Ceturtdien Ogres novada Tomes pagastā no upes izcelts bojāgājis cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Bojāgājušais nodots Valsts policijas darbiniekiem nāves iestāšanās apstākļu noskaidrošanai.
Šogad VUGD piedalījies 68 mirušu cilvēku izcelšanā no ūdenstilpēm. Peldsezonā no 15. maija līdz 15. septembrim no ūdeņiem izcelts 41 bojāgājušais.
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Ceturtdien Ogres novada Tomes pagastā no upes izcelts bojāgājis cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Bojāgājušais nodots Valsts policijas darbiniekiem nāves iestāšanās apstākļu noskaidrošanai.
Šogad VUGD piedalījies 68 mirušu cilvēku izcelšanā no ūdenstilpēm. Peldsezonā no 15. maija līdz 15. septembrim no ūdeņiem izcelts 41 bojāgājušais.
Aptauja
Vai uzticaties, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) nelaimē palīdzēs ātri?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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