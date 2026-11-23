Centrālās un Austrumeiropas (CAE) reģiona "Top500" lielāko uzņēmumu reitingā šogad iekļuvuši 38 uzņēmumi no Baltijas valstīm — pieci no Latvijas, 10 no Igaunijas un 23 uzņēmumi no Lietuvas, liecina ikgadējais globālās risku pārvaldības kompānijas "Coface" pētījums par ekonomisko un biznesa vides situāciju CAE reģionā. Latvija arī šogad ieņem pēdējo vietu gan Baltijas, gan CAE mērogā pēc reitingā pārstāvēto uzņēmumu skaita. "Coface" ekonomistu vērtējumā nelielais iekšzemes tirgus tikai daļēji izskaidro Latvijas atpalicību no kaimiņvalstīm. Būtiska ir arī ekonomikas struktūra — tādās Latvijai nozīmīgās nozarēs kā kokrūpniecība, transports un loģistika darbojas daudzi mazāki uzņēmumi, kuru apgrozījums nesasniedz iekļūšanai reitingā nepieciešamo līmeni.
No Latvijas uzņēmumiem CAE uzņēmumu Top500 visaugstāko pozīciju — 209. reitinga vietu ieņem AS "Latvenergo". Uzņēmums gada laikā reitingā noslīdējis par 34 pozīcijām, un tā apgrozījums pērn samazinājies par 8,07%, bet peļņa — par 27%. Reitingā iekļauti arī SIA "Rimi Latvia" (276. reitinga pozīcija), SIA "Maxima Latvija" (295.), AS "ELKO Grupa" (304.) un AS "Air Baltic Corporation" (479.).
Šo piecu Latvijas uzņēmumu kopējais apgrozījums 2025. gadā pieauga par 1,2%, sasniedzot 5,8 miljardus eiro. Četri no tiem strādāja ar peļņu, kopā nopelnot 301,6 miljonus eiro. Vienīgais uzņēmums Latvijas pieciniekā, kas pērn cieta zaudējumus, bija "Air Baltic Corporation" — tā zaudējumi sasniedza aptuveni 44 miljonus eiro.
Peļņas dinamika atklāj atšķirīgas uzņēmumu attīstības tendences
"Coface" ekspertu vērtējumā uzņēmumiem reģionā kļūst arvien grūtāk apgrozījuma kāpumu pārvērst peļņas pieaugumā. Augošās darbaspēka izmaksas un dārgais finansējums palielina izdevumus, savukārt ierobežotais pieprasījums un spēcīgā starptautiskā konkurence sašaurina iespējas celt pārdošanas cenas. Uzņēmumiem aktīvāk konkurējot par klientiem un pasūtījumiem, pieaug spiediens uz peļņas maržu. Tādēļ arī lielāks pārdošanas apjoms ne vienmēr nodrošina labāku finanšu rezultātu.
Šī tendence redzama arī Latvijas uzņēmumu rezultātos. "Maxima Latvija" apgrozījums pērn pieauga par 3,13%, taču peļņa samazinājās par 1,22%. Savukārt "ELKO Grupa" apgrozījums palielinājās par 5,50%, bet peļņa saruka par 3,01%. Arī "Rimi Latvia", kas vienīgais no četriem pelnošajiem uzņēmumiem peļņu palielināja, peļņas pieaugums par 4,93% atpalika no apgrozījuma kāpuma par 6,99%. Visiem četriem pelnošajiem Latvijas uzņēmumiem, tostarp "Latvenergo", samazinājās neto peļņas marža — peļņas daļa apgrozījumā.
Pieci CAE Top500 reitingā iekļuvušie Latvijas uzņēmumi pērn nodarbināja kopumā 15,5 tūkstošus darbinieku, kas ir apmēram 1,7% no visa darbaspēka Latvijā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, reitingā pārstāvēto Latvijas uzņēmumu skaits palicis nemainīgs, Igaunijas — pieaudzis no deviņiem uz 10, bet Lietuvas — sarucis no 25 uz 23 uzņēmumiem.
Latvijas uzņēmumu pārstāvniecību reitingā ietekmē arī nozaru struktūra
Viens no iemesliem, kāpēc reitingā iekļuvuši tikai pieci Latvijas uzņēmumi, "Coface" ekonomistu ieskatā ir nelielais iekšzemes tirgus, kurā uzņēmumiem ir grūtāk sasniegt lielu mērogu. Tomēr, salīdzinot Latviju ar līdzīga lieluma ekonomikām, piemēram, Igauniju, Latvijas uzņēmumu pārstāvniecība reitingā varētu būt lielāka, vērtē "Coface" ekonomisko pētījumu vadītājs Centrāleiropā un Austrumeiropā Mateušs Dadejs.
"Latvijas ekonomikā nozīmīga loma ir kokrūpniecībai, transportam un loģistikai. Šajās nozarēs tirgus parasti ir sadrumstalotāks, un tas vērojams arī citās valstīs, piemēram, Polijā. Manuprāt, savu lomu spēlē arī nodokļu sistēma. Nelielu mērogu saglabāt zināmā mērā stimulē arī mikrouzņēmumu nodokļa režīms," norāda M. Dadejs.
Latvijas pieciniekā trīs uzņēmumi darbojas tirdzniecībā — divi pārtikas mazumtirdzniecībā un viens IT produktu un sadzīves elektronikas izplatīšanā —, bet pārējie pārstāv enerģētiku un aviāciju. Abi pārtikas mazumtirgotāji kopā veido aptuveni 40% no Latvijas piecinieka apgrozījuma. Savukārt apstrādes rūpniecības uzņēmumu Latvijas pārstāvju vidū nav. Līdz ar to plašāka pārstāvniecība reitingā būtu saistīta arī ar lielu uzņēmumu veidošanos citās nozarēs, tostarp tajās, kur Latvijas ekonomiskā aktivitāte pašlaik sadalīta starp daudziem mazākiem uzņēmumiem.
Vienlaikus aug arī reitinga ieejas slieksnis. Šogad 500. vietā ierindotā uzņēmuma gada apgrozījums sasniedza 742 miljonus eiro, salīdzinot ar 708 miljoniem eiro iepriekšējā reitingā. Tādēļ, lai sarakstā iekļūtu jauni Latvijas uzņēmumi, tiem jāspēj ne tikai palielināt apgrozījumu, bet arī pārvarēt arvien augstāku atlases slieksni.
Latvijas ekonomikas izaugsme aptver arvien vairāk nozaru
Latvijas un Igaunijas ekonomika šogad atgūstas, pakāpeniski tuvojoties izaugsmes tempam, kāds Lietuvā vērojams jau ilgāku laiku. Latvijā atlabšana pašlaik ir straujāka un aptver vairāk nozaru nekā Igaunijā. Šā gada otrajā ceturksnī Latvijas IKP pieaugums sasniedza 3%, bet Igaunijā tas bija 1,8%. Izaugsmi Latvijā veicināja iekšzemes pieprasījums un neto eksports. Arī uzņēmumu kreditēšanas kāpums, kas mērāms divciparu skaitlī, pēc M. Dadeja vērtējuma liecina par uzņēmēju pieaugošu gatavību investēt.
"Coface" valsts riska novērtējums Latvijai un Lietuvai ir A4, bet Igaunijai tas ir par vienu pakāpi augstāks — A3. M. Dadejs šo atšķirību skaidro ar Igaunijas augstāko IKP uz vienu iedzīvotāju, specializāciju digitālajos un tehnoloģiju pakalpojumos, kā arī zemāko valsts parāda attiecību pret IKP Baltijā. Savukārt 2027. gadā "Coface" prognozē IKP pieaugumu par 2,4% gan Latvijā, gan Igaunijā, bet straujākā izaugsme Baltijā gaidāma Lietuvā — 2,9%.
Latvijas uzņēmumiem 2027. gadā būtiski izaicinājumi joprojām būs enerģijas cenu svārstības un kvalificēta darbaspēka trūkums. Energoietilpīgiem ražotājiem arvien svarīgāki kļūs ieguldījumi energoefektivitātē un atjaunīgās enerģijas ražošanā, kā arī ilgtermiņa elektroenerģijas piegādes līgumi. Tikmēr speciālistu trūkums un demogrāfiskās tendences uzturēs spiedienu uz algām. Uzņēmumiem ar zemu produktivitāti būs grūtāk segt augošās darbaspēka izmaksas, īpaši tādās darbietilpīgās nozarēs kā būvniecība, mazumtirdzniecība, viesmīlība un transports.
Polija līderpozīcijās jau vairākus gadus
Polija joprojām ir Centrālās un Austrumeiropas reģiona dzinējspēks ar 172 uzņēmumiem Top500 sarakstā, kuros nodarbināti vairāk nekā 1,2 miljoni cilvēku. Šie uzņēmumi kopumā pērn apgrozīja teju 487 miljardus eiro un nopelnīja 9,24 miljardus eiro. Otrajā vietā reitingā pēc pārstāvēto uzņēmumu skaita ierindojas Čehija ar 73 uzņēmumiem, trešajā — Ungārija (62), ceturtajā — Rumānija (59), piektajā — Bulgārija (26).
Vērtējot atsevišķu uzņēmumu sniegumu, Top500 reitinga pirmo vietu, neraugoties uz būtisku apgrozījuma kritumu, arī šogad ieņem Polijas naftas pārstrādes un degvielas mazumtirdzniecības uzņēmums "Orlen". Tālāk seko autoražotājs "Škoda Auto" (Čehija), mazumtirgotājs "Jeronimo Martins Polska" (Polija), enerģētikas uzņēmums "MOL" (Ungārija) un spēļu un loteriju organizators "Totalizator Sportowy" (Polija).
Reģiona ekonomika turpina augt, bet uzņēmumu peļņa atpaliek
"Coface" ekonomistu vērtējumā Centrālās un Austrumeiropas (CAE) ekonomikas atlabšana 2025. gadā turpinājās, un vidējais IKP pieaugums reģionā sasniedza 2,4%. Reālo algu kāpums veicināja mājsaimniecību patēriņu, savukārt ES finansētie infrastruktūras un enerģētikas projekti sekmēja investīcijas. Sarežģītāki apstākļi bija eksportētājiem, kurus ietekmēja vājais pieprasījums Vācijā un spriedze pasaules tirdzniecībā.
Reģiona 500 lielāko uzņēmumu kopējais apgrozījums pieauga par 2,9% līdz 1,12 triljoniem eiro, taču neto peļņa gandrīz nemainījās un sasniedza 34,9 miljardus eiro. Neto peļņas marža samazinājās no 3,2% uz 3,1%. Algas kopumā pērn auga straujāk par produktivitāti, finansējums joprojām bija dārgs, un vairāki lieli rūpniecības uzņēmumi cieta ievērojamus zaudējumus. Gada laikā ar zaudējumiem strādājošo uzņēmumu skaits reitingā pieauga no 65 uz 74.
Nozaru rezultāti atklāj atšķirīgus izaugsmes modeļus
Ar 94 uzņēmumiem visplašāk reitingā šogad pārstāvēta autobūves un transporta nozare. Tās apgrozījums pieauga par 8,4% līdz 207,6 miljardiem eiro, taču neto peļņa samazinājās par 2,5%. Pieprasījums Eiropā saglabājās vājš un pastiprinājās arī Ķīnas ražotāju konkurence.
Savukārt tirdzniecībā apgrozījums pieauga par 4,8%, bet peļņa — par 7,4%, nozarei gūstot labumu no lielākiem mājsaimniecību tēriņiem. Elektronikas un informācijas tehnoloģiju nozarē vērojama pretēja situācija nekā autobūvē un transportā: apgrozījums samazinājās par 1,8%, bet peļņa pieauga par 17,5%. Šie rezultāti uzsver, ka uzņēmumu konkurētspēju nevar vērtēt tikai pēc pārdošanas apjoma kāpuma — būtiska ir arī spēja saglabāt vai uzlabot peļņas rādītājus.
ES finansētie projekti veicināja būvniecības nozares apgrozījuma pieaugumu par 28,9%. Straujš kāpums bija vērojams arī aizsardzības rūpniecībā, kur četru lielāko reitingā iekļauto ražotāju kopējais apgrozījums pieauga par 49%. Latvijas uzņēmumiem šo nozaru attīstība paver iespējas iesaistīties lielāku projektu un ražotāju piegāžu ķēdēs, savukārt spēja izmantot šīs iespējas būs atkarīga no ražošanas jaudām, kompetencēm un gatavības investēt.
Top500 uzņēmumi 2025. gadā nodarbināja 2,53 miljonus cilvēku jeb par 1,3% vairāk nekā iepriekšējā reitingā. Pieaugumu noteica izmaiņas reitinga sastāvā. Uzņēmumos, kas sarakstā bija abos gados, nodarbinātība kopumā saglabājās stabila.
Ko ekonomikai sola nākotne?
"Coface" ekonomisti prognozē, ka CAE reģiona ekonomika 2026. gadā augs par 2,3%, bet 2027. gadā izaugsme paātrināsies līdz 2,6%. To galvenokārt veicinās patēriņš, investīcijas un lielāki aizsardzības izdevumi. Vācijas valsts izdevumu kāpums varētu pakāpeniski atbalstīt reģiona eksportētājus, taču spriedze starptautiskajā tirdzniecībā un pieaugošā Ķīnas ražotāju konkurence joprojām rada būtiskus riskus.
"Galvenais izaicinājums šobrīd ir panākt, lai izaugsme nestu peļņu arī ilgtermiņā. Pieaugot darbaspēka izmaksām un pastiprinoties konkurencei, uzņēmumiem būs jāuzlabo produktivitāte, jārada lielāka pievienotā vērtība un jāvirzās augšup vērtības ķēdē," norāda "Coface" ekonomisko pētījumu vadītājs Centrāleiropā un Austrumeiropā Mateušs Dadejs.
Šogad globālās risku pārvaldības kompānijas "Coface" CAE reģiona uzņēmumu Top500 reitingu publisko jau 18. gadu pēc kārtas. Uzņēmumu atlasi un vietu reitingā nosaka apgrozījums. Šā gada izdevumā vērtēti 2025. finanšu gada dati, savukārt informācija par neto peļņu, darbinieku skaitu un pārstāvētajām nozarēm sniedz papildu ieskatu uzņēmumu darbības rezultātos un reģiona biznesa vides tendencēs.
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Centrālās un Austrumeiropas (CAE) reģiona "Top500" lielāko uzņēmumu reitingā šogad iekļuvuši 38 uzņēmumi no Baltijas valstīm — pieci no Latvijas, 10 no Igaunijas un 23 uzņēmumi no Lietuvas, liecina ikgadējais globālās risku pārvaldības kompānijas "Coface" pētījums par ekonomisko un biznesa vides situāciju CAE reģionā. Latvija arī šogad ieņem pēdējo vietu gan Baltijas, gan CAE mērogā pēc reitingā pārstāvēto uzņēmumu skaita. "Coface" ekonomistu vērtējumā nelielais iekšzemes tirgus tikai daļēji izskaidro Latvijas atpalicību no kaimiņvalstīm. Būtiska ir arī ekonomikas struktūra — tādās Latvijai nozīmīgās nozarēs kā kokrūpniecība, transports un loģistika darbojas daudzi mazāki uzņēmumi, kuru apgrozījums nesasniedz iekļūšanai reitingā nepieciešamo līmeni.
No Latvijas uzņēmumiem CAE uzņēmumu Top500 visaugstāko pozīciju — 209. reitinga vietu ieņem AS "Latvenergo". Uzņēmums gada laikā reitingā noslīdējis par 34 pozīcijām, un tā apgrozījums pērn samazinājies par 8,07%, bet peļņa — par 27%. Reitingā iekļauti arī SIA "Rimi Latvia" (276. reitinga pozīcija), SIA "Maxima Latvija" (295.), AS "ELKO Grupa" (304.) un AS "Air Baltic Corporation" (479.).
Šo piecu Latvijas uzņēmumu kopējais apgrozījums 2025. gadā pieauga par 1,2%, sasniedzot 5,8 miljardus eiro. Četri no tiem strādāja ar peļņu, kopā nopelnot 301,6 miljonus eiro. Vienīgais uzņēmums Latvijas pieciniekā, kas pērn cieta zaudējumus, bija "Air Baltic Corporation" — tā zaudējumi sasniedza aptuveni 44 miljonus eiro.
Peļņas dinamika atklāj atšķirīgas uzņēmumu attīstības tendences
"Coface" ekspertu vērtējumā uzņēmumiem reģionā kļūst arvien grūtāk apgrozījuma kāpumu pārvērst peļņas pieaugumā. Augošās darbaspēka izmaksas un dārgais finansējums palielina izdevumus, savukārt ierobežotais pieprasījums un spēcīgā starptautiskā konkurence sašaurina iespējas celt pārdošanas cenas. Uzņēmumiem aktīvāk konkurējot par klientiem un pasūtījumiem, pieaug spiediens uz peļņas maržu. Tādēļ arī lielāks pārdošanas apjoms ne vienmēr nodrošina labāku finanšu rezultātu.
Šī tendence redzama arī Latvijas uzņēmumu rezultātos. "Maxima Latvija" apgrozījums pērn pieauga par 3,13%, taču peļņa samazinājās par 1,22%. Savukārt "ELKO Grupa" apgrozījums palielinājās par 5,50%, bet peļņa saruka par 3,01%. Arī "Rimi Latvia", kas vienīgais no četriem pelnošajiem uzņēmumiem peļņu palielināja, peļņas pieaugums par 4,93% atpalika no apgrozījuma kāpuma par 6,99%. Visiem četriem pelnošajiem Latvijas uzņēmumiem, tostarp "Latvenergo", samazinājās neto peļņas marža — peļņas daļa apgrozījumā.
Pieci CAE Top500 reitingā iekļuvušie Latvijas uzņēmumi pērn nodarbināja kopumā 15,5 tūkstošus darbinieku, kas ir apmēram 1,7% no visa darbaspēka Latvijā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, reitingā pārstāvēto Latvijas uzņēmumu skaits palicis nemainīgs, Igaunijas — pieaudzis no deviņiem uz 10, bet Lietuvas — sarucis no 25 uz 23 uzņēmumiem.
Latvijas uzņēmumu pārstāvniecību reitingā ietekmē arī nozaru struktūra
Viens no iemesliem, kāpēc reitingā iekļuvuši tikai pieci Latvijas uzņēmumi, "Coface" ekonomistu ieskatā ir nelielais iekšzemes tirgus, kurā uzņēmumiem ir grūtāk sasniegt lielu mērogu. Tomēr, salīdzinot Latviju ar līdzīga lieluma ekonomikām, piemēram, Igauniju, Latvijas uzņēmumu pārstāvniecība reitingā varētu būt lielāka, vērtē "Coface" ekonomisko pētījumu vadītājs Centrāleiropā un Austrumeiropā Mateušs Dadejs.
"Latvijas ekonomikā nozīmīga loma ir kokrūpniecībai, transportam un loģistikai. Šajās nozarēs tirgus parasti ir sadrumstalotāks, un tas vērojams arī citās valstīs, piemēram, Polijā. Manuprāt, savu lomu spēlē arī nodokļu sistēma. Nelielu mērogu saglabāt zināmā mērā stimulē arī mikrouzņēmumu nodokļa režīms," norāda M. Dadejs.
Latvijas pieciniekā trīs uzņēmumi darbojas tirdzniecībā — divi pārtikas mazumtirdzniecībā un viens IT produktu un sadzīves elektronikas izplatīšanā —, bet pārējie pārstāv enerģētiku un aviāciju. Abi pārtikas mazumtirgotāji kopā veido aptuveni 40% no Latvijas piecinieka apgrozījuma. Savukārt apstrādes rūpniecības uzņēmumu Latvijas pārstāvju vidū nav. Līdz ar to plašāka pārstāvniecība reitingā būtu saistīta arī ar lielu uzņēmumu veidošanos citās nozarēs, tostarp tajās, kur Latvijas ekonomiskā aktivitāte pašlaik sadalīta starp daudziem mazākiem uzņēmumiem.
Vienlaikus aug arī reitinga ieejas slieksnis. Šogad 500. vietā ierindotā uzņēmuma gada apgrozījums sasniedza 742 miljonus eiro, salīdzinot ar 708 miljoniem eiro iepriekšējā reitingā. Tādēļ, lai sarakstā iekļūtu jauni Latvijas uzņēmumi, tiem jāspēj ne tikai palielināt apgrozījumu, bet arī pārvarēt arvien augstāku atlases slieksni.
Latvijas ekonomikas izaugsme aptver arvien vairāk nozaru
Latvijas un Igaunijas ekonomika šogad atgūstas, pakāpeniski tuvojoties izaugsmes tempam, kāds Lietuvā vērojams jau ilgāku laiku. Latvijā atlabšana pašlaik ir straujāka un aptver vairāk nozaru nekā Igaunijā. Šā gada otrajā ceturksnī Latvijas IKP pieaugums sasniedza 3%, bet Igaunijā tas bija 1,8%. Izaugsmi Latvijā veicināja iekšzemes pieprasījums un neto eksports. Arī uzņēmumu kreditēšanas kāpums, kas mērāms divciparu skaitlī, pēc M. Dadeja vērtējuma liecina par uzņēmēju pieaugošu gatavību investēt.
"Coface" valsts riska novērtējums Latvijai un Lietuvai ir A4, bet Igaunijai tas ir par vienu pakāpi augstāks — A3. M. Dadejs šo atšķirību skaidro ar Igaunijas augstāko IKP uz vienu iedzīvotāju, specializāciju digitālajos un tehnoloģiju pakalpojumos, kā arī zemāko valsts parāda attiecību pret IKP Baltijā. Savukārt 2027. gadā "Coface" prognozē IKP pieaugumu par 2,4% gan Latvijā, gan Igaunijā, bet straujākā izaugsme Baltijā gaidāma Lietuvā — 2,9%.
Latvijas uzņēmumiem 2027. gadā būtiski izaicinājumi joprojām būs enerģijas cenu svārstības un kvalificēta darbaspēka trūkums. Energoietilpīgiem ražotājiem arvien svarīgāki kļūs ieguldījumi energoefektivitātē un atjaunīgās enerģijas ražošanā, kā arī ilgtermiņa elektroenerģijas piegādes līgumi. Tikmēr speciālistu trūkums un demogrāfiskās tendences uzturēs spiedienu uz algām. Uzņēmumiem ar zemu produktivitāti būs grūtāk segt augošās darbaspēka izmaksas, īpaši tādās darbietilpīgās nozarēs kā būvniecība, mazumtirdzniecība, viesmīlība un transports.
Polija līderpozīcijās jau vairākus gadus
Polija joprojām ir Centrālās un Austrumeiropas reģiona dzinējspēks ar 172 uzņēmumiem Top500 sarakstā, kuros nodarbināti vairāk nekā 1,2 miljoni cilvēku. Šie uzņēmumi kopumā pērn apgrozīja teju 487 miljardus eiro un nopelnīja 9,24 miljardus eiro. Otrajā vietā reitingā pēc pārstāvēto uzņēmumu skaita ierindojas Čehija ar 73 uzņēmumiem, trešajā — Ungārija (62), ceturtajā — Rumānija (59), piektajā — Bulgārija (26).
Vērtējot atsevišķu uzņēmumu sniegumu, Top500 reitinga pirmo vietu, neraugoties uz būtisku apgrozījuma kritumu, arī šogad ieņem Polijas naftas pārstrādes un degvielas mazumtirdzniecības uzņēmums "Orlen". Tālāk seko autoražotājs "Škoda Auto" (Čehija), mazumtirgotājs "Jeronimo Martins Polska" (Polija), enerģētikas uzņēmums "MOL" (Ungārija) un spēļu un loteriju organizators "Totalizator Sportowy" (Polija).
Reģiona ekonomika turpina augt, bet uzņēmumu peļņa atpaliek
"Coface" ekonomistu vērtējumā Centrālās un Austrumeiropas (CAE) ekonomikas atlabšana 2025. gadā turpinājās, un vidējais IKP pieaugums reģionā sasniedza 2,4%. Reālo algu kāpums veicināja mājsaimniecību patēriņu, savukārt ES finansētie infrastruktūras un enerģētikas projekti sekmēja investīcijas. Sarežģītāki apstākļi bija eksportētājiem, kurus ietekmēja vājais pieprasījums Vācijā un spriedze pasaules tirdzniecībā.
Reģiona 500 lielāko uzņēmumu kopējais apgrozījums pieauga par 2,9% līdz 1,12 triljoniem eiro, taču neto peļņa gandrīz nemainījās un sasniedza 34,9 miljardus eiro. Neto peļņas marža samazinājās no 3,2% uz 3,1%. Algas kopumā pērn auga straujāk par produktivitāti, finansējums joprojām bija dārgs, un vairāki lieli rūpniecības uzņēmumi cieta ievērojamus zaudējumus. Gada laikā ar zaudējumiem strādājošo uzņēmumu skaits reitingā pieauga no 65 uz 74.
Nozaru rezultāti atklāj atšķirīgus izaugsmes modeļus
Ar 94 uzņēmumiem visplašāk reitingā šogad pārstāvēta autobūves un transporta nozare. Tās apgrozījums pieauga par 8,4% līdz 207,6 miljardiem eiro, taču neto peļņa samazinājās par 2,5%. Pieprasījums Eiropā saglabājās vājš un pastiprinājās arī Ķīnas ražotāju konkurence.
Savukārt tirdzniecībā apgrozījums pieauga par 4,8%, bet peļņa — par 7,4%, nozarei gūstot labumu no lielākiem mājsaimniecību tēriņiem. Elektronikas un informācijas tehnoloģiju nozarē vērojama pretēja situācija nekā autobūvē un transportā: apgrozījums samazinājās par 1,8%, bet peļņa pieauga par 17,5%. Šie rezultāti uzsver, ka uzņēmumu konkurētspēju nevar vērtēt tikai pēc pārdošanas apjoma kāpuma — būtiska ir arī spēja saglabāt vai uzlabot peļņas rādītājus.
ES finansētie projekti veicināja būvniecības nozares apgrozījuma pieaugumu par 28,9%. Straujš kāpums bija vērojams arī aizsardzības rūpniecībā, kur četru lielāko reitingā iekļauto ražotāju kopējais apgrozījums pieauga par 49%. Latvijas uzņēmumiem šo nozaru attīstība paver iespējas iesaistīties lielāku projektu un ražotāju piegāžu ķēdēs, savukārt spēja izmantot šīs iespējas būs atkarīga no ražošanas jaudām, kompetencēm un gatavības investēt.
Top500 uzņēmumi 2025. gadā nodarbināja 2,53 miljonus cilvēku jeb par 1,3% vairāk nekā iepriekšējā reitingā. Pieaugumu noteica izmaiņas reitinga sastāvā. Uzņēmumos, kas sarakstā bija abos gados, nodarbinātība kopumā saglabājās stabila.
Ko ekonomikai sola nākotne?
"Coface" ekonomisti prognozē, ka CAE reģiona ekonomika 2026. gadā augs par 2,3%, bet 2027. gadā izaugsme paātrināsies līdz 2,6%. To galvenokārt veicinās patēriņš, investīcijas un lielāki aizsardzības izdevumi. Vācijas valsts izdevumu kāpums varētu pakāpeniski atbalstīt reģiona eksportētājus, taču spriedze starptautiskajā tirdzniecībā un pieaugošā Ķīnas ražotāju konkurence joprojām rada būtiskus riskus.
"Galvenais izaicinājums šobrīd ir panākt, lai izaugsme nestu peļņu arī ilgtermiņā. Pieaugot darbaspēka izmaksām un pastiprinoties konkurencei, uzņēmumiem būs jāuzlabo produktivitāte, jārada lielāka pievienotā vērtība un jāvirzās augšup vērtības ķēdē," norāda "Coface" ekonomisko pētījumu vadītājs Centrāleiropā un Austrumeiropā Mateušs Dadejs.
Šogad globālās risku pārvaldības kompānijas "Coface" CAE reģiona uzņēmumu Top500 reitingu publisko jau 18. gadu pēc kārtas. Uzņēmumu atlasi un vietu reitingā nosaka apgrozījums. Šā gada izdevumā vērtēti 2025. finanšu gada dati, savukārt informācija par neto peļņu, darbinieku skaitu un pārstāvētajām nozarēm sniedz papildu ieskatu uzņēmumu darbības rezultātos un reģiona biznesa vides tendencēs.
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