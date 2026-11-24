Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā septiņas stundas ilgā operācijā jaunai pacientei endoskopiski caur degunu izņemts aptuveni septiņus centimetrus liels ļaundabīgs audzējs, kas bija izplatījies līdz galvaskausa pamatnei un iesniedzies galvaskausa dobumā, informē slimnīcā.
Pacientei izņemta hondrosarkoma jeb ļaundabīgs skrimšļaudu audzējs, kas bija nospiedis kreisās acs redzes nervu. Mēnesi pēc operācijas veiktajā magnētiskās rezonanses izmeklējumā audzēja atlieku audi netika konstatēti. Paciente saņēmusi arī pēcoperācijas staru terapiju, kas patlaban ir pabeigta.
Pie otorinolaringologa paciente vērsās ar deguna aizlikumu, kas bija turpinājies aptuveni gadu. Pēdējo sešu mēnešu laikā viņai pakāpeniski pasliktinājās redze vienā acī, parādījās ožas traucējumi un nelielas acs formas izmaiņas. Izmeklējumos diagnosticēta ceturtās stadijas hondrosarkoma. Slimnīcā skaidro, ka stadiju noteica audzēja lokālā izplatība.
Audzēja izmēri sasniedza septiņus reiz 4,3 reiz 6,4 centimetrus. Tas aizņēma plašu deguna dobuma un aizdegunes daļu, no cietajām aukslējām sniedzās līdz galvaskausa pamatnei un aptuveni centimetru izvirzījās priekšējās galvaskausa bedres centrālajā daļā.
Slimnīcā norāda, ka šādu audzēju ārstēšanā ķirurģiska izņemšana ir pirmās izvēles metode. Operācija veikta endoskopiski caur deguna ejām, izmantojot endoskopu, kas ļauj izgaismot un detalizēti pārskatīt dziļi novietoto operācijas lauku. Arī ķirurģiskie instrumenti ievadīti caur deguna ejām, neveicot ārējus griezienus sejā.
Operācijas laikā audzējs pakāpeniski atdalīts no apkārtējām anatomiskajām struktūrām un izņemts pa daļām. Ķirurgiem bija jāstrādā tiešā galvaskausa pamatnes, cieto smadzeņu apvalku, acu iekšējo sienu, redzes nervu, iekšējo miega artēriju un smadzeņu venozo sinusu tuvumā. Šajā apvidū atrodas arī nervi, kas nodrošina acu kustības un sejas jušanu.
Pakāpeniska audzēja izņemšana ļāvusi sasniegt tā dziļākās un augstāk novietotās daļas, saglabājot operācijas lauka pārredzamību un kontrolējot audzēja robežas. Tas bija būtiski, lai saudzētu struktūras, kuru bojājums varētu radīt smagas komplikācijas, skaidro slimnīcā.
Pēc audzēja izņemšanas veikta galvaskausa pamatnes rekonstrukcija vairākos slāņos. Tai izmantota pacientes pašas fascija jeb izturīgs saistaudu slānis un taukaudi, kas iegūti no kreisā augšstilba. Audu transplantāti kombinēti ar asiņošanu apturošiem materiāliem, fibrīna līmi un noslēdzošu pārklājumu.
Rekonstrukcijas mērķis bija nostiprināt operēto galvaskausa pamatnes rajonu, nodrošināt aizsargājošu audu pārklājumu un novērst smadzeņu šķidruma noplūdi deguna dobumā.
Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā septiņas stundas ilgā operācijā jaunai pacientei endoskopiski caur degunu izņemts aptuveni septiņus centimetrus liels ļaundabīgs audzējs, kas bija izplatījies līdz galvaskausa pamatnei un iesniedzies galvaskausa dobumā, informē slimnīcā.
Pacientei izņemta hondrosarkoma jeb ļaundabīgs skrimšļaudu audzējs, kas bija nospiedis kreisās acs redzes nervu. Mēnesi pēc operācijas veiktajā magnētiskās rezonanses izmeklējumā audzēja atlieku audi netika konstatēti. Paciente saņēmusi arī pēcoperācijas staru terapiju, kas patlaban ir pabeigta.
Pie otorinolaringologa paciente vērsās ar deguna aizlikumu, kas bija turpinājies aptuveni gadu. Pēdējo sešu mēnešu laikā viņai pakāpeniski pasliktinājās redze vienā acī, parādījās ožas traucējumi un nelielas acs formas izmaiņas. Izmeklējumos diagnosticēta ceturtās stadijas hondrosarkoma. Slimnīcā skaidro, ka stadiju noteica audzēja lokālā izplatība.
Audzēja izmēri sasniedza septiņus reiz 4,3 reiz 6,4 centimetrus. Tas aizņēma plašu deguna dobuma un aizdegunes daļu, no cietajām aukslējām sniedzās līdz galvaskausa pamatnei un aptuveni centimetru izvirzījās priekšējās galvaskausa bedres centrālajā daļā.
Slimnīcā norāda, ka šādu audzēju ārstēšanā ķirurģiska izņemšana ir pirmās izvēles metode. Operācija veikta endoskopiski caur deguna ejām, izmantojot endoskopu, kas ļauj izgaismot un detalizēti pārskatīt dziļi novietoto operācijas lauku. Arī ķirurģiskie instrumenti ievadīti caur deguna ejām, neveicot ārējus griezienus sejā.
Operācijas laikā audzējs pakāpeniski atdalīts no apkārtējām anatomiskajām struktūrām un izņemts pa daļām. Ķirurgiem bija jāstrādā tiešā galvaskausa pamatnes, cieto smadzeņu apvalku, acu iekšējo sienu, redzes nervu, iekšējo miega artēriju un smadzeņu venozo sinusu tuvumā. Šajā apvidū atrodas arī nervi, kas nodrošina acu kustības un sejas jušanu.
Pakāpeniska audzēja izņemšana ļāvusi sasniegt tā dziļākās un augstāk novietotās daļas, saglabājot operācijas lauka pārredzamību un kontrolējot audzēja robežas. Tas bija būtiski, lai saudzētu struktūras, kuru bojājums varētu radīt smagas komplikācijas, skaidro slimnīcā.
Pēc audzēja izņemšanas veikta galvaskausa pamatnes rekonstrukcija vairākos slāņos. Tai izmantota pacientes pašas fascija jeb izturīgs saistaudu slānis un taukaudi, kas iegūti no kreisā augšstilba. Audu transplantāti kombinēti ar asiņošanu apturošiem materiāliem, fibrīna līmi un noslēdzošu pārklājumu.
Rekonstrukcijas mērķis bija nostiprināt operēto galvaskausa pamatnes rajonu, nodrošināt aizsargājošu audu pārklājumu un novērst smadzeņu šķidruma noplūdi deguna dobumā.