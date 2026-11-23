Desmitgadīgā Roberta (vārds mainīts) mātei šovasar atņēma aizgādības tiesības pēc tam, kad Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) ārsts ziņoja par aizdomām, ka viņa apzināti pasliktinājusi dēla veselību. Zēns tagad dzīvo pie tēva ārzemēs, un viņa veselība esot uzlabojusies, vēsta LTV raidījums "de facto".
Divu gadu laikā māte zēnam vairāk nekā 20 reižu izsauca neatliekamo palīdzību. Krampju, drudža un zema cukura līmeņa asinīs dēļ viņš nonāca slimnīcā Ogrē un Rīgā. Kad zēns BKUS ārstējās intensīvajā terapijā ar neskaidras izcelsmes komu, asins analīzes liecināja, ka viņam, iespējams, ievadīts insulīns, lai gan tas nebija nepieciešams. Slimnīca par to ziņoja policijai jau 2025. gada vasarā, taču policija kriminālprocesu nesāka.
Šovasar zēns atkal nonāca BKUS pēc mātes ziņota kritiena. Galvas traumu nekonstatēja, bet toksikoloģiskajās analīzēs atklāja benzodiazepīnus. Māte tad pēkšņi mainīja liecību un norādīja, ka zēns nejauši saindējies ar vecmammas miega zālēm. Slimnīca un ārsts vērsās tiesībsargājošajās iestādēs. Jūlija vidū mātei atņēma aizgādības tiesības, un policija sāka kriminālprocesu.
Ogres rajona slimnīca norāda, ka nevienā no reizēm, kad zēns tur ārstējās, tā nekonstatēja pazīmes, kas liecinātu par ļaunprātīgu rīcību. Ogres novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Sarmīte Ozoliņa lūgs slimnīcu izvērtēt notikušo.
No 2022. gada sākuma līdz 2026. gada septembra beigām Veselības inspekcija par slimnīcu saņēmusi 45 iesniegumus. No tiem 22 reģistrēti kā sūdzības, 20 saistīti ar Ārstniecības riska fondu, bet trīs — ar darbnespējas lapām. Inspekcija konkrēto gadījumu neizmeklēs, jo par to nav saņēmusi iesniegumu.
Veselības ministrija pašlaik izstrādā vienotas vadlīnijas ārstniecības iestādēm. Veselības ministrs Normunds Staņēvičs vēlas apkopot pacientu medicīnisko informāciju e-veselībā, lai tā būtu pieejama ārstējošajiem speciālistiem. Plašāka informācijas apmaiņa, iespējams, būtu palīdzējusi arī Ogres slimnīcai agrāk pamanīt to, ko konstatēja BKUS ārsts.
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Desmitgadīgā Roberta (vārds mainīts) mātei šovasar atņēma aizgādības tiesības pēc tam, kad Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) ārsts ziņoja par aizdomām, ka viņa apzināti pasliktinājusi dēla veselību. Zēns tagad dzīvo pie tēva ārzemēs, un viņa veselība esot uzlabojusies, vēsta LTV raidījums "de facto".
Divu gadu laikā māte zēnam vairāk nekā 20 reižu izsauca neatliekamo palīdzību. Krampju, drudža un zema cukura līmeņa asinīs dēļ viņš nonāca slimnīcā Ogrē un Rīgā. Kad zēns BKUS ārstējās intensīvajā terapijā ar neskaidras izcelsmes komu, asins analīzes liecināja, ka viņam, iespējams, ievadīts insulīns, lai gan tas nebija nepieciešams. Slimnīca par to ziņoja policijai jau 2025. gada vasarā, taču policija kriminālprocesu nesāka.
Šovasar zēns atkal nonāca BKUS pēc mātes ziņota kritiena. Galvas traumu nekonstatēja, bet toksikoloģiskajās analīzēs atklāja benzodiazepīnus. Māte tad pēkšņi mainīja liecību un norādīja, ka zēns nejauši saindējies ar vecmammas miega zālēm. Slimnīca un ārsts vērsās tiesībsargājošajās iestādēs. Jūlija vidū mātei atņēma aizgādības tiesības, un policija sāka kriminālprocesu.
Ogres rajona slimnīca norāda, ka nevienā no reizēm, kad zēns tur ārstējās, tā nekonstatēja pazīmes, kas liecinātu par ļaunprātīgu rīcību. Ogres novada domes sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Sarmīte Ozoliņa lūgs slimnīcu izvērtēt notikušo.
No 2022. gada sākuma līdz 2026. gada septembra beigām Veselības inspekcija par slimnīcu saņēmusi 45 iesniegumus. No tiem 22 reģistrēti kā sūdzības, 20 saistīti ar Ārstniecības riska fondu, bet trīs — ar darbnespējas lapām. Inspekcija konkrēto gadījumu neizmeklēs, jo par to nav saņēmusi iesniegumu.
Veselības ministrija pašlaik izstrādā vienotas vadlīnijas ārstniecības iestādēm. Veselības ministrs Normunds Staņēvičs vēlas apkopot pacientu medicīnisko informāciju e-veselībā, lai tā būtu pieejama ārstējošajiem speciālistiem. Plašāka informācijas apmaiņa, iespējams, būtu palīdzējusi arī Ogres slimnīcai agrāk pamanīt to, ko konstatēja BKUS ārsts.
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