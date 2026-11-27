Ir tehnoloģijas, bez kurām medībās var lieliski iztikt. Un ir tādas, pie kurām pierod tik ātri, ka pēc tam rodas jautājums – kā es agrāk bez tā iztiku? Garmin Fenix 8 viedpulkstenis pamazām sāk piederēt otrajai kategorijai. Tas rāda saullēktu un saulrietu, ieraksta maršrutu, palīdz orientēties svešā apvidū, uzrauga veselību un fizisko slodzi, bet vajadzības gadījumā pat kalpo par lukturīti. Turklāt to iespējams savienot ar Garmin suņu izsekošanas sistēmu.
Izklausās gandrīz ideāli. Vienīgi ir kāda problēma. Šķiet, ka Garmin sporta algoritmus izstrādājuši cilvēki, kuri nekad nav pavadījuši dienu dzinējmedībās, jo pulkstenis var lieliski zināt, cik kilometru esi nogājis, bet joprojām uzskatīt, ka īsts treniņš sākas tikai tad, kad uzvelc skriešanas apavus un sasniedz pulsu virs 180!
Kas īsti ir ?
Kad pēc teju sešu gadu ilgas un godīgas kalpošanas izbeidzās Apple viedais rokaspulkstenis, bija jādomā par jaunu alternatīvu. Proti, galvenais kritērijs bija tāds, lai pulkstenis nav jālādē katru dienu, jo beigās ābolītis knapi varēja izturēt 12 stundas. Tad arī nonācu līdz Garmin Fenix 8 AMOLED ar 47 milimetru korpusu. Tas ir daudzfunkcionāls sporta un āra aktivitāšu viedpulkstenis, kurā apvienotas kartes, satelītu navigācija, veselības un treniņu uzraudzība, dažādi sensori un ikdienas viedierīces iespējas. Godīgi jāsaka, tur funkciju ir vairāk, nekā jebkad izmantošu. Pavisam nesen pēc teju vai gada lietošanas atklāju, ka ar šo pulksteni var arī sameklēt pazudušu tālruni!