65 gadu vecumā miris britu rokgrupas "Duran Duran" sākotnējā sastāva ģitārists Endijs Teilors, trešdien vakarā sociālajos tīklos pavēstīja grupas mūziķi un tuvinieki.
Teilors bija grupas sastāvā kopš tās pirmsākumiem 1980. gadā līdz 1986. gadam, kā arī no 2001. līdz 2006. gadam, kad grupas klasiskais sastāvs bija apvienojies. Kā sesijas mūziķis viņš piedalījās grupas pēdējā, 2023. gada albuma "Danse Macabre" tapšanā.
Mūziķis "no dzīves aizgāja mierīgi mājās, klātesot ģimenei, pirmdien," teikts paziņojumā. Teilors no dzīves šķīries pēc "ilgas un drosmīgas" cīņas ar prostatas vēzi.
"Pasaulei Endijs bija izcils ģitārists, bet mums viņš bija brīnišķīgākais vīrs, mīlošs tētis un vislepnākais vectēvs," ģimenes vārdā pauda Teilora sieva Treisija.
Teilora bijušie grupas biedri godināja viņa ieguldījumu grupas daiļradē, kas ietver tādas pazīstamas kompozīcijas kā "Hungry Like The Wolf", "The Wild Boys", "Save A Prayer", "Rio" un "The Reflex".
"Endijs bija klāt jau pašā mūsu stāsta sākumā," pauda grupa.
"No brīža, kad viņš ieradās Birmingemā no Ziemeļaustrumiem ar ģitāru un neapšaubāmu ticību tam, ko mēs varam sasniegt, viņš mūsu mūzikai piešķīra neizdzēšamu degsmi un pārliecību," teikts paziņojumā.
"Viņa muzicēšana bija dzinējspēks dziesmām, kas mūs aizveda apkārt pasaulei, un ar savu atturīgo asprātību, kam līdzvērtīgs bija vienīgi viņa brīnišķīgi nesentimentālais, praktiskais skatījums uz dzīvi, viņš mūs noturēja uz zemes un deva grupai tās izcilību visos neparastajos gados, kas sekoja," pauda grupas biedri.
Teilors bija arī grupas "The Power Station" dalībnieks un laidis klajā četrus solo albumus, pēdējo - 2024. gadā.
Kā ģitārists, dziesmu autors un ierakstu producents viņš sadarbojies ar Rodu Stjuartu, Marku Šovu un Belindu Kārlailu.
2008. gadā viņš laida klajā memuārus "Wild Boy: My Life In Duran Duran".
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65 gadu vecumā miris britu rokgrupas "Duran Duran" sākotnējā sastāva ģitārists Endijs Teilors, trešdien vakarā sociālajos tīklos pavēstīja grupas mūziķi un tuvinieki.
Teilors bija grupas sastāvā kopš tās pirmsākumiem 1980. gadā līdz 1986. gadam, kā arī no 2001. līdz 2006. gadam, kad grupas klasiskais sastāvs bija apvienojies. Kā sesijas mūziķis viņš piedalījās grupas pēdējā, 2023. gada albuma "Danse Macabre" tapšanā.
Mūziķis "no dzīves aizgāja mierīgi mājās, klātesot ģimenei, pirmdien," teikts paziņojumā. Teilors no dzīves šķīries pēc "ilgas un drosmīgas" cīņas ar prostatas vēzi.
"Pasaulei Endijs bija izcils ģitārists, bet mums viņš bija brīnišķīgākais vīrs, mīlošs tētis un vislepnākais vectēvs," ģimenes vārdā pauda Teilora sieva Treisija.
Teilora bijušie grupas biedri godināja viņa ieguldījumu grupas daiļradē, kas ietver tādas pazīstamas kompozīcijas kā "Hungry Like The Wolf", "The Wild Boys", "Save A Prayer", "Rio" un "The Reflex".
"Endijs bija klāt jau pašā mūsu stāsta sākumā," pauda grupa.
"No brīža, kad viņš ieradās Birmingemā no Ziemeļaustrumiem ar ģitāru un neapšaubāmu ticību tam, ko mēs varam sasniegt, viņš mūsu mūzikai piešķīra neizdzēšamu degsmi un pārliecību," teikts paziņojumā.
"Viņa muzicēšana bija dzinējspēks dziesmām, kas mūs aizveda apkārt pasaulei, un ar savu atturīgo asprātību, kam līdzvērtīgs bija vienīgi viņa brīnišķīgi nesentimentālais, praktiskais skatījums uz dzīvi, viņš mūs noturēja uz zemes un deva grupai tās izcilību visos neparastajos gados, kas sekoja," pauda grupas biedri.
Teilors bija arī grupas "The Power Station" dalībnieks un laidis klajā četrus solo albumus, pēdējo - 2024. gadā.
Kā ģitārists, dziesmu autors un ierakstu producents viņš sadarbojies ar Rodu Stjuartu, Marku Šovu un Belindu Kārlailu.
2008. gadā viņš laida klajā memuārus "Wild Boy: My Life In Duran Duran".
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