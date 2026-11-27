Kāda no žurnāla lasītājām vēlas medniekam uzdāvināt nažu meistara izgatavotu nazi un lūdz palīdzēt izvēlēties nazi ar asmeni no Damaskas tērauda vai tomēr nerūsējoša zviedru tērauda asmeni. “Cik saprotu, Damaskas tērauda asmens ir rūsējošs un vairāk jākopj, bet tā noteikti nebūtu problēma, jo mednieks ir ļoti uzcītīgs un rūpīgi kopj visu mednieka inventāru,” raksta lasītāja.
Konsultē nažu meistars Anri Anaņins
Rūsējoši ir ne tikai Damaskas tērauda naži, bet visi no oglekļa tērauda izgatavotie naži. Jauni tie izskatīsies tikpat spīdīgi kā no nerūsējošā tērauda izgatavotie, ar lieliskām griešanas īpašībām. Naži, kas izgatavoti no tēraudiem U8, U10, HWG, 9HS, D2, H12MF, visi ir rūsējoši, un tiem nepieciešama īpaša kopšana. Visvairāk rūsē skaistais Damaskas tērauds, jo tas ir slāņains un mitrumam ir kur ieķerties, ātrāk rūsē naži, kam uz asmens ir kaluma pēdas.
Tiem visiem ir nepieciešama īpaša kopšana. Ko darīt? Nazi rūpīgi nomazgā un nosusina ar papīra dvieli. Pēc tam pārklāj ar kādu eļļu. Tā var būt olīveļļa, pat sviests vai tauki. Taču šīm visām taukvielām ir zināma piegarša, kas vat ietekmēt griežamā produkta garšas īpašības. Arī rapšu eļļai ir šāda piegarša, turklāt ar laiku tā uz naža asmens kļūst cieta.
Tāpēc labākā izvēle ir vazelīna eļļa, ko var pasūtīt un iegādāties aptiekās. 100 ml maksā aptuveni trīs eiro, un ar šo daudzumu pietiks ļoti ilgam laikam. Pāris pilienu uzpilina uz vates plāksnītes un vienmērīgi uzklāj uz naža asmens. Šai eļļai ir ļoti smalka struktūra, tai nav garšas un smaržas. Ieeļļoto nazi novieto glabāšanai sausā vietā. Kopšana jāveic pēc katras lietošanas reizes, neatstājot to uz nākamo dienu.
Ja nu tomēr nazis ir sācis rūsēt un rūsa ir virspusēja, to var noņemt, apļveida kustībām pulējot ar ļoti smalku smilšpapīru (raupjums 1500, 2000 gritu). Pēc tam nazi noskalo, nosusina un ieeļļo. Ja rūsa ieēdusies mazliet dziļāk, nazi uz dažām stundām iemērc kolā. Tās sastāvā esošā fosforskābe neitralizēs rūsu. Pēc kolas peldes nazi mazgā, pulē un ieeļļo.
Ja vien nazi nav paredzēts novietot goda vietā, kur tiešām iederēsies nazis no skaistā Damaskas tērauda, labāk izvēlēties nazi no nerūsējošā tērauda. Tomēr jāņem vērā, ka naži no nerūsējošajiem tēraudiem vienmēr asināmi nedaudz grūtāk. Ir tērauda markas, kam nepieciešamas īpašas asināšanas galodas, jo parastās galodiņas šiem metāliem neko nespēs izdarīt. Arī palietota asināšanas lenta tiem slīdēs pāri. To, cik nopietnas asināšanas ierīces nepieciešamas, visbiežāk nosaka naža asmens materiāla cietība. Piemēram, pieprasīti ir naži no Elmax pulvertērauda ar izcilām griešanas īpašībām. Klasika ir arī Zviedru nažu tērauds N695. Tas arī ir nerūsējošs tērauds, to salīdzinājumā ar citiem nerūsējošajiem tēraudiem ir vieglāk asināt uz galodas. Nerūsējoši ir arī naži no tērauda 95H18 (95×18), 110H18 (110×18), Sandvik 12C27. Laba izvēle ir naži no bulata tērauda. Cietība 62–63 vienības. Šo tēraudu iegūst, sakausējot divus citus tēraudus, ķīmiskas piedevas un… stiklu. Pēc kausēšanas tērauds tiek kalts un locīts, līdz iegūtas nepieciešamās īpašības – ļoti blīva divu sajauktu tēraudu struktūra. Arī šis tērauds nav trausls un ir labi asināms.
Formai ir nozīme. Ko nekādā gadījumā nedarīt ar nazi. Stāsta Anri Anaņins. Video ekstra #28
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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Kāda no žurnāla lasītājām vēlas medniekam uzdāvināt nažu meistara izgatavotu nazi un lūdz palīdzēt izvēlēties nazi ar asmeni no Damaskas tērauda vai tomēr nerūsējoša zviedru tērauda asmeni. “Cik saprotu, Damaskas tērauda asmens ir rūsējošs un vairāk jākopj, bet tā noteikti nebūtu problēma, jo mednieks ir ļoti uzcītīgs un rūpīgi kopj visu mednieka inventāru,” raksta lasītāja.
Konsultē nažu meistars Anri Anaņins
Rūsējoši ir ne tikai Damaskas tērauda naži, bet visi no oglekļa tērauda izgatavotie naži. Jauni tie izskatīsies tikpat spīdīgi kā no nerūsējošā tērauda izgatavotie, ar lieliskām griešanas īpašībām. Naži, kas izgatavoti no tēraudiem U8, U10, HWG, 9HS, D2, H12MF, visi ir rūsējoši, un tiem nepieciešama īpaša kopšana. Visvairāk rūsē skaistais Damaskas tērauds, jo tas ir slāņains un mitrumam ir kur ieķerties, ātrāk rūsē naži, kam uz asmens ir kaluma pēdas.
Tiem visiem ir nepieciešama īpaša kopšana. Ko darīt? Nazi rūpīgi nomazgā un nosusina ar papīra dvieli. Pēc tam pārklāj ar kādu eļļu. Tā var būt olīveļļa, pat sviests vai tauki. Taču šīm visām taukvielām ir zināma piegarša, kas vat ietekmēt griežamā produkta garšas īpašības. Arī rapšu eļļai ir šāda piegarša, turklāt ar laiku tā uz naža asmens kļūst cieta.
Tāpēc labākā izvēle ir vazelīna eļļa, ko var pasūtīt un iegādāties aptiekās. 100 ml maksā aptuveni trīs eiro, un ar šo daudzumu pietiks ļoti ilgam laikam. Pāris pilienu uzpilina uz vates plāksnītes un vienmērīgi uzklāj uz naža asmens. Šai eļļai ir ļoti smalka struktūra, tai nav garšas un smaržas. Ieeļļoto nazi novieto glabāšanai sausā vietā. Kopšana jāveic pēc katras lietošanas reizes, neatstājot to uz nākamo dienu.
Ja nu tomēr nazis ir sācis rūsēt un rūsa ir virspusēja, to var noņemt, apļveida kustībām pulējot ar ļoti smalku smilšpapīru (raupjums 1500, 2000 gritu). Pēc tam nazi noskalo, nosusina un ieeļļo. Ja rūsa ieēdusies mazliet dziļāk, nazi uz dažām stundām iemērc kolā. Tās sastāvā esošā fosforskābe neitralizēs rūsu. Pēc kolas peldes nazi mazgā, pulē un ieeļļo.
Ja vien nazi nav paredzēts novietot goda vietā, kur tiešām iederēsies nazis no skaistā Damaskas tērauda, labāk izvēlēties nazi no nerūsējošā tērauda. Tomēr jāņem vērā, ka naži no nerūsējošajiem tēraudiem vienmēr asināmi nedaudz grūtāk. Ir tērauda markas, kam nepieciešamas īpašas asināšanas galodas, jo parastās galodiņas šiem metāliem neko nespēs izdarīt. Arī palietota asināšanas lenta tiem slīdēs pāri. To, cik nopietnas asināšanas ierīces nepieciešamas, visbiežāk nosaka naža asmens materiāla cietība. Piemēram, pieprasīti ir naži no Elmax pulvertērauda ar izcilām griešanas īpašībām. Klasika ir arī Zviedru nažu tērauds N695. Tas arī ir nerūsējošs tērauds, to salīdzinājumā ar citiem nerūsējošajiem tēraudiem ir vieglāk asināt uz galodas. Nerūsējoši ir arī naži no tērauda 95H18 (95×18), 110H18 (110×18), Sandvik 12C27. Laba izvēle ir naži no bulata tērauda. Cietība 62–63 vienības. Šo tēraudu iegūst, sakausējot divus citus tēraudus, ķīmiskas piedevas un… stiklu. Pēc kausēšanas tērauds tiek kalts un locīts, līdz iegūtas nepieciešamās īpašības – ļoti blīva divu sajauktu tēraudu struktūra. Arī šis tērauds nav trausls un ir labi asināms.
Formai ir nozīme. Ko nekādā gadījumā nedarīt ar nazi. Stāsta Anri Anaņins. Video ekstra #28
Kad ar ķieģeli pa inspektora mašīnu un ar laidi kaimiņam. Šauj garām! #363 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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