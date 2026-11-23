360TV un Tet+ sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” dalībnieces pēc relaksējošā pirts rituāla cerēja uz mierīgu vakaru kemperos, taču Mārtiņam bija padomā vēl kāds pārsteigums. Dāmām tika piedāvāts nogaršot īpašu somu delikatesi, kuras aromāts vien izraisīja ļoti atšķirīgas reakcijas.
Dalībnieces neslēpa riebumu, atzīstot, ka zivs īpaši nelāgi ožot, bet kādai no neierastās delikateses pat palika slikti.
Tomēr ne visas dāmas bija tik skeptiskas. Kamēr vienas ar grūtībām pacieta neparasto aromātu, citas atzina, ka viņām zivs garšo un bija gatavas to pagaršot vēl. Mārtiņa sarūpētā degustācija izvērtās par īstu gribasspēka pārbaudījumu, kurā katrai nācās izlemt – ļauties ziņkārei vai tomēr klausīt savam degunam.
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360TV un Tet+ sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz…” dalībnieces pēc relaksējošā pirts rituāla cerēja uz mierīgu vakaru kemperos, taču Mārtiņam bija padomā vēl kāds pārsteigums. Dāmām tika piedāvāts nogaršot īpašu somu delikatesi, kuras aromāts vien izraisīja ļoti atšķirīgas reakcijas.
Dalībnieces neslēpa riebumu, atzīstot, ka zivs īpaši nelāgi ožot, bet kādai no neierastās delikateses pat palika slikti.
Tomēr ne visas dāmas bija tik skeptiskas. Kamēr vienas ar grūtībām pacieta neparasto aromātu, citas atzina, ka viņām zivs garšo un bija gatavas to pagaršot vēl. Mārtiņa sarūpētā degustācija izvērtās par īstu gribasspēka pārbaudījumu, kurā katrai nācās izlemt – ļauties ziņkārei vai tomēr klausīt savam degunam.
VIDEO:
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