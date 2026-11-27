Sērijveida divistabu dzīvokļa kvadrātmetra cena Latvijas reģionu pilsētās svārstās no 590 eiro Daugavpilī līdz 1290 eiro Valmierā. Tikmēr investoriem pievilcīgākais īres ienesīgums ir Jēkabpilī, kur tas tuvojas 10% gadā, liecina nekustamo īpašumu uzņēmuma "Latio" apkopotie dati.
Lielākajās Latvijas reģionu pilsētās būtiski atšķiras gan dzīvokļu pārdošanas, gan īres cenas. Dārgākie sērijveida divistabu dzīvokļi atrodami Valmierā un Jūrmalā, kur pārdevēji par kvadrātmetru prasa attiecīgi 1290 un 1270 eiro. Savukārt Daugavpilī līdzvērtīga mājokļa kvadrātmetra piedāvājuma cena ir tikai 590 eiro, bet Jēkabpilī – 630 eiro.
Salīdzinājumam – Rīgā vidējā šāda dzīvokļa piedāvājuma cena sasniedz 1350 eiro par kvadrātmetru.
Tātad galvaspilsētā mājoklis maksā aptuveni 2,3 reizes dārgāk nekā Daugavpilī.
Ogrē, Cēsīs un Jelgavā divistabu dzīvokļu piedāvājuma cenas ir ap 1000 eiro par kvadrātmetru. Liepājā un Kuldīgā tās ir attiecīgi 880 un 870 eiro, bet Bauskā, Ventspilī un Rēzeknē – no 750 līdz 785 eiro.
Īres ienesīguma līderos – Jēkabpils un Daugavpils
Lai gan reģionu pilsētās mājokļu pārdošanas cenas ievērojami atšķiras, īres maksas plaisa ir mazāka. Divistabu dzīvokļa īre Daugavpilī vidēji maksā 210 eiro mēnesī, bet Jūrmalā un Ogrē – 360 eiro.
Šī atšķirība rada interesantas iespējas nekustamā īpašuma investoriem. Augstākais potenciālais bruto īres ienesīgums ir Jēkabpilī – 9,9% gadā. Daugavpilī un Kuldīgā tas sasniedz 8,9%, bet Ogrē – 8,6%.
Tikmēr Valmierā, kur dzīvokļu iegādes cenas ir vienas no augstākajām reģionos, bruto īres ienesīgums ir tikai 5,2% gadā. Rīgā tas sasniedz aptuveni 7%.
Divistabu dzīvokļu tirgus salīdzinājums Latvijas pilsētās:
|Pilsēta
|Pārdošanas cena, eiro/m²
|Īre mēnesī, eiro
|Bruto ienesīgums gadā
|Valmiera
|1290
|270
|5,2%
|Jūrmala
|1270
|360
|7,1%
|Ogre
|1050
|360
|8,6%
|Cēsis
|990
|330
|8,3%
|Jelgava
|980
|330
|8,4%
|Liepāja
|880
|290
|8,2%
|Kuldīga
|870
|310
|8,9%
|Bauska
|785
|260
|8,3%
|Ventspils
|760
|230
|7,6%
|Rēzekne
|750
|250
|8,3%
|Jēkabpils
|630
|250
|9,9%
|Daugavpils
|590
|210
|8,9%
|Rīga
|1350
|380
|7,0%
Bruto ienesīgums aprēķināts, gada īres maksu dalot ar 48 kvadrātmetru dzīvokļa iegādes cenu. Aprēķinā nav iekļauti nodokļi, uzturēšanas izdevumi un iespējamie periodi bez īrniekiem.
Sludinājumos prasītā cena ne vienmēr atbilst darījuma cenai
Tomēr potenciālajiem pircējiem jārēķinās, ka sludinājumos norādītās cenas ne vienmēr atspoguļo summu, par kādu īpašums faktiski tiek pārdots.
“Cena sludinājumā ir pārdevēja vēlme, nevis darījuma rezultāts. Atkarībā no lokācijas reālā pārdošanas cena parasti ir par 5–15% zemāka nekā prasītā. Tomēr arvien biežāk redzam arī pretēju situāciju – vairāksolīšanu. Ja pārdevējs ir kļūdījies un noteicis cenu zem tirgus līmeņa, uz labu objektu veidojas rinda, un dzīvoklis tiek tam, kurš samaksā vairāk,” norāda Latio tirgus analītiķe Ksenija Ijevleva.
Arī Rīgā starp piedāvājuma un darījumu cenām vērojama būtiska atšķirība. Galvaspilsētas apkaimēs sērijveida divistabu dzīvokļu darījumu cenas vidēji ir ap 1200 eiro par kvadrātmetru, lai gan atsevišķos sludinājumos, piemēram, Pļavniekos, prasītā cena sasniedz pat 1600 eiro. Šādas summas tiek prasītas par īpašumiem ļoti labā tehniskajā stāvoklī un pieprasītās lokācijās.
Valmierā augstas cenas, Jelgavā – pieaug investoru interese
Reģionu nekustamā īpašuma tirgos vērojamas arī atšķirīgas attīstības tendences. Valmierā salīdzinoši augstās piedāvājuma cenas lielā mērā saistītas ar dzīvokļu kvalitāti – tirgū pieejami daudzi mājokļi renovētās ēkās un ar veiktu kapitālo remontu.
“Tomēr reģistrētās darījumu cenas vidēji ir par aptuveni 20% zemākas,” norāda Latio Vidzemes reģiona pārstāve Daiga Blumberga. Viņa vērtē, ka 270 eiro mēnesī ir atbilstoša īres maksa labas kvalitātes dzīvoklim Valmierā, atsevišķos gadījumos tā var būt arī augstāka.
Savukārt Cēsīs īres cenas ir augstākas. Blumberga norāda, ka pēdējos gados pieaugusi interese par abām vēsturiskajām pilsētām, taču īpaši straujš cenu kāpums pēdējo piecu gadu laikā bijis Kuldīgā, kur agrāk nekustamais īpašums bija ievērojami lētāks.
Aktivitātes pieaugums vērojams arī Jelgavā. Pēdējā gada laikā pilsētas dzīvokļu tirgus būtiski atdzīvojies, un attīstītāji un investori aktīvi meklē ēkas, kuras iespējams pārbūvēt par dzīvojamām telpām.
Jelgavā bijušajā dienesta viesnīcā jau izbūvēti 70 vienistabas dzīvokļi, bet bijušajās kopmītnēs top vēl 71 dzīvoklis. Dzīvojamām vajadzībām pielāgota arī bijusī Latvijas Pasta ēka pilsētas centrā. Turklāt tiek plānots pārveidot bijušā bērnudārza ēku, izbūvējot tajā 17–18 dzīvokļus. Pilsētā attīstās arī jauni projekti, tostarp piecu ēku komplekss “Miita”.
Tikmēr Liepājas īres tirgū būtisks izaicinājums ir kvalitatīvu mājokļu trūkums. Aptuveni 70% īrei piedāvāto dzīvokļu atrodas ārpus centra un ir sliktā tehniskā stāvoklī. Lai gan par atsevišķiem labākiem dzīvokļiem tiek prasīti pat 400 eiro mēnesī un vairāk, noslēgto īres līgumu cenas parasti nepārsniedz 350 eiro.
Tādējādi reģionu nekustamā īpašuma tirgū veidojas būtiskas atšķirības: Valmierā un Jūrmalā mājokļu iegāde ir dārgāka, savukārt Jēkabpilī, Daugavpilī un Kuldīgā salīdzinoši zemākas iegādes cenas apvienojumā ar īres pieprasījumu nodrošina augstāku potenciālo bruto ienesīgumu.
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Sērijveida divistabu dzīvokļa kvadrātmetra cena Latvijas reģionu pilsētās svārstās no 590 eiro Daugavpilī līdz 1290 eiro Valmierā. Tikmēr investoriem pievilcīgākais īres ienesīgums ir Jēkabpilī, kur tas tuvojas 10% gadā, liecina nekustamo īpašumu uzņēmuma "Latio" apkopotie dati.
Lielākajās Latvijas reģionu pilsētās būtiski atšķiras gan dzīvokļu pārdošanas, gan īres cenas. Dārgākie sērijveida divistabu dzīvokļi atrodami Valmierā un Jūrmalā, kur pārdevēji par kvadrātmetru prasa attiecīgi 1290 un 1270 eiro. Savukārt Daugavpilī līdzvērtīga mājokļa kvadrātmetra piedāvājuma cena ir tikai 590 eiro, bet Jēkabpilī – 630 eiro.
Salīdzinājumam – Rīgā vidējā šāda dzīvokļa piedāvājuma cena sasniedz 1350 eiro par kvadrātmetru.
Tātad galvaspilsētā mājoklis maksā aptuveni 2,3 reizes dārgāk nekā Daugavpilī.
Ogrē, Cēsīs un Jelgavā divistabu dzīvokļu piedāvājuma cenas ir ap 1000 eiro par kvadrātmetru. Liepājā un Kuldīgā tās ir attiecīgi 880 un 870 eiro, bet Bauskā, Ventspilī un Rēzeknē – no 750 līdz 785 eiro.
Īres ienesīguma līderos – Jēkabpils un Daugavpils
Lai gan reģionu pilsētās mājokļu pārdošanas cenas ievērojami atšķiras, īres maksas plaisa ir mazāka. Divistabu dzīvokļa īre Daugavpilī vidēji maksā 210 eiro mēnesī, bet Jūrmalā un Ogrē – 360 eiro.
Šī atšķirība rada interesantas iespējas nekustamā īpašuma investoriem. Augstākais potenciālais bruto īres ienesīgums ir Jēkabpilī – 9,9% gadā. Daugavpilī un Kuldīgā tas sasniedz 8,9%, bet Ogrē – 8,6%.
Tikmēr Valmierā, kur dzīvokļu iegādes cenas ir vienas no augstākajām reģionos, bruto īres ienesīgums ir tikai 5,2% gadā. Rīgā tas sasniedz aptuveni 7%.
Divistabu dzīvokļu tirgus salīdzinājums Latvijas pilsētās:
|Pilsēta
|Pārdošanas cena, eiro/m²
|Īre mēnesī, eiro
|Bruto ienesīgums gadā
|Valmiera
|1290
|270
|5,2%
|Jūrmala
|1270
|360
|7,1%
|Ogre
|1050
|360
|8,6%
|Cēsis
|990
|330
|8,3%
|Jelgava
|980
|330
|8,4%
|Liepāja
|880
|290
|8,2%
|Kuldīga
|870
|310
|8,9%
|Bauska
|785
|260
|8,3%
|Ventspils
|760
|230
|7,6%
|Rēzekne
|750
|250
|8,3%
|Jēkabpils
|630
|250
|9,9%
|Daugavpils
|590
|210
|8,9%
|Rīga
|1350
|380
|7,0%
Bruto ienesīgums aprēķināts, gada īres maksu dalot ar 48 kvadrātmetru dzīvokļa iegādes cenu. Aprēķinā nav iekļauti nodokļi, uzturēšanas izdevumi un iespējamie periodi bez īrniekiem.
Sludinājumos prasītā cena ne vienmēr atbilst darījuma cenai
Tomēr potenciālajiem pircējiem jārēķinās, ka sludinājumos norādītās cenas ne vienmēr atspoguļo summu, par kādu īpašums faktiski tiek pārdots.
“Cena sludinājumā ir pārdevēja vēlme, nevis darījuma rezultāts. Atkarībā no lokācijas reālā pārdošanas cena parasti ir par 5–15% zemāka nekā prasītā. Tomēr arvien biežāk redzam arī pretēju situāciju – vairāksolīšanu. Ja pārdevējs ir kļūdījies un noteicis cenu zem tirgus līmeņa, uz labu objektu veidojas rinda, un dzīvoklis tiek tam, kurš samaksā vairāk,” norāda Latio tirgus analītiķe Ksenija Ijevleva.
Arī Rīgā starp piedāvājuma un darījumu cenām vērojama būtiska atšķirība. Galvaspilsētas apkaimēs sērijveida divistabu dzīvokļu darījumu cenas vidēji ir ap 1200 eiro par kvadrātmetru, lai gan atsevišķos sludinājumos, piemēram, Pļavniekos, prasītā cena sasniedz pat 1600 eiro. Šādas summas tiek prasītas par īpašumiem ļoti labā tehniskajā stāvoklī un pieprasītās lokācijās.
Valmierā augstas cenas, Jelgavā – pieaug investoru interese
Reģionu nekustamā īpašuma tirgos vērojamas arī atšķirīgas attīstības tendences. Valmierā salīdzinoši augstās piedāvājuma cenas lielā mērā saistītas ar dzīvokļu kvalitāti – tirgū pieejami daudzi mājokļi renovētās ēkās un ar veiktu kapitālo remontu.
“Tomēr reģistrētās darījumu cenas vidēji ir par aptuveni 20% zemākas,” norāda Latio Vidzemes reģiona pārstāve Daiga Blumberga. Viņa vērtē, ka 270 eiro mēnesī ir atbilstoša īres maksa labas kvalitātes dzīvoklim Valmierā, atsevišķos gadījumos tā var būt arī augstāka.
Savukārt Cēsīs īres cenas ir augstākas. Blumberga norāda, ka pēdējos gados pieaugusi interese par abām vēsturiskajām pilsētām, taču īpaši straujš cenu kāpums pēdējo piecu gadu laikā bijis Kuldīgā, kur agrāk nekustamais īpašums bija ievērojami lētāks.
Aktivitātes pieaugums vērojams arī Jelgavā. Pēdējā gada laikā pilsētas dzīvokļu tirgus būtiski atdzīvojies, un attīstītāji un investori aktīvi meklē ēkas, kuras iespējams pārbūvēt par dzīvojamām telpām.
Jelgavā bijušajā dienesta viesnīcā jau izbūvēti 70 vienistabas dzīvokļi, bet bijušajās kopmītnēs top vēl 71 dzīvoklis. Dzīvojamām vajadzībām pielāgota arī bijusī Latvijas Pasta ēka pilsētas centrā. Turklāt tiek plānots pārveidot bijušā bērnudārza ēku, izbūvējot tajā 17–18 dzīvokļus. Pilsētā attīstās arī jauni projekti, tostarp piecu ēku komplekss “Miita”.
Tikmēr Liepājas īres tirgū būtisks izaicinājums ir kvalitatīvu mājokļu trūkums. Aptuveni 70% īrei piedāvāto dzīvokļu atrodas ārpus centra un ir sliktā tehniskā stāvoklī. Lai gan par atsevišķiem labākiem dzīvokļiem tiek prasīti pat 400 eiro mēnesī un vairāk, noslēgto īres līgumu cenas parasti nepārsniedz 350 eiro.
Tādējādi reģionu nekustamā īpašuma tirgū veidojas būtiskas atšķirības: Valmierā un Jūrmalā mājokļu iegāde ir dārgāka, savukārt Jēkabpilī, Daugavpilī un Kuldīgā salīdzinoši zemākas iegādes cenas apvienojumā ar īres pieprasījumu nodrošina augstāku potenciālo bruto ienesīgumu.
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