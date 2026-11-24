Šī gada novembra sākumā nakts aizsegā Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā Valsts policija sadarbībā ar VAS "Latvijas dzelzceļš" un vilciena pasažieru pārvadātāju "Vivi" aizvadīja reālam apdraudējumam pietuvinātas krīzes situācijas mācības. To laikā dienesti izspēlēja scenāriju, kur dzelzceļa stacijā izcēlās konflikts ar bruņotu personu iesaisti, kas pārauga ķīlnieku sagrābšanā "Vivi" elektrovilcienā. Situācijas atrisināšanai tika īstenota ķīlnieku atbrīvošanas operācija, kuras gaitā iesaistītie dienesti pārbaudīja spēju ātri, koordinēti un efektīvi rīkoties uz pieaugušo apdraudējumu iedzīvotāju drošībai, informē Valsts policijā.
Mācībās piedalījās dažādas Valsts policijas struktūrvienības — Rīgas reģiona pārvalde, Speciālo uzdevumu bataljons un Pretterorisma vienība "Omega", kā arī Rīgas pašvaldības policija, "Latvijas dzelzceļš" drošības dienests un "Vivi" pārstāvji, savukārt iedzīvotāju un ķīlnieku lomā iejutās Valsts policijas koledžas kadeti.
"Redzot, ar kādiem drošības izaicinājumiem šobrīd saskaras dažādas Eiropas valstis — arī mums ir jābūt gataviem. Tieši tādēļ šādas praktiskas mācības ir tik svarīgas, jo tās ļauj ne tikai pārbaudīt un pilnveidot mūsu taktiku un metodiku, bet arī būtiski stiprināt dienestu savstarpējo sadarbību un spēju koordinēti reaģēt uz apdraudējumu.
Šādās situācijās katram ir sava loma, un ir izšķiroša nozīme tam, lai jau no pirmajām sekundēm ikviens iesaistītais zinātu, kas jādara — sākot ar iestāžu drošības dienestiem, reaģējošajiem policistiem un pašvaldības policiju, un arī speciālās intervences vienībām — Speciālo uzdevumu bataljonu un Pretterorisma vienību "Omega", kura ir īpaši sagatavota ķīlnieku krīžu risināšanai un savu profesionalitāti apliecinājusi arī praksē. Šādās krīzes situācijās ir daudz jautājumu, uz kuriem jāspēj rast atbildes īsā laikā, tāpēc šādas praktiskas mācības dod iespēju arī pēc tam izvērtēt, kas ir izdevies un kur nepieciešami uzlabojumi, tādējādi kļūstam tikai gatavāki reaģēt reāla apdraudējuma gadījumā," mācību praktisko nozīmi uzsver Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
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Šī gada novembra sākumā nakts aizsegā Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā Valsts policija sadarbībā ar VAS "Latvijas dzelzceļš" un vilciena pasažieru pārvadātāju "Vivi" aizvadīja reālam apdraudējumam pietuvinātas krīzes situācijas mācības. To laikā dienesti izspēlēja scenāriju, kur dzelzceļa stacijā izcēlās konflikts ar bruņotu personu iesaisti, kas pārauga ķīlnieku sagrābšanā "Vivi" elektrovilcienā. Situācijas atrisināšanai tika īstenota ķīlnieku atbrīvošanas operācija, kuras gaitā iesaistītie dienesti pārbaudīja spēju ātri, koordinēti un efektīvi rīkoties uz pieaugušo apdraudējumu iedzīvotāju drošībai, informē Valsts policijā.
Mācībās piedalījās dažādas Valsts policijas struktūrvienības — Rīgas reģiona pārvalde, Speciālo uzdevumu bataljons un Pretterorisma vienība "Omega", kā arī Rīgas pašvaldības policija, "Latvijas dzelzceļš" drošības dienests un "Vivi" pārstāvji, savukārt iedzīvotāju un ķīlnieku lomā iejutās Valsts policijas koledžas kadeti.
"Redzot, ar kādiem drošības izaicinājumiem šobrīd saskaras dažādas Eiropas valstis — arī mums ir jābūt gataviem. Tieši tādēļ šādas praktiskas mācības ir tik svarīgas, jo tās ļauj ne tikai pārbaudīt un pilnveidot mūsu taktiku un metodiku, bet arī būtiski stiprināt dienestu savstarpējo sadarbību un spēju koordinēti reaģēt uz apdraudējumu.
Šādās situācijās katram ir sava loma, un ir izšķiroša nozīme tam, lai jau no pirmajām sekundēm ikviens iesaistītais zinātu, kas jādara — sākot ar iestāžu drošības dienestiem, reaģējošajiem policistiem un pašvaldības policiju, un arī speciālās intervences vienībām — Speciālo uzdevumu bataljonu un Pretterorisma vienību "Omega", kura ir īpaši sagatavota ķīlnieku krīžu risināšanai un savu profesionalitāti apliecinājusi arī praksē. Šādās krīzes situācijās ir daudz jautājumu, uz kuriem jāspēj rast atbildes īsā laikā, tāpēc šādas praktiskas mācības dod iespēju arī pēc tam izvērtēt, kas ir izdevies un kur nepieciešami uzlabojumi, tādējādi kļūstam tikai gatavāki reaģēt reāla apdraudējuma gadījumā," mācību praktisko nozīmi uzsver Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.
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