrājis "triple-double".
Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 30 gūtajiem punktiem bija Tairīss Maksijs. Maiami komandā Jannis Adetokunbo izcēlās ar 32 punktiem un 14 bumbām zem groziem, kamēr vēl 20 punktus un desmit rezultatīvas piespēles pievienoja Devions Mičels.
Austrumu konferences B grupā "76ers" ar divām uzvarām trīs spēlēs atrodas pirmajā vietā, bet tādu pašu bilanci iekrājusi arī "Heat".
Tikmēr pie sestās uzvaras pēc kārtas tika Ņujorkas "Knicks", kas savā laukumā ar 121:102 (23:34, 33:27, 26:24, 39:17) apspēlēja Klīvlendas "Cavaliers".
Ņujorkiešu panākumu ar 21 punktu sekmēja Hosē Alvarado, 19 punktus guva Mikals Bridžess un Džeilens Bransons, bet ar 15 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm maču noslēdza Džošs Hārts. Klīvlendas komandu no zaudējuma neglāba Donovans Mičels un Džeimss Hārdens, kuri guva attiecīgi 30 un 28 punktus.
Austrumu konferences B grupā "76ers" ar divām uzvarām trīs spēlēs atrodas pirmajā vietā, bet tādu pašu bilanci iekrājusi arī "Heat". "Cavaliers" ir divas uzvaras četros mačos, bet Indiānas "Pacers" un "Knicks" ir pa vienam panākumam. Visas grupas komandas saglabā izredzes iekļūt izslēgšanas spēlēs.
Savukārt Rietumu konferences A grupā Fīniksas "Suns" viesos ar 104:116 (33:29, 23:37, 25:26, 23:24) zaudēja Hjūstonas "Rcokets", kas ļāva Dalasas "Mavericks" nodrošināt pirmo vietu grupā un iekļūt izslēgšanas spēlēs.
Uzvarētāju rindās šajā mačā ar 20 punktiem izcēlās Kevins Durents, kurš kļuvis par piekto spēlētāju NBA vēsturē, kuram izdevies sasniegt 33 000 gūto punktu robežu.
NBA kausā visas 30 NBA komandas ir sadalītas sešās grupās pa piecām, kur katra komanda aizvada četras spēles, lai noskaidrotu astoņas izslēgšanas kārtas dalībnieces - sešas grupu uzvarētājas un divas labākās otro vietu ieguvējas.
Izslēgšanas turnīrā, kas sastāv no ceturtdaļfināla, pusfināla un fināla, uzvarētājs tiek noskaidrots vienā spēlē, un tajā visi mači, izņemot finālu, tiek ieskaitīti regulārās sezonas kopvērtējumā.
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Lebrons Džeimss trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar "triple-double" un palīdzēja Filadelfijas "76ers" tikt pie uzvaras NBA kausa ieskaitē.
"76ers" mājās ar 111:104 (29:32, 33:21, 28:28, 21:23) pārspēja Maiami "Heat", kuras rindās Džeimss savulaik pavadīja četras sezonas un izcīnīja divus NBA čempiontitulus.
Džeimss maču noslēdza ar 25 punktiem, 12 rezultatīvām piespēlēm un desmit atlēkušajām bumbām, 41 gada vecumā kļūstot par visu laiku vecāko spēlētāju, kurš NBA spēlē iekrājis "triple-double".
Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 30 gūtajiem punktiem bija Tairīss Maksijs. Maiami komandā Jannis Adetokunbo izcēlās ar 32 punktiem un 14 bumbām zem groziem, kamēr vēl 20 punktus un desmit rezultatīvas piespēles pievienoja Devions Mičels.
Austrumu konferences B grupā "76ers" ar divām uzvarām trīs spēlēs atrodas pirmajā vietā, bet tādu pašu bilanci iekrājusi arī "Heat".
Tikmēr pie sestās uzvaras pēc kārtas tika Ņujorkas "Knicks", kas savā laukumā ar 121:102 (23:34, 33:27, 26:24, 39:17) apspēlēja Klīvlendas "Cavaliers".
Ņujorkiešu panākumu ar 21 punktu sekmēja Hosē Alvarado, 19 punktus guva Mikals Bridžess un Džeilens Bransons, bet ar 15 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm maču noslēdza Džošs Hārts. Klīvlendas komandu no zaudējuma neglāba Donovans Mičels un Džeimss Hārdens, kuri guva attiecīgi 30 un 28 punktus.
Austrumu konferences B grupā "76ers" ar divām uzvarām trīs spēlēs atrodas pirmajā vietā, bet tādu pašu bilanci iekrājusi arī "Heat". "Cavaliers" ir divas uzvaras četros mačos, bet Indiānas "Pacers" un "Knicks" ir pa vienam panākumam. Visas grupas komandas saglabā izredzes iekļūt izslēgšanas spēlēs.
Savukārt Rietumu konferences A grupā Fīniksas "Suns" viesos ar 104:116 (33:29, 23:37, 25:26, 23:24) zaudēja Hjūstonas "Rcokets", kas ļāva Dalasas "Mavericks" nodrošināt pirmo vietu grupā un iekļūt izslēgšanas spēlēs.
Uzvarētāju rindās šajā mačā ar 20 punktiem izcēlās Kevins Durents, kurš kļuvis par piekto spēlētāju NBA vēsturē, kuram izdevies sasniegt 33 000 gūto punktu robežu.
NBA kausā visas 30 NBA komandas ir sadalītas sešās grupās pa piecām, kur katra komanda aizvada četras spēles, lai noskaidrotu astoņas izslēgšanas kārtas dalībnieces - sešas grupu uzvarētājas un divas labākās otro vietu ieguvējas.
Izslēgšanas turnīrā, kas sastāv no ceturtdaļfināla, pusfināla un fināla, uzvarētājs tiek noskaidrots vienā spēlē, un tajā visi mači, izņemot finālu, tiek ieskaitīti regulārās sezonas kopvērtējumā.
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