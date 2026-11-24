Latvijas Televīzijas laika ziņu redaktors Toms Bricis kļuvis par divu dzīvokļu īpašnieku vēsturiskā Mežaparka namā, ar kuru savulaik bijušas saistītas vairākas Latvijā pazīstamas personības. Izdevums "Kas Jauns" vēsta, ka abu īpašumu iegāde Bricim kopumā izmaksājusi vairāk nekā 400 000 eiro.
Ēkā Annas Sakses ielā Bricis pirmo īpašuma daļu iegādājās 2021. gadā, par to samaksājot 170 000 eiro. Darījums noslēgts ar televīzijas žurnālista Mārtiņa Ķibilda atraitni Ilzi Grasi-Ķibildi. Savukārt 2024. gada vasarā Bricis par 240 000 eiro iegādājās dziedātājai Ievai Akuraterei piederošo īpašuma daļu.
Pēc abiem darījumiem laika ziņu redaktora īpašumā nonākuši divi dzīvokļi nepilnu 227 kvadrātmetru kopplatībā, kā arī daļa namam piegulošās zemes.
Ar šo ēku ilgus gadus bijusi saistīta arī Akurateres ģimene. Aptuveni trīs gadu desmitus tur dzīvojusi dziedātājas māte, teātra zinātniece un kritiķe Līvija Akuratere.
Saskaņā ar zemesgrāmatā pieejamo informāciju uz Bricim piederošajām īpašuma daļām nostiprinātas divas hipotēkas, kuru kopējais apmērs sasniedz 358 400 eiro. Vēsturiskais nams gan pilnībā nepieder televīzijas laika ziņu redaktoram — daļa īpašuma aizvien ir uzņēmuma SIA "Trovent" īpašumā.
Plašāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".
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Latvijas Televīzijas laika ziņu redaktors Toms Bricis kļuvis par divu dzīvokļu īpašnieku vēsturiskā Mežaparka namā, ar kuru savulaik bijušas saistītas vairākas Latvijā pazīstamas personības. Izdevums "Kas Jauns" vēsta, ka abu īpašumu iegāde Bricim kopumā izmaksājusi vairāk nekā 400 000 eiro.
Ēkā Annas Sakses ielā Bricis pirmo īpašuma daļu iegādājās 2021. gadā, par to samaksājot 170 000 eiro. Darījums noslēgts ar televīzijas žurnālista Mārtiņa Ķibilda atraitni Ilzi Grasi-Ķibildi. Savukārt 2024. gada vasarā Bricis par 240 000 eiro iegādājās dziedātājai Ievai Akuraterei piederošo īpašuma daļu.
Pēc abiem darījumiem laika ziņu redaktora īpašumā nonākuši divi dzīvokļi nepilnu 227 kvadrātmetru kopplatībā, kā arī daļa namam piegulošās zemes.
Ar šo ēku ilgus gadus bijusi saistīta arī Akurateres ģimene. Aptuveni trīs gadu desmitus tur dzīvojusi dziedātājas māte, teātra zinātniece un kritiķe Līvija Akuratere.
Saskaņā ar zemesgrāmatā pieejamo informāciju uz Bricim piederošajām īpašuma daļām nostiprinātas divas hipotēkas, kuru kopējais apmērs sasniedz 358 400 eiro. Vēsturiskais nams gan pilnībā nepieder televīzijas laika ziņu redaktoram — daļa īpašuma aizvien ir uzņēmuma SIA "Trovent" īpašumā.
Plašāk lasiet žurnālā "Kas Jauns".
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