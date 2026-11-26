Autoru grupas "Tekstūra" dalībnieki – literatūrzinātniece, dzejniece, kritiķe, šīs grupas izveidotāja un dažādu literāru projektu vadītāja Sandra Ratniece un dzejnieks, atdzejotājs Kristaps Vecgrāvis – sadarbojušies jau agrāk. 2024. gadā izdevniecībā "Dienas Grāmata" izdotais autoru kopkrājums "Dzejas detektīvi" tika pieteikts kā eksperimentāla hibrīdžanra detektīvdarbs. Literātu tandēms turpinājis citu rakstniecības eksperimentu, un šogad apgādā "Jānis Roze" izdota lirisku dialogu grāmata "Vakara sarunas".
Eksperimentāli meklējumi jebkurā vēsturiskā posmā ir literatūras attīstības procesa pamatā. Arī 21. gadsimtā tā ir latviešu dzejas dabiska iezīme, kas paplašina mākslas robežas, taču ne vienmēr priecē piesardzīgu vai konservatīvāku lasītāju. Krājuma apakšnosaukums ir "Virtuālie dialogi", kas raisa acumirklīgas asociācijas ar mākslīgā intelekta izmantojumu – plašu iespēju lauku, kas ne vienmēr attaisno šī rīka lietojumu.
Tomēr jau pirmo dzejoļu lasījums priecē ar poētiskās valodas dabiskumu un tādu mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu dziļumu, kāds mākslīgajam intelektam nebūtu pa spēkam. Abi pieredzējušie autori ir zināmi katrs ar savu radošo rokrakstu, tos šajā koprades dzejā vietumis var atpazīt. Dzejoļi veidoti ar paņēmienu, kurā viena autora rakstītās rindas noslēgums ir kā turpinājuma pavediens, aizsākums otra autora rakstītajām rindām. Jāatzīst, ka dialoga lasījumu mazliet apgrūtina subjektīvs monologs un prātojumi – kuram no autoriem pieder šī rinda? Tekstā izmantots grafiskais risinājums otra autora balsi iezīmēt slīprakstā, tomēr šķiet, ka lasījums būtu organiskāks, neizdalot teksta daļas vizuāli. Tam gan nav tieša iespaida uz katru dzejoli kā teksta vienību.
Krājuma nodaļām "Sajūtas", "Iztēle", "Piedzimšana", "Prieks", "Dievišķais", "Dienišķais", "Sāpes", "Klusums", "Mīlestība" no lasītāja perspektīvas ir nosacīta funkcija, tomēr tās iezīmē dzejas virstēmas – lielos dzīves jautājumus, ar kuriem saskaras abi autori un ikviens lasītājs. Filozofiski liriskos dialogos abi autori sarunājas viens ar otru, ar un par sadzīvisku ikdienību, dzīves lielumiem, dvēselisko, juteklisko, estētisko, patieso un mīlestības pilno. Šādu sarunu grāmata piedāvā arī lasītājam – par mirklīgu, bet neaizmirstami skaistu ainavu, notvertu spilgtu izjūtu, urdošiem eksistenciāliem jautājumiem, skaudrām atklāsmēm, mirkļa un mūžības vērtībām. Pārsteidzoši, cik tieši šīs dzejas balsis var rezonēt ar lasītāju: "– kas tas ir? / gabals atrasta vai pazaudēta / sevis paša?" (34. lpp.).
Neparasti ir dzejoļos izmantotie pretstati, sava veida stilu sadursmes, kam kopumā ir poētiska pārsteiguma raksturs – piemēram, romantisku tēlainību pāršķeļ ikdienišķas detaļas no pilsētnieka realitātes: "– vakara zvans iepeld pilsētā piebriedinot liepas / – riteņsomas riteņi sitas pret manu topošo dzejoli / – grūsnums atklājas kastaņas svecē / grūsnums zaļā sēklā / – no kreisā riteņsomas riteņa manā priekšā /izlec dzejolis un ieķeras novalkātā beretē" (10. lpp.).
Īpaši jāizceļ plastiskā un rosinošā dabas tēlainība, kas ierakstīta šajā krājumā un piedāvā liriski romantisku pasaules izjūtu: "zelta bites jau otro bezgalīgo vasaru san/ sinapšu deltā plaukst pēc zara zars" (15. lpp.), "traucoties radīšanas zilajās dzelmēs/ saucoša izplājas / zvaigžņota nakts" (24. lpp.), "vasaras vakaros līkst liepas / līksma gurduma pilnas", "pirksti pasaules ziedputekšņu pilni" (32. lpp.). Skaniskas sasauces veido rindu iekšējo ritmu, taču ne vienmēr tas tiek noturēts visā dzejolī, taču noprotams, ka tieši tāda bijusi autoru iecere.
Dzejoļos fiksēts ne fragmentēts, bet plūstošs laiks un indivīda tiecība uz harmoniju, vēlmi līdzsvarot savu esību laiktelpā: "– kad vakara laternu gaismā / ķekari no lietus smagi / – goddevīgi noliec piebriedušās galvas / – pietiks mocīt ciparnīcas / rokām trauslām rādītājus turot/ – varbūt tomēr apturēt laiku / vien viena sekundes desmitdaļu / tik mazumiņu vien/ lai iespētu salīgt mieru / ar pagājību ar tagadību / lai palūgtu piedošanu / priekšdienām jau laikus (39. lpp.).
"Vakara sarunas" ir viegli uztverams un vienlaikus dziļi izjūtams darbs, kurš lasītājam piedāvā reflektīvus tvērumus un arī pašu vedina uz iekšēju refleksiju, pārdomām, apceri, iegrimstot savās slēptākajās dzīlēs: "– tu skaties putekļos /acīmredzot skaties pats sevī" (59. lpp). Vai visas atbildes ir mūsos? Ne vienmēr, bet ir vērts tās meklēt.
Šī ir emocionāli un liriski ietilpīga, bet fiziskajā apjomā kompakta grāmata ar māksliniecisku vizuālo vērtību, ko radījusi māksliniece, literāte Rūta Mežavilka. Krājums ietērpts saulrieta krāsu tonālās pārmijās un uz vāka atainots cilvēka tēls, kurš balansē uz nospriegotas līnijas kaut kur starp augstiem pilsētas namiem – tas liek interpretēt šo darbu kā tiecību uz atdzimšanu un līdzsvara meklējumiem. Filozofiskā estētikā veidotās ilustrācijas ļoti veiksmīgi sabalsojas ar dzejoļiem, radot ļoti būtisku katras grāmatas lielumu, teksta un vizualitātes sinerģiju, kopnoskaņu.
Grāmatas vērtība: tā nepiedāvā gatavas atbildes uz jautājumiem, spēj lasītāju aizraut un, risinot attieksmes starp materialitāti, ķermenisko un garīgo, starp tēlaini blīvām rindām atstāj vietu poētiskam brīnumam. Tieši metafiziskais elements ir tas, kas vajadzīgs mūsdienu indivīdam, kurš neskaitāmu iespēju laikmetā nespēj gūt piepildījumu, šis krājums trāpīgi atgādina netveramības nozīmi: " – gaisma nemāk ienākt telpā / gaisma vienkārši ir" (32. lpp.).
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Autoru grupas "Tekstūra" dalībnieki – literatūrzinātniece, dzejniece, kritiķe, šīs grupas izveidotāja un dažādu literāru projektu vadītāja Sandra Ratniece un dzejnieks, atdzejotājs Kristaps Vecgrāvis – sadarbojušies jau agrāk. 2024. gadā izdevniecībā "Dienas Grāmata" izdotais autoru kopkrājums "Dzejas detektīvi" tika pieteikts kā eksperimentāla hibrīdžanra detektīvdarbs. Literātu tandēms turpinājis citu rakstniecības eksperimentu, un šogad apgādā "Jānis Roze" izdota lirisku dialogu grāmata "Vakara sarunas".
Eksperimentāli meklējumi jebkurā vēsturiskā posmā ir literatūras attīstības procesa pamatā. Arī 21. gadsimtā tā ir latviešu dzejas dabiska iezīme, kas paplašina mākslas robežas, taču ne vienmēr priecē piesardzīgu vai konservatīvāku lasītāju. Krājuma apakšnosaukums ir "Virtuālie dialogi", kas raisa acumirklīgas asociācijas ar mākslīgā intelekta izmantojumu – plašu iespēju lauku, kas ne vienmēr attaisno šī rīka lietojumu.
Tomēr jau pirmo dzejoļu lasījums priecē ar poētiskās valodas dabiskumu un tādu mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu dziļumu, kāds mākslīgajam intelektam nebūtu pa spēkam. Abi pieredzējušie autori ir zināmi katrs ar savu radošo rokrakstu, tos šajā koprades dzejā vietumis var atpazīt. Dzejoļi veidoti ar paņēmienu, kurā viena autora rakstītās rindas noslēgums ir kā turpinājuma pavediens, aizsākums otra autora rakstītajām rindām. Jāatzīst, ka dialoga lasījumu mazliet apgrūtina subjektīvs monologs un prātojumi – kuram no autoriem pieder šī rinda? Tekstā izmantots grafiskais risinājums otra autora balsi iezīmēt slīprakstā, tomēr šķiet, ka lasījums būtu organiskāks, neizdalot teksta daļas vizuāli. Tam gan nav tieša iespaida uz katru dzejoli kā teksta vienību.
Krājuma nodaļām "Sajūtas", "Iztēle", "Piedzimšana", "Prieks", "Dievišķais", "Dienišķais", "Sāpes", "Klusums", "Mīlestība" no lasītāja perspektīvas ir nosacīta funkcija, tomēr tās iezīmē dzejas virstēmas – lielos dzīves jautājumus, ar kuriem saskaras abi autori un ikviens lasītājs. Filozofiski liriskos dialogos abi autori sarunājas viens ar otru, ar un par sadzīvisku ikdienību, dzīves lielumiem, dvēselisko, juteklisko, estētisko, patieso un mīlestības pilno. Šādu sarunu grāmata piedāvā arī lasītājam – par mirklīgu, bet neaizmirstami skaistu ainavu, notvertu spilgtu izjūtu, urdošiem eksistenciāliem jautājumiem, skaudrām atklāsmēm, mirkļa un mūžības vērtībām. Pārsteidzoši, cik tieši šīs dzejas balsis var rezonēt ar lasītāju: "– kas tas ir? / gabals atrasta vai pazaudēta / sevis paša?" (34. lpp.).
Neparasti ir dzejoļos izmantotie pretstati, sava veida stilu sadursmes, kam kopumā ir poētiska pārsteiguma raksturs – piemēram, romantisku tēlainību pāršķeļ ikdienišķas detaļas no pilsētnieka realitātes: "– vakara zvans iepeld pilsētā piebriedinot liepas / – riteņsomas riteņi sitas pret manu topošo dzejoli / – grūsnums atklājas kastaņas svecē / grūsnums zaļā sēklā / – no kreisā riteņsomas riteņa manā priekšā /izlec dzejolis un ieķeras novalkātā beretē" (10. lpp.).
Īpaši jāizceļ plastiskā un rosinošā dabas tēlainība, kas ierakstīta šajā krājumā un piedāvā liriski romantisku pasaules izjūtu: "zelta bites jau otro bezgalīgo vasaru san/ sinapšu deltā plaukst pēc zara zars" (15. lpp.), "traucoties radīšanas zilajās dzelmēs/ saucoša izplājas / zvaigžņota nakts" (24. lpp.), "vasaras vakaros līkst liepas / līksma gurduma pilnas", "pirksti pasaules ziedputekšņu pilni" (32. lpp.). Skaniskas sasauces veido rindu iekšējo ritmu, taču ne vienmēr tas tiek noturēts visā dzejolī, taču noprotams, ka tieši tāda bijusi autoru iecere.
Dzejoļos fiksēts ne fragmentēts, bet plūstošs laiks un indivīda tiecība uz harmoniju, vēlmi līdzsvarot savu esību laiktelpā: "– kad vakara laternu gaismā / ķekari no lietus smagi / – goddevīgi noliec piebriedušās galvas / – pietiks mocīt ciparnīcas / rokām trauslām rādītājus turot/ – varbūt tomēr apturēt laiku / vien viena sekundes desmitdaļu / tik mazumiņu vien/ lai iespētu salīgt mieru / ar pagājību ar tagadību / lai palūgtu piedošanu / priekšdienām jau laikus (39. lpp.).
"Vakara sarunas" ir viegli uztverams un vienlaikus dziļi izjūtams darbs, kurš lasītājam piedāvā reflektīvus tvērumus un arī pašu vedina uz iekšēju refleksiju, pārdomām, apceri, iegrimstot savās slēptākajās dzīlēs: "– tu skaties putekļos /acīmredzot skaties pats sevī" (59. lpp). Vai visas atbildes ir mūsos? Ne vienmēr, bet ir vērts tās meklēt.
Šī ir emocionāli un liriski ietilpīga, bet fiziskajā apjomā kompakta grāmata ar māksliniecisku vizuālo vērtību, ko radījusi māksliniece, literāte Rūta Mežavilka. Krājums ietērpts saulrieta krāsu tonālās pārmijās un uz vāka atainots cilvēka tēls, kurš balansē uz nospriegotas līnijas kaut kur starp augstiem pilsētas namiem – tas liek interpretēt šo darbu kā tiecību uz atdzimšanu un līdzsvara meklējumiem. Filozofiskā estētikā veidotās ilustrācijas ļoti veiksmīgi sabalsojas ar dzejoļiem, radot ļoti būtisku katras grāmatas lielumu, teksta un vizualitātes sinerģiju, kopnoskaņu.
Grāmatas vērtība: tā nepiedāvā gatavas atbildes uz jautājumiem, spēj lasītāju aizraut un, risinot attieksmes starp materialitāti, ķermenisko un garīgo, starp tēlaini blīvām rindām atstāj vietu poētiskam brīnumam. Tieši metafiziskais elements ir tas, kas vajadzīgs mūsdienu indivīdam, kurš neskaitāmu iespēju laikmetā nespēj gūt piepildījumu, šis krājums trāpīgi atgādina netveramības nozīmi: " – gaisma nemāk ienākt telpā / gaisma vienkārši ir" (32. lpp.).
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