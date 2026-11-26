Latgales rajona tiesa Rēzeknē diviem nepilngadīgajiem piespriedusi vairāku mēnešu cietumsodu par šaujamieroča zādzību un tā nēsāšanu bez atļaujas, informēja Tiesu administrācijā.
Šaujamieroci apsūdzētie bija nozaguši no šautuves Daugavpilī.
Izvērtējot nozieguma raksturu, radīto kaitējumu un apsūdzēto personību, vienam apsūdzētajam ieslodzījumā būs jāpavada septiņi mēneši, kā arī viņam piespriesta probācijas uzraudzība uz diviem gadiem.
Savukārt otrs apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz deviņiem mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz diviem ar pusi gadiem.
Abiem nepilngadīgajiem piemērotais drošības līdzeklis — apcietinājums — atstāts spēkā līdz sprieduma stāšanās spēkā dienai.
Lietas dalībniekiem desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas ir tiesības rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Pēc tam to desmit dienu laikā varēs pārsūdzēt.
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Latgales rajona tiesa Rēzeknē diviem nepilngadīgajiem piespriedusi vairāku mēnešu cietumsodu par šaujamieroča zādzību un tā nēsāšanu bez atļaujas, informēja Tiesu administrācijā.
Šaujamieroci apsūdzētie bija nozaguši no šautuves Daugavpilī.
Izvērtējot nozieguma raksturu, radīto kaitējumu un apsūdzēto personību, vienam apsūdzētajam ieslodzījumā būs jāpavada septiņi mēneši, kā arī viņam piespriesta probācijas uzraudzība uz diviem gadiem.
Savukārt otrs apsūdzētais sodīts ar brīvības atņemšanu uz deviņiem mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz diviem ar pusi gadiem.
Abiem nepilngadīgajiem piemērotais drošības līdzeklis — apcietinājums — atstāts spēkā līdz sprieduma stāšanās spēkā dienai.
Lietas dalībniekiem desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas ir tiesības rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Pēc tam to desmit dienu laikā varēs pārsūdzēt.
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