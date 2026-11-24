Pašlaik naudas ietaupīšanas meklēšana Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) vēl nav sākusies, jo pagaidām pamatā tiek strādāts ar organizatoriskiem jautājumiem, bet drīzumā tas tiks darīts, intervijā Latvijas Radio stāstīja jaunais izglītības ministrs Česlavs Batņa (AS).
Batņa sprieda, ka iespējas ietaupīt ir, veicot IZM efektivizāciju un iespējamu ministrijas pārvaldes struktūras maiņu, likvidējot augstskolu padomes un pārskatot iepirkumus, kas gan jau tikko tika darīts un atskaitē valdībai būtiskas neatbilstības netika uzrādītas.
Runājot par pedagogu algu celšanu, Batņa klāstīja, ka darbs notikšot pie vairākiem variantiem. Pamatā tikšot strādāts uz to, lai prasītu "visu lielo naudu", kas nepieciešama solītajam pedagogu algu pieaugumam, bet pašlaik nevarot pateikt, vai budžetā tāda nauda atradīsies.
Tāpēc Batņam esot padomā darbs arī pie alternatīviem variantiem, piemēram, kā un kam celt algas izglītībā, ja valdība lems par algu iesaldēšanu valsts pārvaldē, un ko darīt, ja valdība secinās, ka vispār nav nekādas naudas algu palielināšanai.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība norādījusi, ka no jaunā ministra sagaida arī rīcību pedagogu atalgojuma jautājumos, tostarp iepriekšējo valdību laikā izstrādātā algu grafika turpmāku īstenošanu.
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Pašlaik naudas ietaupīšanas meklēšana Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) vēl nav sākusies, jo pagaidām pamatā tiek strādāts ar organizatoriskiem jautājumiem, bet drīzumā tas tiks darīts, intervijā Latvijas Radio stāstīja jaunais izglītības ministrs Česlavs Batņa (AS).
Batņa sprieda, ka iespējas ietaupīt ir, veicot IZM efektivizāciju un iespējamu ministrijas pārvaldes struktūras maiņu, likvidējot augstskolu padomes un pārskatot iepirkumus, kas gan jau tikko tika darīts un atskaitē valdībai būtiskas neatbilstības netika uzrādītas.
Runājot par pedagogu algu celšanu, Batņa klāstīja, ka darbs notikšot pie vairākiem variantiem. Pamatā tikšot strādāts uz to, lai prasītu "visu lielo naudu", kas nepieciešama solītajam pedagogu algu pieaugumam, bet pašlaik nevarot pateikt, vai budžetā tāda nauda atradīsies.
Tāpēc Batņam esot padomā darbs arī pie alternatīviem variantiem, piemēram, kā un kam celt algas izglītībā, ja valdība lems par algu iesaldēšanu valsts pārvaldē, un ko darīt, ja valdība secinās, ka vispār nav nekādas naudas algu palielināšanai.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība norādījusi, ka no jaunā ministra sagaida arī rīcību pedagogu atalgojuma jautājumos, tostarp iepriekšējo valdību laikā izstrādātā algu grafika turpmāku īstenošanu.
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