No nākamā gada 1. janvāra pieaugs lielākā daļa VAS "Latvijas pasts" iekšzemes sūtījumu tarifu, savukārt lielai daļai pārrobežu sīkpaku un pasta paku sūtījumiem tarifs samazināsies, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais "Latvijas pasta" universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifu projekts.
Pieaugums paredzēts 26 no 31 iekšzemes sūtījumu tarifu pozīcijas, savukārt piecās pozīcijās tarifs samazināsies.
Vienlaikus, lai gan lielākajai daļai iekšzemes sūtījumu tarifs pieaugs, kopumā tarifa samazinājums paredzēts vairāk nekā divās trešdaļās UPP tarifu pozīciju, galvenokārt pārrobežu sīkpaku un pasta paku sūtījumiem. Tarifu izmaiņas šiem sūtījumiem atšķirsies atkarībā no galamērķa valsts, sūtījuma svara un veida.
Straujākais tarifu pieaugums iekšzemes sūtījumiem paredzēts sīkpakām svarā no 1001 līdz 2000 gramiem. Tostarp vienkāršām sīkpakām šajā svara kategorijā tarifs pieaugs par 96,7% — no 7,84 līdz 15,42 eiro, ierakstītām sīkpakām — par 91,7% jeb no 9,28 līdz 17,79 eiro, bet apdrošinātām sīkpakām — par 89,1% jeb no 11,35 līdz 21,46 eiro.
Vienkāršu iekšzemes vēstuļu nosūtīšanas tarifi atkarībā no svara pieaugs par 4,3-46,3%, ierakstītu vēstuļu — par 27,2-49,8%, bet apdrošinātu vēstuļu — par 44,9-55,7%.
Tostarp vienkāršas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa pieaugs no 2,35 līdz 2,45 eiro, ierakstītas vēstules šajā svara kategorijā — no 3,79 līdz 4,82 eiro, bet apdrošinātas vēstules — no 5,86 līdz 8,49 eiro.
Savukārt vienkāršām iekšzemes sīkpakām svarā līdz 20 gramiem tarifs samazināsies par 7,8% — līdz 2,97 eiro, vienkāršām sīkpakām svarā no 21 līdz 100 gramiem — par 11,8% jeb līdz 3,14 eiro, bet ierakstītām pakām svarā līdz vienam kilogramam — par 11,3% jeb līdz 6,22 eiro.
Tāpat pieaugs abonēto preses izdevumu piegādes tarifi — tarifs par vienu eksemplāru pieaugs par 6% jeb no 0,84 līdz 0,89 eiro, bet tarifs par kilogramu — par 1,6% jeb no 1,22 līdz 1,24 eiro.
Vienlaikus vienkāršas pārrobežu vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa uz Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm pieaugs par 6,7% — līdz 3,2 eiro, bet uz valstīm ārpus EEZ — par 3,2% jeb līdz 4,55 eiro.
Savukārt, noformējot ierakstītas un apdrošinātas vēstules, sīkpakas un pasta pakas pašapkalpošanās vidē "Mans pasts", lietotājiem tiks piemērota atlaide 0,94 eiro apmērā līdzšinējo 0,46 eiro vietā.
Visi minētie tarifi norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
SPRK informē, ka tarifu pārskatīšanas nepieciešamību galvenokārt nosaka strukturālās pārmaiņas pasta nozarē un pieprasījuma kritums pēc tradicionālajiem pasta pakalpojumiem.
Latvijā 2025. gadā vēstuļu sūtījumu apmērs samazinājās par 10,6%, savukārt paku sūtījumu apmērs pieauga par 13,8%. Pakomātu skaits sasniedza 1869, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet ar pakomātu starpniecību piegādāto paku skaits pieauga par 22%, sasniedzot 19,9 miljonus.
SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola norāda, ka digitalizācija mazina pieprasījumu pēc tradicionālajiem pasta pakalpojumiem, savukārt e-komercijas attīstība maina sūtījumu piegādes paradumus. Šīs pārmaiņas liek pārskatīt arī līdzšinējo UPP modeli.
SPRK ir pārskatījusi prasības pasta pakalpojumu sniegšanas vietu blīvumam, vēstuļu kastīšu izvietojumam un atsevišķu sūtījumu piegādes termiņiem. Arī "Latvijas pasts" īstenojis vairākus efektivitātes pasākumus, tostarp optimizējis piegādes maršrutus un pilnveidojis klientu apkalpošanas procesus.
Pēc Ozolas minētā, šīs izmaiņas kopā ar uzņēmuma īstenotajiem efektivitātes pasākumiem ļāvušas ierobežot tarifu pieaugumu, neraugoties uz sūtījumu apmēra kritumu.
Tarifu izvērtēšanas gaitā SPRK analizēja uzņēmuma izmaksas, pakalpojumu apmēru prognozes, pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un darbinieku noslodzi, kā arī izmaksu attiecināšanu uz UPP un konkurences apstākļos sniegtajiem pakalpojumiem.
Pēc SPRK pieprasījumiem sniegt papildu informāciju un izmaksu pamatojumu "Latvijas pasts" precizēja tarifu projektu, samazinot vairākus sākotnēji plānotos tarifus.
Precizētajā tarifu projektā uzņēmuma kopējās izmaksas 2027. gadā plānotas par 16% zemākas nekā 2025. gadā, savukārt uz UPP attiecināmās izmaksas — par 25% zemākas.
Vienlaikus atbilstoši izmaiņām Pasaules Pasta konvencijā turpmāk tiks nošķirti vēstuļu sūtījumi ar dokumentiem svarā līdz vienam kilogramam un sūtījumi ar sīkiem priekšmetiem jeb sīkpakas svarā līdz diviem kilogramiem, nosakot tiem atšķirīgus tarifus.
Pārrobežu vēstuļu sūtījumiem būs divas tarifu grupas atkarībā no galamērķa — uz EEZ valstīm un valstīm ārpus tās.
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No nākamā gada 1. janvāra pieaugs lielākā daļa VAS "Latvijas pasts" iekšzemes sūtījumu tarifu, savukārt lielai daļai pārrobežu sīkpaku un pasta paku sūtījumiem tarifs samazināsies, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais "Latvijas pasta" universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifu projekts.
Pieaugums paredzēts 26 no 31 iekšzemes sūtījumu tarifu pozīcijas, savukārt piecās pozīcijās tarifs samazināsies.
Vienlaikus, lai gan lielākajai daļai iekšzemes sūtījumu tarifs pieaugs, kopumā tarifa samazinājums paredzēts vairāk nekā divās trešdaļās UPP tarifu pozīciju, galvenokārt pārrobežu sīkpaku un pasta paku sūtījumiem. Tarifu izmaiņas šiem sūtījumiem atšķirsies atkarībā no galamērķa valsts, sūtījuma svara un veida.
Straujākais tarifu pieaugums iekšzemes sūtījumiem paredzēts sīkpakām svarā no 1001 līdz 2000 gramiem. Tostarp vienkāršām sīkpakām šajā svara kategorijā tarifs pieaugs par 96,7% — no 7,84 līdz 15,42 eiro, ierakstītām sīkpakām — par 91,7% jeb no 9,28 līdz 17,79 eiro, bet apdrošinātām sīkpakām — par 89,1% jeb no 11,35 līdz 21,46 eiro.
Vienkāršu iekšzemes vēstuļu nosūtīšanas tarifi atkarībā no svara pieaugs par 4,3-46,3%, ierakstītu vēstuļu — par 27,2-49,8%, bet apdrošinātu vēstuļu — par 44,9-55,7%.
Tostarp vienkāršas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa pieaugs no 2,35 līdz 2,45 eiro, ierakstītas vēstules šajā svara kategorijā — no 3,79 līdz 4,82 eiro, bet apdrošinātas vēstules — no 5,86 līdz 8,49 eiro.
Savukārt vienkāršām iekšzemes sīkpakām svarā līdz 20 gramiem tarifs samazināsies par 7,8% — līdz 2,97 eiro, vienkāršām sīkpakām svarā no 21 līdz 100 gramiem — par 11,8% jeb līdz 3,14 eiro, bet ierakstītām pakām svarā līdz vienam kilogramam — par 11,3% jeb līdz 6,22 eiro.
Tāpat pieaugs abonēto preses izdevumu piegādes tarifi — tarifs par vienu eksemplāru pieaugs par 6% jeb no 0,84 līdz 0,89 eiro, bet tarifs par kilogramu — par 1,6% jeb no 1,22 līdz 1,24 eiro.
Vienlaikus vienkāršas pārrobežu vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa uz Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm pieaugs par 6,7% — līdz 3,2 eiro, bet uz valstīm ārpus EEZ — par 3,2% jeb līdz 4,55 eiro.
Savukārt, noformējot ierakstītas un apdrošinātas vēstules, sīkpakas un pasta pakas pašapkalpošanās vidē "Mans pasts", lietotājiem tiks piemērota atlaide 0,94 eiro apmērā līdzšinējo 0,46 eiro vietā.
Visi minētie tarifi norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
SPRK informē, ka tarifu pārskatīšanas nepieciešamību galvenokārt nosaka strukturālās pārmaiņas pasta nozarē un pieprasījuma kritums pēc tradicionālajiem pasta pakalpojumiem.
Latvijā 2025. gadā vēstuļu sūtījumu apmērs samazinājās par 10,6%, savukārt paku sūtījumu apmērs pieauga par 13,8%. Pakomātu skaits sasniedza 1869, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet ar pakomātu starpniecību piegādāto paku skaits pieauga par 22%, sasniedzot 19,9 miljonus.
SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola norāda, ka digitalizācija mazina pieprasījumu pēc tradicionālajiem pasta pakalpojumiem, savukārt e-komercijas attīstība maina sūtījumu piegādes paradumus. Šīs pārmaiņas liek pārskatīt arī līdzšinējo UPP modeli.
SPRK ir pārskatījusi prasības pasta pakalpojumu sniegšanas vietu blīvumam, vēstuļu kastīšu izvietojumam un atsevišķu sūtījumu piegādes termiņiem. Arī "Latvijas pasts" īstenojis vairākus efektivitātes pasākumus, tostarp optimizējis piegādes maršrutus un pilnveidojis klientu apkalpošanas procesus.
Pēc Ozolas minētā, šīs izmaiņas kopā ar uzņēmuma īstenotajiem efektivitātes pasākumiem ļāvušas ierobežot tarifu pieaugumu, neraugoties uz sūtījumu apmēra kritumu.
Tarifu izvērtēšanas gaitā SPRK analizēja uzņēmuma izmaksas, pakalpojumu apmēru prognozes, pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un darbinieku noslodzi, kā arī izmaksu attiecināšanu uz UPP un konkurences apstākļos sniegtajiem pakalpojumiem.
Pēc SPRK pieprasījumiem sniegt papildu informāciju un izmaksu pamatojumu "Latvijas pasts" precizēja tarifu projektu, samazinot vairākus sākotnēji plānotos tarifus.
Precizētajā tarifu projektā uzņēmuma kopējās izmaksas 2027. gadā plānotas par 16% zemākas nekā 2025. gadā, savukārt uz UPP attiecināmās izmaksas — par 25% zemākas.
Vienlaikus atbilstoši izmaiņām Pasaules Pasta konvencijā turpmāk tiks nošķirti vēstuļu sūtījumi ar dokumentiem svarā līdz vienam kilogramam un sūtījumi ar sīkiem priekšmetiem jeb sīkpakas svarā līdz diviem kilogramiem, nosakot tiem atšķirīgus tarifus.
Pārrobežu vēstuļu sūtījumiem būs divas tarifu grupas atkarībā no galamērķa — uz EEZ valstīm un valstīm ārpus tās.
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