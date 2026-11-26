Sezonas pēdējā ceļojumā jau šo sestdien, 28. novembrī, 360TV un izklaides platformas "Tet+" šovs "Četri uz koferiem" vedīs skatītājus uz eksotisko Omānu. Šoreiz koferus sakravājuši radio balss Linda Samsonova, mūziķis Chris Noah, pasākumu vadītājs Arvis Zēmanis un māksliniece Iveta Simsone.
Pirmo ceļojuma posmu vadīs Linda Samsonova, un viņas pacietība tiks pārbaudīta jau pirmajā rītā – ceļabiedri būs aizgulējušies un izjaukuši dienas plānus. Omānas iepazīšanas turpinājumā – tikšanās ar kādu latvieti, kurš apprecējis omānieti, izbrauciens pa Arābu jūru un Maskatas krāšņā tirgus apmeklējums. Vēlāk Linda ceļabiedrus aizvedīs uz gleznainu kalnu oāzi, kur gaidīs pārgājiens pa ūdens ieskautām klinšu takām.
Stafeti pārņems Chris Noah, kurš būs iecerējis parādīt Omānas vēsturiskās pilsētas un varenos kalnus. Tomēr par šī posma īsto pārbaudījumu kļūs Čūskas kanjons – pārgājiens, kurā nāksies gan peldēt, gan rāpties pāri klintīm, gan laisties lejup pa virvēm. Īpaši smagi klāsies Ivetai Simsonei, kurai nāksies pārvarēt paniskas bailes no augstuma. Pēc pārgājiena ceļotājus gaidīs pusdienas kāda vietējā iedzīvotāja mājās, kur galdā cels tradicionālo plovu, ko omānieši ēd ar rokām.
Trešajā posmā vadības grožus pārņems Arvis Zēmanis un vedīs komandu uz Omānas tuksnesi. Tur viņus gaidīs nakšņošana teltīs, traukšanās pāri smilšu kāpām, tikšanās ar kamieļiem un braucieni pa smiltīm ar dēļiem. Taču tuksnesis sagādās arī skarbu pārsteigumu – ceļotāji iekļūs īstā smilšu vētrā, ko pavadīs spēcīgs lietus.
Noslēdzošo ceļojuma daļu vadīs Iveta Simsone, parādot pārējiem Omānas austrumu piekrasti. Suras zivju tirgū uzmanību piesaistīs ne tikai eksotiskie jūras iemītnieki, bet arī vietējo attieksme pret tūristiem – īpaši Lindas Samsonovas apģērbs dažiem šķitīs pārāk izaicinošs. Ceļotāji iepazīs arī omāniešu tradīcijas un seno kuģu būvniecību, bet pelde pludmalē izvērtīsies par īstu izaicinājumu, jo ierastajos peldkostīmos ūdenī doties nedrīkst. Vakara izskaņā Iveta sarūpēs īpašu pārsteigumu – iespēju tuvumā vērot milzīgus jūras bruņurupučus un tikko izšķīlušos mazuļus!
Šovs "Četri uz koferiem" izklaides platformā "Tet+" un katru sestdienu plkst. 20.30 kanālā 360TV!
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Sezonas pēdējā ceļojumā jau šo sestdien, 28. novembrī, 360TV un izklaides platformas "Tet+" šovs "Četri uz koferiem" vedīs skatītājus uz eksotisko Omānu. Šoreiz koferus sakravājuši radio balss Linda Samsonova, mūziķis Chris Noah, pasākumu vadītājs Arvis Zēmanis un māksliniece Iveta Simsone.
Pirmo ceļojuma posmu vadīs Linda Samsonova, un viņas pacietība tiks pārbaudīta jau pirmajā rītā – ceļabiedri būs aizgulējušies un izjaukuši dienas plānus. Omānas iepazīšanas turpinājumā – tikšanās ar kādu latvieti, kurš apprecējis omānieti, izbrauciens pa Arābu jūru un Maskatas krāšņā tirgus apmeklējums. Vēlāk Linda ceļabiedrus aizvedīs uz gleznainu kalnu oāzi, kur gaidīs pārgājiens pa ūdens ieskautām klinšu takām.
Stafeti pārņems Chris Noah, kurš būs iecerējis parādīt Omānas vēsturiskās pilsētas un varenos kalnus. Tomēr par šī posma īsto pārbaudījumu kļūs Čūskas kanjons – pārgājiens, kurā nāksies gan peldēt, gan rāpties pāri klintīm, gan laisties lejup pa virvēm. Īpaši smagi klāsies Ivetai Simsonei, kurai nāksies pārvarēt paniskas bailes no augstuma. Pēc pārgājiena ceļotājus gaidīs pusdienas kāda vietējā iedzīvotāja mājās, kur galdā cels tradicionālo plovu, ko omānieši ēd ar rokām.
Trešajā posmā vadības grožus pārņems Arvis Zēmanis un vedīs komandu uz Omānas tuksnesi. Tur viņus gaidīs nakšņošana teltīs, traukšanās pāri smilšu kāpām, tikšanās ar kamieļiem un braucieni pa smiltīm ar dēļiem. Taču tuksnesis sagādās arī skarbu pārsteigumu – ceļotāji iekļūs īstā smilšu vētrā, ko pavadīs spēcīgs lietus.
Noslēdzošo ceļojuma daļu vadīs Iveta Simsone, parādot pārējiem Omānas austrumu piekrasti. Suras zivju tirgū uzmanību piesaistīs ne tikai eksotiskie jūras iemītnieki, bet arī vietējo attieksme pret tūristiem – īpaši Lindas Samsonovas apģērbs dažiem šķitīs pārāk izaicinošs. Ceļotāji iepazīs arī omāniešu tradīcijas un seno kuģu būvniecību, bet pelde pludmalē izvērtīsies par īstu izaicinājumu, jo ierastajos peldkostīmos ūdenī doties nedrīkst. Vakara izskaņā Iveta sarūpēs īpašu pārsteigumu – iespēju tuvumā vērot milzīgus jūras bruņurupučus un tikko izšķīlušos mazuļus!
Šovs "Četri uz koferiem" izklaides platformā "Tet+" un katru sestdienu plkst. 20.30 kanālā 360TV!
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